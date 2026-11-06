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Giá vàng hôm nay 6-11: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng nhẫn tăng 6,2 triệu đồng sau một tuần

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Giá vàng thế giới tiếp tục phục hồi, vượt 4.100 USD/ounce. Trong nước, vàng nhẫn SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng trong phiên sáng, nâng mức tăng sau gần một tuần lên 6,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 6-11: Vàng thế giới vượt 4.100 USD, vàng nhẫn tăng thêm 1,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Giá vàng nhẫn SJC sáng 6-11 tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng, lên 142 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra - Ảnh: THANH HIỆP

Cập nhật lúc 7h30 sáng 6-11, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.102 USD/ounce, tăng hơn 40 USD/ounce, tương đương gần 1% trong 24 giờ.

Vàng thế giới phục hồi hơn 250 USD/ounce từ đáy

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục duy trì đà phục hồi sau khi tăng mạnh trong hai phiên trước. Theo Reuters, trong phiên 5-11, giá vàng giao ngay có thời điểm vọt lên 4.146,63 USD/ounce, mức cao nhất trong hơn hai tuần, trước khi điều chỉnh trở lại.

Tính từ mức đáy một năm 3.869 USD/ounce thiết lập hôm 30-10, giá vàng đã phục hồi hơn 250 USD/ounce.

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đi xuống sau kết quả bầu cử giữa kỳ nước này. 

Chỉ số USD Index (DXY) sáng 6-11 đứng ở mức 101,60 điểm, tăng nhẹ 0,01 điểm, tương đương 0,01%. Trong tuần qua, chỉ số này giảm 0,27%, cho thấy đồng USD đang có nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh trong tháng 10.

Bên cạnh đó, giá dầu giảm mạnh, với dầu Brent có thời điểm lùi xuống dưới 100 USD/thùng, góp phần hạ nhiệt lo ngại lạm phát và giảm áp lực duy trì lãi suất cao.

Giá vàng hôm nay 6-11: Vàng thế giới vượt 4.100 USD, vàng nhẫn tăng thêm 1,5 triệu đồng - Ảnh 2.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 5 phiên gần đây - Dữ liệu: TradingView

Theo các chuyên gia, đồng USD yếu khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu giảm cũng làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Tuy nhiên, thị trường vẫn theo dõi sát báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố ngày 6-11 (theo giờ Mỹ) để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu số liệu việc làm tích cực hơn dự báo, kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất có thể gia tăng, tạo sức ép trở lại đối với giá vàng.

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,6 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các khoản phí liên quan, thấp hơn giá trong nước khoảng 15 triệu đồng.

Ở thị trường trong nước, cập nhật lúc 7h30 sáng 6-11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Đối với vàng nhẫn SJC, giá mua vào được niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng, bán ra 142 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, cả hai chiều mua và bán cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, sau 4 phiên tăng liên tiếp kể từ cuối tuần trước (phiên 30-10), giá vàng miếng SJC đã tăng khoảng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, vàng nhẫn SJC tăng tổng cộng 6,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Giá bạc thế giới giao ngay sáng 6-11 được niêm yết ở mức 51,84 USD/ounce, tăng 0,16 USD/ounce, tương đương 0,32% so với phiên trước.

Giá dầu đồng loạt tăng

Trên thị trường năng lượng, cập nhật lúc 7h30 sáng 6-11, giá dầu WTI giao dịch ở mức 91,06 USD/thùng, tăng 0,54 USD, tương đương 0,6%. Dầu Brent đạt 98,29 USD/thùng, tăng 3,67 USD, tương đương 3,88%.

Theo Reuters, giá dầu phục hồi sau khi giảm mạnh trong phiên trước đó. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những lo ngại mới về nguồn cung khi các vụ tấn công tàu chở dầu tại Trung Đông tái diễn, trong khi triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa rõ ràng. Cơ quan Hàng hải Anh (UKMTO) ghi nhận ít nhất 5 sự cố liên quan đến tàu thuyền kể từ đầu tuần.

Trên thị trường tiền mã hóa, Bitcoin cũng chịu áp lực bán mạnh. Cập nhật lúc 7h30 sáng 6-11, đồng tiền số lớn nhất thế giới giao dịch quanh 76.237,54 USD, giảm 5,54% trong 24 giờ.

Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY.

Giá vàng hôm nay 6-11: Vàng nhẫn tăng 6,2 triệu đồng sau gần một tuần - Ảnh 3.Đọc nhanh 6-11: 2.000 tỉ USD vốn hóa bị thổi bay khỏi Nasdaq, con gái chủ tịch PNJ bị bán giải chấp hơn 7 triệu cổ phiếu

Dow Jones giảm 3,4%, Nasdaq giảm 5,5%. Cổ phiếu bán dẫn bị bán tháo. Trong nước, tin tức về con gái chủ tịch PNJ, con trai tỉ phú Trần Đình Long gây chú ý.

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