Đọc nhanh 6-11: 2.000 tỉ USD vốn hóa bị thổi bay khỏi Nasdaq, con gái chủ tịch PNJ bị bán giải chấp hơn 7 triệu cổ phiếu

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Dow Jones giảm 3,4%, Nasdaq giảm 5,5%

- Phố Wall giảm sâu trong phiên 5-11, xóa sạch thành quả tăng điểm của phiên trước. Dow Jones mất 1.833 điểm, tương đương 3,4%, xuống 51.523,06 điểm. S&P 500 giảm 4,4%, còn 7.353,73 điểm, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ cú sốc thuế quan tháng 4-2025. Nasdaq lao dốc 5,5%, xuống 24.315 điểm.

Áp lực bán tập trung ở nhóm công nghệ và doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Nhà đầu tư lo ngại Quốc hội Mỹ mới có thể thúc đẩy các biện pháp giám sát chặt việc xây dựng trung tâm dữ liệu, kiểm soát nhu cầu điện năng, qua đó ảnh hưởng đến triển vọng đầu tư hạ tầng AI.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn giảm sâu. Cổ phiếu của SanDisk mất 22%; Micron Technology, AMD và Marvell cùng giảm khoảng 17%. Nvidia giảm 9%. Nhóm công nghệ thuộc S&P 500 giảm 7,3%.

Theo Reuters, khoảng 2.000 tỉ USD vốn hóa bị thổi bay khỏi Nasdaq trong phiên 5-11.

- Trong khi đó, sau cú giảm hơn 8% trong phiên trước, giá dầu hồi phục ngày 5-11. Kết phiên 5-11, giá dầu Brent tăng 3,67 USD/thùng, tương đương 3,88%, lên mức 98,29 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 2,40 USD/thùng, tương đương 2,72%, lên mức 90,52 USD/thùng.

Đà hồi phục diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư đánh giá lại khả năng Mỹ và Iran sớm đạt thỏa thuận. Tuy nhiên, chưa có thỏa thuận cụ thể và rủi ro gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn hiện hữu.

- Lợi suất trái phiếu Mỹ tại các kỳ hạn ngắn sụt giảm khi nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Thị trường lãi suất đẩy thời điểm dự kiến Fed tăng lãi suất tiếp theo sang tháng 3-2027.

- Tại Anh, Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất lần đầu kể từ năm 2023 và cảnh báo có thể tiếp tục tăng nếu chiến tranh Iran kéo dài, gây sức ép lạm phát.

Tin tức trong nước có gì?

- Con gái Chủ tịch PNJ bị bán giải chấp gần 7,1 triệu cổ phiếu. Bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), tiếp tục bị các công ty chứng khoán bán giải chấp 2,318 triệu cổ phiếu trong phiên 4-11. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu bà nắm giữ giảm còn hơn 7,54 triệu đơn vị, tương đương 1,47% vốn điều lệ.

Đây là lần thứ 3 trong chưa đầy một tháng bà Giao bị bán giải chấp. Tổng cộng, hơn 7,09 triệu cổ phiếu PNJ đã bị bán, tương đương khoảng 48,5% lượng nắm giữ trước đợt giải chấp đầu tiên. Cổ phiếu PNJ chốt phiên 5-11 ở mức 15.150 đồng.

- Con trai tỉ phú Trần Đình Long không mua đủ cổ phiếu HPG đăng ký. Ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, chỉ mua 10 triệu trong tổng số 50 triệu cổ phiếu HPG đăng ký, đạt 20% kế hoạch. Giao dịch thực hiện từ ngày 7 đến 28-10. Lý do không hoàn tất giao dịch được công bố là “diễn biến thị trường chưa phù hợp”.

Đây là lần thứ hai trong năm 2026 ông Minh không mua đủ lượng cổ phiếu HPG đã đăng ký. Tính chung hai đợt, ông đăng ký mua 100 triệu cổ phiếu nhưng thực tế chỉ mua được hơn 43,29 triệu đơn vị.

- Novaland được niêm yết bổ sung hơn 1,73 triệu cổ phiếu. Sở Giao dịch ghứng khoán TP.HCM (HoSE) chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã: NVL).

Số cổ phiếu này phát hành liên quan đến việc chuyển đổi 10 trái phiếu chuyển đổi quốc tế, tổng giá trị khoảng 2,37 triệu USD. Giá chuyển đổi là 34.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn ba lần thị giá NVL chốt phiên 5-11 ở mức 10.450 đồng. Sau điều chỉnh, tổng số cổ phiếu NVL đăng ký niêm yết tăng lên hơn 2,403 tỉ đơn vị.