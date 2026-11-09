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Giá vàng thế giới chạm 4.130 USD/ounce, vàng miếng SJC tăng 200.000 đồng/lượng

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ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

22h30 hôm nay, 9-11, giá vàng thế giới tăng 56,5 USD/ounce, lên 4.130 USD/ounce.

Giá vàng thế giới chạm 4.130 USD/ounce trong lúc chờ thông tin CPI Mỹ - Ảnh 1.

Giá vàng thế giới chạm 4.130 USD/ounce tối nay - Ảnh chụp màn hình

So với mức đóng cửa cuối tuần trước, giá vàng thế giới đã tăng 58 USD/ounce (1,8 triệu đồng/lượng) và quy đổi tương đương 128 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngóng theo tin lạm phát, lãi suất

Giá vàng thế giới vượt 4.100 USD/ounce nhờ nhiều thông tin hỗ trợ.

Theo chuyên gia Trần Duy Phương, giá vàng thế giới đóng cửa tuần giao dịch vừa qua ở 4.072 USD/ounce cho thấy tâm lý nắm giữ vàng đã rất khả quan, tạo nền cho giá vàng bứt phá lên 4.300 USD/ounce trong ngắn hạn.

Trong giai đoạn hiện tại, thị trường đang chuyển sang một cơ chế khác: ưu tiên các yếu tố như lạm phát, lãi suất và chính sách tiền tệ.

Theo ông Phương, tình hình căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tuy vẫn diễn biến phức tạp nhưng Mỹ - Iran và các bên trung gian vẫn đang nỗ lực hòa giải nhằm sớm chấm dứt xung đột.

Quan trọng hơn, với kết quả bầu cử giữa kỳ vừa qua, chính quyền Trump sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp tục duy trì chiến sự ở Iran. Giá dầu theo đó sẽ khó duy trì ở mức cao như hiện nay và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm kết thúc chu kỳ tăng lãi suất, đồng USD suy yếu và giá vàng bạc sẽ "hồi sinh".

"Hiện các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đang tăng cường mua vàng nhằm đa dạng hóa kho dự trữ, Trung Quốc đã gom vàng tháng thứ 24 liên tiếp. Cuộc khảo sát thường niên của Hội đồng Vàng thế giới đối với các ngân hàng trung ương cho thấy 89% dự báo lượng vàng nắm giữ của các ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ tăng trong 12 tháng tới.

Một yếu tố mang tính mùa vụ là đang ở thời điểm cuối năm, cũng là mùa cưới hỏi. Theo quy luật, giá vàng bạc thường tăng từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau", chuyên gia Trần Duy Phương phân tích.

Hiện giá vàng thế giới đang ngóng báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ dự kiến sẽ được công bố vào ngày mai. Nếu lạm phát có dấu hiệu chững lại, giá vàng sẽ tăng mạnh.

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 13,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới chạm 4.130 USD/ounce trong lúc chờ thông tin CPI Mỹ - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước vẫn cách biệt lớn so với giá vàng thế giới - Ảnh: H.N.

Giá vàng miếng SJC hôm nay, 9-11, tăng 200.000 đồng/lượng, lên mức 141,2 triệu đồng/lượng, giá mua vào còn 138,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 bán ra tăng 300.000 đồng/lượng, lên mức 140,8 triệu đồng/lượng, mua vào 136,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng liên tục duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng suốt nhiều ngày qua, vì các công ty vàng phòng ngừa rủi ro.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 145,9 triệu đồng/lượng, mua vào 139,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 141 triệu đồng/lượng, mua vào 139,5 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 13,2 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thế giới tối nay tăng lên 52,84 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá bạc tương đương 1,64 triệu đồng/lượng.

Trong nước, Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,641 triệu đồng/lượng và mua vào 1,59 triệu đồng/lượng.

Tại SBJ, giá bạc bán ra là 1,65 triệu đồng/lượng, mua vào 1,599 triệu đồng/lượng.

Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,629 triệu đồng/lượng, mua vào 1,58 triệu đồng/lượng.

Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY

Giá vàng thế giới chạm 4.130 USD/ounce trong lúc chờ thông tin CPI Mỹ - Ảnh 3.Gãy mốc 4.000 USD/ounce, tuần này giá vàng sẽ ra sao?

Giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, giá vàng càng khó đoán hơn bao giờ hết.

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