Cần Thơ làm đường đèn, đường hoa phục vụ người dân dịp Tết

TP Cần Thơ làm đường hoa nghệ thuật phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2027 - Ảnh: LÊ DÂN

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa thống nhất chủ trương thực hiện đường đèn nghệ thuật và đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ, chào đón năm mới 2027.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, đường đèn nghệ thuật chủ đề “Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Đinh Mùi năm 2027” được thực hiện trên tuyến đường Hòa Bình và đường Ba Mươi Tháng Tư (đoạn từ đường Trần Văn Hoài đến vòng xoay trước trụ sở UBND thành phố).

Chiều dài đường đèn nghệ thuật khoảng 2km, thời gian hoạt động từ ngày 22-12. Tổng kinh phí khoảng 3 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Trong khi đó, đường hoa nghệ thuật có chủ đề “Tây Đô vươn mình - Hội tụ Phù Sa” có chiều dài khoảng 310m được thi công trên đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học (phường Ninh Kiều).

Đường hoa nghệ thuật có 3 phân đoạn, gồm: Khát vọng vươn cao với ý nghĩa điểm khởi đầu của sức sống, vận hội may mắn và ý chí vươn lên của vùng đất Tây Đô; Hồn quê sông nước khắc họa chiều sâu bản sắc, hoài niệm ký ức và đời sống bình dị bên dòng sông mẹ; và Tây Đô tỏa sáng biểu trưng cho Cần Thơ năng động, hội nhập, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng kinh phí thực hiện khoảng 9 tỉ đồng. Trong đó, chi phí làm đường hoa 8 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa, chi phí vận hành 1 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Đường hoa nghệ thuật hoạt động từ ngày 3-2 đến hết ngày 10-2-2027 (nhằm 27 tháng chạp đến hết ngày mùng 5 tháng giêng).