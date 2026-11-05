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Tin tức sáng 5-11: Từ 1-1-2027, trợ cấp thất nghiệp tối đa 28,5 triệu đồng/tháng

tác giả
KỲ PHONG
và 2 tác giả khác
KỲ PHONG
KỲ PHONG
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
XUÂN MAI
XUÂN MAI

Tin tức đáng chú ý: Từ 1-1-2027, trợ cấp thất nghiệp tối đa là 28,5 triệu đồng/tháng; TP.HCM hỗ trợ Cần Thơ 2,5 triệu m³ đá xây dựng phục vụ thi công cao tốc; Công nghệ mở ra cơ hội điều trị lão thị...

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Người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang - Ảnh: HÀ QUÂN

Từ 1-1-2027, trợ cấp thất nghiệp tối đa là 28,5 triệu đồng/tháng

Theo quy định hiện hành, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% bình quân lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất (trước khi chấm dứt hợp đồng lao động/làm việc).

Luật Việc làm 2025 quy định mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp tối đa không được vượt quá 5 lần lương tối thiểu tháng theo vùng, áp dụng tại tháng cuối cùng người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Từ 1-1-2027, lương tối thiểu tháng của 4 vùng và trợ cấp thất nghiệp tối đa tương ứng như sau:

Vùng

Lương tối thiểu tháng

Trợ cấp thất nghiệp tối đa

Vùng I

5.700.000 đồng

28.500.000 đồng/tháng

Vùng II

5.080.000 đồng

25.400.000 đồng/tháng

Vùng III

4.450.000 đồng

22.250.000 đồng/tháng

Vùng IV

4.040.000 đồng

20.200.000 đồng/tháng

TP.HCM hỗ trợ Cần Thơ 2,5 triệu m³ đá xây dựng phục vụ thi công cao tốc

Hôm qua (4-11), Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cùng Phó chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Công Lý chủ trì buổi làm việc về nhu cầu vật liệu đá xây dựng phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án giao thông nông nghiệp TP Cần Thơ, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài qua địa bàn Cần Thơ khoảng 132,71km, tổng mức đầu tư khoảng 31.000 tỉ đồng. Dự án được triển khai từ năm 2022, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2027. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 62%.

Để phục vụ thi công, dự án có tổng nhu cầu khoảng 4,1 triệu m³ đá xây dựng. Trong đó, nguồn đá đã xác định được khoảng 1,145 triệu m³ từ mỏ An Châu (An Giang). Ngoài ra, các nhà thầu đã chủ động tìm kiếm nguồn cung từ nhiều địa phương, với khối lượng khoảng 500.000m³. Như vậy, dự án hiện còn thiếu khoảng 2,5 triệu m³ đá xây dựng chưa xác định được nguồn cung.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết thêm thành phố hiện có 40 mỏ đá còn giấy phép hoạt động, gồm 23 mỏ tại khu vực Bình Dương và 17 mỏ tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Với nguồn cung hiện có, khả năng dự trữ và phương án nâng công suất các mỏ, TP.HCM cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu 2,5 triệu m³ đá xây dựng hỗ trợ TP Cần Thơ, phục vụ dự án trong thời gian tới.

TP.HCM tăng cường quản lý, duy tu và bảo trì cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo phối hợp thực hiện công bố mở cảng cá, tăng cường công tác duy tu, bảo trì công trình cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá được đầu tư từ ngân sách nhà nước.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối, chủ trì phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND các xã, phường, đặc khu rà soát toàn bộ các công trình được đầu tư từ ngân sách nhà nước. Nội dung rà soát tập trung vào tình trạng pháp lý, quy mô, công suất, hiện trạng công trình, điều kiện hoạt động và các hồ sơ có liên quan.

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Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục công bố mở cảng cá đối với những cảng chưa được công bố hoặc có thay đổi về quy mô, công suất sau đầu tư. Đồng thời rà soát, hoàn thiện các điều kiện và hồ sơ công bố khu neo đậu tránh trú bão theo quy định.

Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, tham mưu cơ chế khuyến khích nhà đầu tư tham gia nạo vét, duy tu cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tại những nơi có điều kiện phù hợp. 

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Điều trị cho bệnh nhi sốt xuất huyết tại TP.HCM - Ảnh minh họa

TP.HCM: Số ca bệnh sốt xuất huyết tăng nhẹ, tay chân miệng ổn định so với tháng trước

Chiều 4-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cập nhật tình hình bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trong tuần 44 gần nhất (từ ngày 26-10 đến 1-11) trên địa bàn thành phố.

Đối với ca bệnh sốt xuất huyết, trong tuần 44 ghi nhận 1.959 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 16,2% so với trung bình 4 tuần trước.

Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm đến tuần 44 là 44.549 ca. Các phường, xã có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao bao gồm đặc khu Côn Đảo, Ngãi Giao và Minh Thạnh.

Còn bệnh tay chân miệng ghi nhận 1.712 trường hợp mắc bệnh trong tuần, ổn định 7,2% so với trung bình 4 tuần trước.

Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm đến tuần 44 là 45.911 ca. Các phường, xã có số ca mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao bao gồm đặc khu Côn Đảo, Cần Giờ và Hiệp Phước.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân không chủ quan, tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng theo hướng dẫn của ngành y tế. 

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Bên cạnh hỗ trợ của thuốc, đã có thêm nhiều phương pháp điều trị cho người lão thị - Ảnh minh họa

Công nghệ mở ra cơ hội điều trị lão thị

Theo bác sĩ Đinh Phương Thủy (Giám đốc Bệnh viện Đông Đô), thông thường sau tuổi 40 khả năng điều tiết của mắt sẽ giảm dần, việc đọc sách, xem thông tin trên điện thoại hay làm việc trên máy tính, sổ sách, thiết bị ở cự ly gần là khó khăn hơn. Hiện tượng này được gọi là lão thị và suy giảm thị lực nhìn gần.

Để đối phó với tình trạng này, nhiều người hiện đang sử dụng 2 kính điều chỉnh thị lực cho thời điểm cần nhìn gần và nhìn xa, hoặc sử dụng kính 2 tròng/đa tròng, tuy nhiên việc sử dụng nhiều kính cũng gây bất tiện trong sinh hoạt.

Hiện tại các công nghệ điều trị mở ra cơ hội cho người lão thị, trong đó có điều trị lão thị bằng laser excimer. 

Theo bác sĩ Thủy, các bác sĩ sẽ tạo trên giác mạc một bề mặt đa tiêu cự để mắt nhìn được ở nhiều khoảng cách, đồng thời có thể điều chỉnh cận thị, viễn thị hoặc loạn thị đi kèm, qua đó giảm phụ thuộc vào kính, tuy nhiên mức độ đáp ứng khác nhau ở từng người và cần được bác sĩ đánh giá trước khi chỉ định.

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Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 5-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

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KỲ PHONG - CHÂU TUẤN - XUÂN MAI
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