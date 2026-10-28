Tổng quan 3 mục tiêu kinh tế trọng tâm quý 4-2026 của TP.HCM

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh thành phố phải đặt mục tiêu phát triển bền vững lên hàng đầu, đồng thời chắt chiu từng nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026 và tạo đà cho các năm tiếp theo.