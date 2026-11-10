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Singapore triển khai dịch vụ 'giữ hộ vàng' cho các nước

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Ngày 10-11, Singapore triển khai dịch vụ lưu ký vàng dành cho các ngân hàng trung ương nước ngoài và những tổ chức tài chính khác, nhằm củng cố vị thế là trung tâm giao dịch kim loại quý.

Singapore triển khai dịch vụ 'giữ hộ vàng' cho các nước - Ảnh 1.

Kho lưu trữ vàng tại cơ sở The Reserve ở Singapore - Ảnh: BLOOMBERG

Theo Hãng tin AFP, Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore (MAS) cho biết cơ sở lưu trữ vàng sẽ được đặt tại kho tiền tệ quốc gia của Singapore, có sức chứa 500 tấn vàng và có thể được mở rộng khi nhu cầu tăng lên.

Thông cáo của MAS nêu rõ dịch vụ lưu ký vàng sẽ cung cấp cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế và thực thể có chủ quyền "một lựa chọn an toàn để nắm dự trữ vàng tại Singapore".

MAS cho biết thêm một số ngân hàng kinh doanh vàng có trụ sở tại Singapore, vốn cung cấp các dịch vụ liên quan đến vàng cho những tổ chức nói trên, sẽ được cung cấp các tài khoản lưu ký vàng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Singapore tìm cách tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với hoạt động giao dịch và lưu trữ vàng tại châu Á.

Trước đó, Hong Kong triển khai thử nghiệm hệ thống thanh toán bù trừ vàng hồi tháng 7, với sự hậu thuẫn của một số ngân hàng lớn, trong nỗ lực đưa đặc khu hành chính này trở thành trung tâm giao dịch vàng.

Singapore hiện có hệ thống kho lưu trữ vàng thương mại với sức chứa hơn 2.000 tấn, phục vụ các ngân hàng kinh doanh vàng, nhà đầu tư tổ chức và giới siêu giàu.

Vàng từ lâu được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong những giai đoạn bất ổn tài chính.

Singapore - một trong những trung tâm tài chính hàng đầu châu Á - đang tìm cách mở rộng vai trò trên thị trường vàng toàn cầu, lâu nay vốn do những trung tâm giao dịch lớn như London và New York chi phối.

Hồi tháng 6, Phó thủ tướng Singapore Gan Kim Yong chỉ ra: châu Á chiếm khoảng 70% nhu cầu vàng tiêu dùng hằng năm trên toàn cầu, khiến "trọng tâm" của thị trường ngày càng dịch chuyển về khu vực này.

Singapore triển khai dịch vụ 'giữ hộ vàng' cho các nước - Ảnh 2.Cảnh giác bẫy lừa đảo mạng khi du lịch Singapore

Dù Singapore là điểm đến an toàn và hiện đại hàng đầu khu vực, du khách Việt Nam vẫn đối mặt với hàng loạt rủi ro an ninh mạng như mã QR giả, WiFi độc hại và các cuộc gọi mạo danh cơ quan công quyền.

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    Chủ đề: Singapore châu Á vàng lưu ký vàng

    Dòng sự kiện: Giá vàng

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