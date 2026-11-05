Giá vàng hôm nay 5-11: Vàng thế giới tăng mạnh, SJC tăng thêm 1,8 triệu đồng

Giá vàng thế giới tăng vọt hơn 182 USD/ounce, kéo giá vàng trong nước bật tăng trở lại - Ảnh: THANH HIỆP

Theo dữ liệu cập nhật lúc 8h30 sáng 5-11, giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.112 USD/ounce, tăng 182 USD/ounce, tương đương 4,6% trong 24 giờ.

Vàng thế giới tăng hơn 165 USD/ounce

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 4-11, giá vàng giao ngay tăng 3,4%, lên 4.059 USD/ounce, ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ giữa tháng 8.

Theo Reuters, đà tăng mạnh của giá vàng xuất phát từ việc đồng USD suy yếu sau khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Thị trường lo ngại những bất đồng chính sách có thể hạn chế các kế hoạch chi tiêu mới của chính phủ, đồng thời việc siết chặt quản lý lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Những yếu tố này gây sức ép lên đồng USD, đưa chỉ số đồng bạc xanh xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng. Chỉ số USD Index (DXY) sáng 5-11 giảm 0,43%, xuống còn 101,43 điểm.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm trong phản ứng ban đầu trước kết quả bầu cử cũng góp phần hỗ trợ giá kim loại quý.

Giá vàng thế giới tăng dựng đứng trong phiên sáng 5-11 - Dữ liệu: TradingView

Tuy nhiên, triển vọng tăng của vàng vẫn đối mặt với sức ép từ chính sách tiền tệ. Theo dữ liệu CME FedWatch, thị trường đang đặt cược khoảng 83% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12.

Nhà đầu tư hiện chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến công bố ngày 6-11 để có thêm cơ sở đánh giá sức khỏe thị trường lao động và triển vọng lãi suất của Fed.

Ở thị trường trong nước, cập nhật lúc 8h30 sáng 5-11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 142,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước đó, cả hai chiều mua vào và bán ra cùng tăng 1,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn SJC, giá mua vào ở mức 136,5 triệu đồng/lượng, bán ra 140,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,8 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Sau 4 phiên tăng liên tiếp kể từ đầu tuần (2-11), giá vàng miếng SJC đã tăng tổng cộng 3,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn SJC tăng tới 4,7 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC là khoảng 3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn ở mức 4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng SJC vẫn cao hơn thế giới quy đổi khoảng 14,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc thế giới sáng 5-11 cũng đi lên. Theo dữ liệu từ Kitco, giá bạc giao ngay được giao dịch quanh mức 52,59 USD/ounce, tăng 0,49 USD, tương đương 0,94% so với phiên trước.

Giá dầu tiếp tục đi xuống

Giá dầu thế giới sáng 5-11 tiếp tục giảm nhẹ. Dầu WTI còn 87,93 USD/thùng, giảm 0,22%, trong khi dầu Brent lùi về 94,51 USD/thùng, giảm 0,12%.

Đà giảm nối tiếp phiên lao dốc ngày 4-11, khi giá dầu Brent có thời điểm mất 8,7%, còn WTI giảm 8,3%.

Áp lực lên giá dầu chủ yếu đến từ kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt sau bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Reuters cho biết Qatar đang tăng cường vai trò trung gian hòa giải giữa hai nước. Nếu đàm phán đạt tiến triển, hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông có thể thuận lợi hơn, giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Tuy nhiên, triển vọng hạ nhiệt xung đột vẫn chưa chắc chắn khi các bên chưa đạt được thỏa thuận hòa bình.

Trong khi đó, thị trường tiền mã hóa ghi nhận diễn biến tích cực. Bitcoin giao dịch quanh 80.461 USD, tăng 4,63% trong 24 giờ qua. Đồng tiền số lớn nhất thế giới đã vượt trở lại mốc 80.000 USD sau giai đoạn chịu áp lực bán mạnh.

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