HĐND TP.HCM thông qua thêm 17 nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị

Các đại biểu HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết ngày 30-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Như vậy, tới nay HĐND TP.HCM đã thông qua tổng cộng 42 nghị quyết để triển khai Luật Phát triển đô thị.

Trước đó tại kỳ họp thứ năm (tháng 9-2026), HĐND TP.HCM đã thông qua 24 nghị quyết để triển khai Luật Phát triển đô thị và tại kỳ họp thứ tư (tháng 8-2026), HĐND TP.HCM đã thông qua 1 nghị quyết.

Dự kiến từ nay tới cuối năm 2026 sẽ tiếp tục có kỳ họp nhằm thông qua các nghị quyết còn lại, để tiếp tục triển khai Luật Phát triển đô thị, tạo nền tảng pháp lý thúc đẩy sự phát triển của TP.HCM.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM - đánh giá mỗi quyết nghị được thông qua tại kỳ họp có phạm vi và yêu cầu triển khai riêng, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là mở rộng không gian phát triển, khai thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và cải thiện chất lượng sống của người dân TP.HCM.

Việc vận dụng các cơ chế mới phải gắn với yêu cầu công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp. TP.HCM không chỉ cần có cơ chế, chính sách tốt, mà phải có năng lực tổ chức thực hiện tốt.

Thường trực HĐND TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với UBND TP.HCM và cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết, kịp thời xem xét, xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

Trong thời gian tới, hạ tầng TP.HCM sẽ có nhiều thay đổi với các tuyến cao tốc, đường vành đai, metro... mới. Trong ảnh: đường ĐT743 được mở rộng, đoạn giao với đường Mỹ Phước - Tân Vạn qua địa bàn phường An Phú, TP.HCM - Ảnh: B.SƠN

Tuổi Trẻ giới thiệu nội dung chính của 17 nghị quyết vừa được HĐND TP.HCM thông qua tại kỳ họp thứ sáu, để triển khai Luật Phát triển đô thị.

Nhóm nghị quyết kinh tế, khu thương mại tự do, nguồn nhân lực

Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách quản lý, đầu tư xây dựng và phát triển các khu công nghệ cao trên địa bàn TP.HCM. Triển khai quy định tại điểm a, b và c khoản 2 Điều 32 Luật Phát triển đô thị.

Nghị quyết về việc thuê, tuyển dụng và bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của TP.HCM. Triển khai điểm e khoản 1 Điều 6 của Luật Phát triển đô thị.

Nghị quyết quy định về Khu thương mại tự do, Khu logistics tích hợp trên địa bàn TP.HCM. Triển khai quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật Phát triển đô thị.

Nghị quyết quy định danh mục ngành, lĩnh vực phát triển kinh tế biển được hưởng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ quy định tại Điều 39 theo Luật Phát triển đô thị trên địa bàn TP.HCM. Triển khai điểm b Khoản 1 Điều 18 của Luật Phát triển đô thị.

Nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Triển khai khoản 1 Điều 38 của Luật Phát triển đô thị.

Nghị quyết quy định một số chính sách thu hút, hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn TP.HCM. Triển khai điểm b, c khoản 1 Điều 28 của Luật Phát triển đô thị.

Về trái phiếu, tài chính

Nghị quyết quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam để huy động vốn nhằm triển khai các dự án trọng điểm của TP.HCM. Cụ thể hóa điểm a khoản 1 Điều 24 Luật Phát triển đô thị, đồng thời cụ thể hóa cơ chế tiếp cận thị trường mục tiêu thông qua thành viên theo Khoản 4 Điều 24 và khai thác các cơ chế đặc thù của Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Nghị quyết đặt, đổi tên đường Nghị quyết quy định việc đặt tên, đổi tên đường, công trình công cộng thuộc phạm vi quản lý của TP.HCM. Triển khai quy định tại điểm d khoản 1 Điều 26 Luật Phát triển đô thị. Theo đó quy định việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng thuộc phạm vi quản lý của TP.HCM, bao gồm tuyến, đoạn tuyến quốc lộ đã được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc chuyển giao cho thành phố quản lý theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính…

Nghị quyết quy định về việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị, trái phiếu xanh; vay từ các tổ chức tài chính trong nước để huy động vốn nhằm triển khai các dự án đầu tư của TP.HCM. Triển khai Điểm c Khoản 5 Điều 33 của Luật Phát triển đô thị.

Nghị quyết về bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM. Triển khai quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 30 Luật Phát triển đô thị.

Nội dung cơ bản phê duyệt mức vốn từ ngân sách cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo để góp bổ sung vốn điều lệ của Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM (Công ty cổ phần Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.HCM) trong giai đoạn 2027-2035, mức góp tối đa là 200 tỉ đồng/năm.

HĐND TP.HCM thông qua chính sách hỗ trợ để khuyến khích các bác sĩ về trạm y tế xã phường còn thiếu bác sĩ. Trong ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên được chuyển thành cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM) - Ảnh tư liệu: BÁ SƠN

Nhóm nghị quyết về văn hóa, nghệ thuật

Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng ngân sách TP.HCM để bảo vệ, phát triển văn hóa, thể thao; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố. Triển khai Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 26 của Luật Phát triển đô thị.

Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng người có năng khiếu nghệ thuật và người có năng khiếu thể thao tại TP.HCM. Triển khai Điểm e Khoản 1 Điều 26 của Luật Phát triển đô thị.

Nghị quyết ban hành danh mục di sản, khu vực có giá trị văn hóa, lịch sử, công trình kiến trúc, công trình khác có giá trị trên địa bàn TP.HCM cần tập trung nguồn lực để bảo vệ, phát huy giá trị. Triển khai quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 26 Luật Phát triển đô thị.

Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hành bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn TP.HCM. Triển khai quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 26 Luật Phát triển đô thị.

Nghị quyết quy định trình tự, thủ tục bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn TP.HCM. Triển khai quy định tại điểm c khoản 2 Điều 26 Luật Phát triển đô thị.

Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tôn tạo, bảo vệ khu vực có giá trị văn hóa, lịch sử, công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn TP.HCM. Triển khai Điểm a Khoản 1 Điều 26 của Luật Phát triển đô thị.

Nghị quyết quy định về tuyển dụng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của TP.HCM. Triển khai Điểm đ Khoản 1 Điều 6 của Luật Phát triển đô thị.