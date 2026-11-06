Tin tức sáng 6-11: Hà Nội sẽ tặng quà Tết cho 65.000 người lao động

Một phiên họp của Quốc hội - Ảnh: QUOCHOI.VN

Sáng nay, kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội thông qua Hiến pháp đầu tiên

Theo chương trình, sáng nay (6-11), các đại biểu Quốc hội dự kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9-11-1946 - 9-11-2026) tại Hội trường Diên Hồng. Chương trình sẽ có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Chương trình được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sau chương trình này, Quốc hội tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, thảo luận ở hội trường về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Đáng chú ý, với nội dung sửa tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Chính phủ đề xuất áp thuế với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng.

Mức thuế dự kiến áp dụng là 0,2% và không áp dụng hạn mức. Tức là, toàn bộ diện tích đất bỏ hoang chậm hoặc không đưa vào sử dụng đều chịu thuế suất 0,2%, không được hưởng ngưỡng thấp hơn với phần trong hạn mức.

Theo cơ quan soạn thảo, đề xuất này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 21 của Trung ương về nghiên cứu xây dựng chính sách tài chính, thuế với lộ trình phù hợp, nhất là khắc phục tình trạng đất bỏ hoang, nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất.

Vào buổi chiều Quốc hội thảo luận về dự Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thu từ kinh tế ngoài quốc doanh cán đích trước hai tháng

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trong 10 tháng đầu năm ước đạt gần 2,439 triệu tỉ đồng, bằng 96,4% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa đạt hơn 2,102 triệu tỉ đồng. Ba khu vực kinh tế gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế ngoài quốc doanh đóng góp khoảng một nửa số thu này, với tổng cộng hơn 1,052 triệu tỉ đồng.

Đáng chú ý, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 547.512 tỉ đồng, vượt 43.758 tỉ đồng so với dự toán cả năm. So với cùng kỳ năm ngoái, số thu tăng 31,5%, tương ứng tăng khoảng 131.152 tỉ đồng.

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng tăng hai con số so với cùng kỳ, lần lượt đạt 184.916 tỉ đồng và 320.430 tỉ đồng. Cả hai khu vực đều tiến gần mức dự toán thu cả năm.

Ngoài thu từ 3 khu vực kinh tế, các khoản thu về nhà, đất 10 tháng qua có đóng góp gần 20% tổng thu nội địa, đạt 479.755 tỉ đồng. Trong đó, riêng tiền sử dụng đất đạt 398.599 tỉ đồng, chiếm hơn 83% tổng thu từ nhà, đất.

Với các khoản thu khác, thuế thu nhập cá nhân đến hết tháng 10 đạt 182.707 tỉ đồng, bằng 77,1% dự toán năm. Thu từ hoạt động xổ số đạt 55.368 tỉ đồng, bằng 95,9% dự toán, cũng tiến gần mục tiêu thu cả năm.

Hà Nội sẽ tặng quà Tết cho 65.000 người lao động

Tin từ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho hay tổ chức này vừa có kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo đó, Công đoàn thành phố dự kiến trợ cấp 65.000 đoàn viên, lao động hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo hoặc bị giảm việc làm, mất việc làm, giảm thu nhập, làm việc tại doanh nghiệp khó khăn, bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, không có thưởng Tết.

Công nhân thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết và người lao động ở lại làm việc trong dịp Tết cũng được ưu tiên chăm lo. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người, tổng kinh phí 65 tỉ đồng.

Công nhân ở Hà Nội nhận quà vào dịp Tết Nguyên đán - Ảnh: HÀ QUÂN

Liên đoàn Lao động thành phố cũng tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” kết hợp “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” trực tiếp tại 4 nơi. Trong đó, chương trình cấp thành phố tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô dự kiến vào 22-1-2027, với khoảng 1.000 người tham dự.

Ba điểm còn lại là công viên Hòa Bình (phường Xuân Đỉnh), sân vận động xã Thường Tín và khu vực vườn hoa Phùng Khắc Khoan (xã Thạch Thất), dự kiến từ ngày 18 đến 25-1-2027. Các điểm trên sẽ có gian hàng “0 đồng” của Công đoàn.

Ở cơ sở, công đoàn xã phường và công đoàn cơ sở chủ động huy động nguồn lực, cùng doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết; tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn” hay chăm lo công nhân không có điều kiện về quê.

Công đoàn Hà Nội sẽ hỗ trợ mỗi công đoàn xã, phường 50 triệu đồng tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”. Các cấp Công đoàn cũng có trách nhiệm tăng cường đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về phương án sản xuất, thời gian nghỉ Tết, kế hoạch trả lương, thưởng Tết, đồng thời giám sát việc thực hiện.

Con trai tỉ phú Trần Đình Long chỉ mua 10 triệu trong số 50 triệu cổ phiếu HPG đăng ký

Ngày 5-11, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Trần Vũ Minh, con trai ông Trần Đình Long - Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 7 đến 28-10-2026, ông Minh đã mua vào 10 triệu cổ phiếu HPG theo phương thức khớp lệnh, trong tổng số 50 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó.

Ảnh minh họa: HỮU HẠNH

Như vậy, con trai Chủ tịch Hòa Phát mới hoàn thành 20% khối lượng đăng ký, còn 40 triệu cổ phiếu chưa được mua. Lý do không hoàn tất giao dịch được ông Minh giải trình là "diễn biến thị trường chưa phù hợp".

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu HPG do ông Minh nắm giữ tăng từ hơn 230,65 triệu lên hơn 240,65 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ sở hữu tăng từ 2,732% lên 2,85% vốn điều lệ Hòa Phát.

Ông Nguyễn Chí Thành rời ghế CEO Chứng khoán Tiên Phong chỉ sau nửa năm

Ngày 5-11, Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao theo nghị quyết hội đồng quản trị ban hành ngày 4-11-2026.

Theo đó, ông Nguyễn Chí Thành được miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của TPS kể từ ngày 5-11.

Ở chiều ngược lại, hội đồng quản trị TPS bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Thanh, người trước đó giữ chức Phó tổng giám đốc, đảm nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc từ ngày 5-11 cho đến khi có quyết định khác.

Theo nghị quyết, ông Thanh được giao thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Tổng giám đốc theo điều lệ, quy định nội bộ của TPS và các quy định pháp luật có liên quan.

Đáng chú ý, cùng với việc thay đổi nhân sự điều hành, TPS cũng chuyển vai trò người đại diện theo pháp luật từ Tổng giám đốc sang Chủ tịch hội đồng quản trị.

Cụ thể, ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch hội đồng quản trị TPS, trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 5-11, thay ông Nguyễn Chí Thành.

TP.HCM tăng cường quản lý nhà nước về trồng trọt và bảo vệ thực vật

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo phối hợp tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.

Theo đó, UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức kiểm tra, hậu kiểm chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường, tập trung phát hiện và xử lý nghiêm hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, tăng cường quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; rà soát, cập nhật dữ liệu, hướng dẫn người dân ghi chép hồ sơ sản xuất, phục vụ truy xuất nguồn gốc.

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Sở Công Thương được giao tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp giám sát tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc. Sở An toàn thực phẩm chú trọng kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

UBND TP.HCM cũng giao UBND các xã, phường, đặc khu triển khai công tác quản lý trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn; tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng phân bón theo nguyên tắc "5 đúng", thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc "4 đúng"; ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, áp dụng quy trình GAP, IPM, IPHM và thực hiện thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng quy định.

TP.HCM ban hành quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố.

Theo quy chế, nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế; chủ động theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí, nghiên cứu, dự báo tình hình và định hướng thông tin về TP.HCM.

Công tác thông tin đối ngoại tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quảng bá hình ảnh đất nước, con người, truyền thống lịch sử, văn hóa và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; thông tin về hội nhập quốc tế, chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ và thành tựu bảo đảm quyền con người.

Đồng thời, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đa dạng hóa phương thức quảng bá hình ảnh thành phố thông qua cổng, trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, xuất bản phẩm, báo chí, các nền tảng Internet, ứng dụng di động chính thống và hệ thống bản đồ số.

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế, hỗ trợ các cơ quan báo chí, truyền thông và phóng viên nước ngoài tác nghiệp, giới thiệu về thành phố theo quy định pháp luật.

Người hiến máu tình nguyện ở TP.HCM cần gì để được hỗ trợ bảo hiểm y tế ?

Bảo hiểm xã hội TP.HCM mới đây cho hay thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người hiến máu tình nguyện từ ngày 1-10-2026. Cụ thể, HĐND TP.HCM đã ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người hiến máu tình nguyện cư trú trên địa bàn thành phố.

Đây là chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của thành phố, góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện và bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho những người dân hết lòng vì cộng đồng.

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Người dân được hưởng chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Về nơi cư trú, là người đang thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn TP.HCM.

Hiến máu tích lũy: Đã thực hiện hiến máu tình nguyện tổng cộng từ 20 lần trở lên và có tham gia hiến máu tình nguyện từ 2 lần trở lên trong năm xét hỗ trợ trên địa bàn TP.HCM, chưa có thẻ bảo hiểm y tế tại thời điểm xét hỗ trợ.

Đối với các lần hỗ trợ tiếp theo, người dân đã từng được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo chính sách này chỉ cần tiếp tục duy trì hiến máu tình nguyện từ 2 lần/năm trở lên trên địa bàn TP để tiếp tục được ngân sách hỗ trợ.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (người dân không phải chi trả chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế). Thẻ bảo hiểm y tế được cấp có giá trị sử dụng 12 tháng (1 năm) cho mỗi lần hỗ trợ.

Người dân đủ điều kiện theo nghị quyết có thể chủ động liên hệ với Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố để được rà soát dữ liệu, hướng dẫn đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Tin tức thời tiết hôm nay 6-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH