Tin tức sáng 11-11: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức TP.HCM, chú trọng cấp xã

Xuất khẩu rau quả mang về 8,3 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm 2026 - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Hải quan yêu cầu thông quan nông sản trong ngày, kể cả ngoài giờ

Cục Hải quan (ngày 10-11) có văn bản trả lời kiến nghị của Hiệp hội Rau quả Việt Nam về thiết lập cơ chế "luồng xanh" thông quan nông sản tươi.

Theo Cục Hải quan, pháp luật hiện hành đã có quy định tạo thuận lợi, ưu tiên làm thủ tục đối với nông, lâm, thủy sản xuất khẩu. Việc phân luồng thông quan được thực hiện trên cơ sở đánh giá rủi ro.

Để rút ngắn thời gian làm thủ tục, từ ngày 15-7, Cục Hải quan đã yêu cầu các chi cục hải quan khu vực tạo điều kiện tối đa, thông quan nhanh chóng trong ngày đối với nhóm hàng này, kể cả ngoài giờ hành chính.

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Các đơn vị phải bố trí công chức giải quyết thủ tục, giám sát hàng hóa ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ; kịp thời xử lý vướng mắc, tránh gián đoạn xuất khẩu.



Với hàng xuất khẩu sang Trung Quốc, các đơn vị cần thường xuyên trao đổi với hải quan phía bạn để xử lý vướng mắc, cập nhật thay đổi chính sách cho doanh nghiệp. Trường hợp hàng đã xuất khỏi Việt Nam nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu vào Trung Quốc, nếu doanh nghiệp đề nghị tái nhập, hải quan phải ưu tiên giải quyết nhanh thủ tục.

Đặc biệt, Cục Hải quan nghiêm cấm công chức hải quan gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu hoặc kéo dài thời gian thông quan, làm phát sinh chi phí và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Theo Cục Hải quan, 10 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt 8,289 tỉ USD, tăng 17% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu mặt hàng này 10 tháng qua đạt 2,823 tỉ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ.

Lào Cai triển khai xây dựng thí điểm mô hình "Xã xã hội chủ nghĩa" tại Trấn Yên

Chiều 10-11, Đảng ủy xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai đề án và kế hoạch thực hiện xây dựng thí điểm mô hình "Xã xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn. Xã Trấn Yên là địa phương đầu tiên của Lào Cai triển khai thí điểm mô hình này.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trấn Yên Trần Anh Tuấn khẳng định việc được tỉnh Lào Cai lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình "Xã xã hội chủ nghĩa" là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời đặt ra trách nhiệm chính trị lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trấn Yên.

Đây không đơn thuần là một đề án phát triển kinh tế - xã hội mà còn là quá trình đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức phát triển ở cơ sở, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân.

Trên cơ sở 60 tiêu chí chung của tỉnh Lào Cai, xã Trấn Yên đã nghiên cứu, bổ sung 8 tiêu chí đặc thù, xác định 85 nhiệm vụ trọng tâm và lựa chọn 15 mô hình thí điểm để tổ chức thực hiện. Địa phương cũng đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền".

Thời gian qua, Trấn Yên đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ thiết thực, tạo nền tảng thực hiện đề án. Trong đó, xã chú trọng công tác an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 32 hộ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mô hình thôn tự quản, tổ liên gia tự quản; phát triển các vùng sản xuất hàng hóa chủ lực như dâu tằm, quế, chăn nuôi và đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hình thành mô hình "Thôn số - Thôn thông minh".

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Trấn Yên đã phát động phong trào thi đua thực hiện đề án với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chung sức xây dựng xã Trấn Yên phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hạnh phúc, đạt các tiêu chí mô hình Xã xã hội chủ nghĩa vào năm 2030".

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức TP.HCM, chú trọng cấp xã

TP.HCM vừa có kế hoạch nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cấp xã - Ảnh minh họa

UBND TP.HCM ban hành kế hoạch về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm bảo đảm bộ máy chính quyền hoạt động đồng bộ, thông suốt, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, thành phố tập trung rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ; song song tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cấp xã.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức quản lý theo hướng đánh giá bằng kết quả, sản phẩm và chất lượng phục vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xử lý hiệu quả trụ sở, tài sản công và bảo đảm điều kiện hoạt động cho chính quyền cấp xã.

Hợp tác phát triển y học cổ truyền tại bệnh viện cửa ngõ tây bắc TP.HCM

Ngày 10-11, Viện Y dược học dân tộc TP.HCM và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn đã ký kết hợp tác chuyên môn, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị.

Hoạt động ký kết là cơ sở quan trọng để hai đơn vị tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm, phát huy thế mạnh chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

Thông qua hợp tác, hai đơn vị hướng đến việc nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển các phương pháp điều trị phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tạo điều kiện để người bệnh được tiếp cận các phương pháp chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng và hiệu quả.

Theo Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, lễ ký kết mở ra cơ hội hợp tác, hỗ trợ và phát triển chuyên môn giữa hai đơn vị, cũng như thể hiện sự quyết tâm của bệnh viện không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn nằm ở cửa ngõ tây bắc của thành phố, chính thức khánh thành vào tháng 4-2025 với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng. Việc hoàn thành xây dựng là một dự án trọng điểm của ngành y tế thành phố, đáp ứng những mong mỏi và kỳ vọng người dân khu vực Hóc Môn và lân cận.

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 11-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH