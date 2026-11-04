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Lý do màn trình diễn cá lóc bay ở Cần Thơ giữ sức hút gần 10 năm

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CA LINH
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CA LINH
CA LINH
CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

Sau gần 10 năm, màn trình diễn cá lóc bay ở cồn Sơn (TP Cần Thơ) vẫn là trải nghiệm độc đáo, thu hút du khách nhờ cách biểu diễn kỳ công và khả năng tương tác giữa người với cá.

Màn trình diễn cá lóc bay ở Cần Thơ giữ sức hút gần 10 năm - Ảnh 1.

Màn trình diễn cá lóc bay tại nhà vườn Tín - Hòa - Ảnh: CA LINH

Khoảng 10h ngày 4-11, nhiều du khách đã dừng chân tại nhà vườn Tín - Hòa, nơi có màn trình diễn cá lóc bay độc đáo ở điểm du lịch cộng đồng cồn Sơn (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Ông Nguyễn Trung Tín, chủ nhà vườn Tín - Hòa, cho biết: "Sản phẩm du lịch này xuất hiện vào năm 2016, đến nay được đông đảo du khách đón nhận. Tôi nuôi mỗi vèo hơn 1.000 con, thời điểm cá còn nhỏ có thể lên đến khoảng 2.000 con".

Để có một đàn cá phục vụ biểu diễn, ông Tín phải nuôi trong thời gian gần một năm.

Những tháng đầu, ông chủ yếu tập cho cá quen tín hiệu (dùng dĩa gõ vào thùng đựng thức ăn để phát ra âm thanh) và tương tác với người. Từ tháng thứ hai, thứ ba, cá bắt đầu có phản xạ tốt hơn.

Để có những màn cá bay đẹp mắt, ông dành nhiều thời gian tìm hiểu tập tính của cá, đồng thời bố trí các vèo cho cá ăn ở nhiều vị trí khác nhau.

Theo ông Tín, mỗi thời điểm trong ngày có hướng và góc tung thức ăn khác nhau. Vì vậy, không thể chỉ đặt vèo cố định một chỗ mà phải linh hoạt điều chỉnh theo hướng cá bay.

Màn trình diễn cá lóc bay Cần Thơ: Trải nghiệm độc đáo không thể bỏ lỡ năm 2026 - Ảnh 2.
Màn trình diễn cá lóc bay Cần Thơ: Trải nghiệm độc đáo không thể bỏ lỡ năm 2026 - Ảnh 3.
Màn trình diễn cá lóc bay Cần Thơ: Trải nghiệm độc đáo không thể bỏ lỡ năm 2026 - Ảnh 4.

Đàn cá lóc bay lên mặt nước đớp mồi khi có tín hiệu từ con trai ông Tín (bìa phải) - Ảnh: CA LINH

"Cá bay đẹp là cả đàn phải cùng lúc tung lên, số lượng đông và đều, tạo thành hiệu ứng bắt mắt. Nếu chỉ có vài con bay lên thì không tạo được sự hấp dẫn. Thông thường, cá có thể tung mình khỏi mặt nước khoảng 30 - 50cm", ông Tín nói.

Tuy nhiên, vào những ngày nắng gắt giữa trưa, cá thường yếu và ít bay hơn. Người biểu diễn phải quan sát đàn cá, gõ tín hiệu, tạo sự tương tác rồi mới tung thức ăn đúng thời điểm.

Đây cũng là lý do du khách tự tay cho cá ăn đôi khi chỉ thấy vài con bay lên, trong khi người chăm sóc có thể tạo ra màn trình diễn đồng đều, đẹp mắt.

Chị Trần Khánh Mai, du khách đến từ Đà Nẵng, bày tỏ: "Lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến nên rất bất ngờ và thích thú khi thấy cả đàn cá đồng loạt tung mình khỏi mặt nước để đớp mồi. Trải nghiệm này thật mới lạ, mang nét đặc trưng miền Tây, giúp tôi hiểu thêm về cách người dân địa phương sáng tạo sản phẩm du lịch từ những điều bình dị trong đời sống sông nước".

Màn trình diễn cá lóc bay Cần Thơ: Trải nghiệm độc đáo không thể bỏ lỡ năm 2026 - Ảnh 5.

Ngoài trải nghiệm xem cá lóc bay, ông Tín còn trồng nhiều loại cây ăn trái, góp phần tạo thêm không gian tham quan xanh mát cho du khách - Ảnh: CA LINH

Hiện điểm tham quan đón khách lẻ và phục vụ biểu diễn ngay khi có khách, kể cả khi chỉ một người. Vé vào cổng 39.000 đồng/người, bao gồm thưởng thức ổi, uống trà thảo mộc, trải nghiệm bơi xuồng, tham quan, chụp ảnh và xem cá bay. Du khách có nhu cầu ăn uống có thể gọi món theo thực đơn niêm yết.

Ngoài trải nghiệm xem biểu diễn cá lóc bay, khu vườn còn trồng nho thân gỗ và vú sữa Hoàng Kim phục vụ khách tham quan. Những ngày cuối tuần, điểm đến đón vài chục lượt đến 100 lượt khách. Dịp lễ 30-4 và 1-5, lượng khách có thể đạt hơn 200 lượt/ngày.

Màn trình diễn cá lóc bay Cần Thơ: Trải nghiệm độc đáo không thể bỏ lỡ năm 2026 - Ảnh 6.Lễ 2-9 tại Cần Thơ: Tuần lễ ẩm thực và Cồn Sơn quá tải

Lễ 2-9, Cần Thơ có lượng khách về khá lớn tại chợ nổi, bến Ninh Kiều, khu du lịch Mỹ Khánh, Ông Đề. Đặc biệt đông và trở nên quá tải là khu du lịch Cồn Sơn và nơi đang diễn ra Tuần lễ ẩm thực TP Cần Thơ năm 2026.

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CA LINH - CHÍ QUỐC
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    Chủ đề: cá lóc hút khách Du khách Cần Thơ

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