Giá vàng thế giới giảm hơn 104 USD/ounce do CPI của Mỹ tăng nóng

Giá vàng thế giới giảm mạnh tối nay, hướng về mốc 4.000 USD/ounce - Ảnh chụp màn hình

Giá vàng chịu sức ép khi CPI tăng nóng

Mức giảm của giá vàng thế giới tương đương 3,23 triệu đồng/lượng. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 125,5 triệu đồng/lượng.

Tối nay chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ được công bố với mức tăng đến 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3% trước đó.

Nếu loại trừ hai nhóm hàng hóa có giá biến động mạnh là thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 0,3%, cao hơn mức dự báo 0,2%.

Việc CPI tăng cao hơn dự kiến khiến cho kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm kết thúc chu kỳ tăng lãi suất trở nên khó khăn hơn.

Giá vàng thế giới còn chịu sức ép khi một quan chức cấp cao của Fed cho rằng Fed cần hành động nhanh chóng và quyết liệt để kiềm chế lạm phát, đồng thời phát tín hiệu ủng hộ việc tăng lãi suất trong tháng 12 tới.

Bài phát biểu được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Mỹ công bố dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng tháng 10-2026.

Tuy nhiên theo phân tích của các chuyên gia, dư địa tăng lãi suất của Fed sẽ không còn nhiều, tối đa chỉ thêm khoảng 1 lần vào tháng 12-2026.

Quan trọng hơn, với kết quả bầu cử giữa kỳ vừa qua, chính quyền Trump sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp tục duy trì chiến sự ở Iran. Giá dầu theo đó sẽ khó duy trì ở mức cao như hiện nay, qua đó cũng làm giảm bớt sức nóng của lạm phát.

Giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới 15,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng vật chất trong nước đang chênh cao so với giá thế giới - Ảnh: H.N.

Giá vàng miếng SJC hôm nay, 10-11, giảm 300.000 đồng/lượng về mức 140,9 triệu đồng/lượng, giá mua vào còn 137,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 bán ra giảm 100.000 đồng/lượng về mức 140,7 triệu đồng/lượng, mua vào 136,7 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng liên tục duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng suốt nhiều ngày qua.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 146 triệu đồng/lượng, mua vào 139,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 140,5 triệu đồng/lượng, mua vào 139 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 15,4 triệu đồng/lượng.