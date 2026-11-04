Tin tức sáng 4-11: TP.HCM giải ngân khoảng 111.000 tỉ đồng vốn đầu tư công; Thu ngân sách sắp cán đích

Rạch Xuyên Tâm ở TP.HCM là dự án được các địa phương hoàn thành giải phóng nhanh chóng, góp phần giải ngân đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM đã giải ngân khoảng 111.000 tỉ đồng vốn đầu tư công

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết tháng 10, cả nước đã giải ngân hơn 708.567 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2026, đạt 74,1% kế hoạch Thủ tướng giao. Số vốn giải ngân tăng hơn 217.524 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Nếu không tính khoản vốn địa phương tiết kiệm để dự kiến đầu tư đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỉ lệ giải ngân đạt 76,6%.

Kết quả giải ngân cho thấy, hết 10 tháng, 8 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỉ lệ giải ngân cao hơn bình quân cả nước.

Các bộ, cơ quan trung ương thuộc nhóm này gồm Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Các địa phương gồm Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Nghệ An, Khánh Hòa, Điện Biên, Cà Mau, TP.HCM, Đồng Nai và Gia Lai.

Về số vốn giải ngân, Hà Nội đạt khoảng 125.400 tỉ đồng, TP.HCM đạt khoảng 111.000 tỉ đồng. Trong khối bộ, cơ quan trung ương, Bộ Quốc phòng giải ngân khoảng 38.600 tỉ đồng, Bộ Công an khoảng 34.100 tỉ đồng và Bộ Xây dựng khoảng 21.700 tỉ đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp hơn bình quân cả nước.

Hết 10 tháng, thu ngân sách sắp cán đích

Thu ngân sách sắp cán đích - Ảnh: T.L.

Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2026 ước đạt hơn 2,43 triệu tỉ đồng, bằng 96,4% dự toán năm và tăng 11% so với cùng kỳ.

Tiến độ thu tiếp tục tích cực trong bối cảnh triển khai nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Thu nội địa đóng góp lớn nhất với khoảng 2,1 triệu tỉ đồng trong 10 tháng, chiếm 86,2% tổng thu ngân sách.

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Thu từ dầu thô đạt khoảng 56.300 tỉ đồng, vượt 31% dự toán năm. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 275.800 tỉ đồng.

Một số địa phương đã hoàn thành dự toán thu ngân sách cả năm sớm hai tháng. Tại Hà Nội, đến ngày 31-10, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 613.790 tỉ đồng.

Ở chiều chi, tổng chi ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt hơn 2,1 triệu tỉ đồng, bằng 66,8% dự toán năm và tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, chi đầu tư phát triển đạt gần 735.000 tỉ đồng, tăng 49,7%. Chi thường xuyên đạt 1,28 triệu tỉ đồng, tăng 2,2%; chi trả nợ lãi đạt 90.200 tỉ đồng.

Các khoản chi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trả nợ đến hạn, đồng thời bảo đảm chi trả lương và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

TP.HCM đẩy tiến độ xây dựng nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị

TP.HCM đốc thúc xây dựng các nghị quyết về phát triển đô thị - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chiều 3-11, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về tiến độ xây dựng các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị.

Theo Sở Tư pháp, HĐND TP.HCM được giao xây dựng 131 nghị quyết quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đến nay, thành phố đã ban hành 40 nghị quyết. Với các văn bản thuộc thẩm quyền UBND và Chủ tịch UBND TP.HCM, thành phố đã ban hành 1/55 quyết định quy phạm pháp luật.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành tập trung chỉ đạo, đeo bám tiến độ. Hồ sơ đủ điều kiện phải gửi ngay Sở Tư pháp. Các đơn vị muốn điều chỉnh thời gian trình phải có văn bản chính thức trong ngày 4-11.

TP.HCM phấn đấu kéo giảm 10% tội phạm mỗi năm

UBND TP.HCM ban hành kế hoạch triển khai Kết luận 56 ngày 24-6-2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về tình hình tội phạm trên lĩnh vực, nơi phụ trách.

Thành phố đặt mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030, hằng năm kéo giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội.

TP.HCM cũng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trên nền tảng số, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, tăng cường quản lý địa phương, nhóm có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Ông lớn xây dựng Coteccons 'thâu tóm' doanh nghiệp truyền thông

Coteccons là doanh nghiệp xây dựng lớn có trụ sở ở phường Gia Định, TP.HCM - Ảnh: DN

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm tài chính 2027 ghi nhận Công ty CP xây dựng Coteccons (CTD) đã hoàn tất thương vụ nâng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần truyền thông AnPR từ 19% lên 64%, qua đó đưa doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, truyền thông trở thành công ty con.

Cụ thể, ngày 25-9-2026, Coteccons hoàn tất giao dịch chuyển đổi khoản cho vay cổ đông thành cổ phần tại AnPR, qua đó tăng thêm 45 điểm phần trăm tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ tại doanh nghiệp này.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, tổng giá phí hợp nhất kinh doanh của thương vụ được ghi nhận hơn 33,4 tỉ đồng.

Tại thời điểm mua, giá trị hợp lý tài sản thuần của AnPR đạt hơn 42 tỉ đồng, trong khi lợi thế thương mại phát sinh hơn 6,53 tỉ đồng.

Đáng chú ý, sau khi trừ gần 18,91 tỉ đồng tiền và tương đương tiền tiếp nhận từ công ty con, dòng tiền thuần chi cho giao dịch mua doanh nghiệp được ghi nhận khoảng 14,53 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính, AnPR hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ, với các hoạt động chính gồm quảng cáo, quan hệ truyền thông và sáng tạo nội dung.

Địa ốc Dầu khí bị phạt, liên quan tài liệu đại hội cổ đông và vụ kiện

Địa ốc Dầu khí tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư nhà đất Việt - Ảnh: DN

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL) số tiền 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp đã chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với thời hạn quy định đối với một số tài liệu liên quan đến hoạt động quản trị và các vấn đề pháp lý.

Đáng chú ý, trong số các tài liệu công bố chậm có những văn bản đính kèm nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tổ chức ngày 28-6-2025, bằng tiếng Anh.

Cụ thể, các tài liệu này bao gồm đơn từ nhiệm của ông Bùi Quang Minh - Chủ tịch hội đồng quản trị; ông Nguyễn Văn Hiến và ông Phan Hoàng Chung - thành viên hội đồng quản trị; cùng bà Nguyễn Thị Hải - thành viên ban kiểm soát.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn chậm công bố một số đề xuất của cổ đông Trịnh Quốc Khánh tại đại hội, trong đó có nội dung về thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2025.

Dự báo thời tiết các vùng miền cả nước hôm nay 4-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH