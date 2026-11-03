Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Cần Thơ làm đường đèn, đường hoa phục vụ người dân dịp Tết

tác giả
LÊ DÂN
LÊ DÂN
LÊ DÂN

Đường đèn, đường hoa nghệ thuật là điểm nhấn của TP Cần Thơ, phục vụ người dân và du khách mỗi khi Tết đến xuân về. Kinh phí được xã hội hóa.

Cần Thơ làm đường đèn, đường hoa phục vụ người dân dịp Tết - Ảnh 2.

TP Cần Thơ làm đường hoa nghệ thuật phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2027 - Ảnh: LÊ DÂN

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa thống nhất chủ trương thực hiện đường đèn nghệ thuật và đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ, chào đón năm mới 2027.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, đường đèn nghệ thuật chủ đề “Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Đinh Mùi năm 2027” được thực hiện trên tuyến đường Hòa Bình và đường Ba Mươi Tháng Tư (đoạn từ đường Trần Văn Hoài đến vòng xoay trước trụ sở UBND thành phố).

Chiều dài đường đèn nghệ thuật khoảng 2km, thời gian hoạt động từ ngày 22-12. Tổng kinh phí khoảng 3 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa. 

Trong khi đó, đường hoa nghệ thuật có chủ đề “Tây Đô vươn mình - Hội tụ Phù Sa” có chiều dài khoảng 310m được thi công trên đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học (phường Ninh Kiều).

Đường hoa nghệ thuật có 3 phân đoạn, gồm: Khát vọng vươn cao với ý nghĩa điểm khởi đầu của sức sống, vận hội may mắn và ý chí vươn lên của vùng đất Tây Đô; Hồn quê sông nước khắc họa chiều sâu bản sắc, hoài niệm ký ức và đời sống bình dị bên dòng sông mẹ; và Tây Đô tỏa sáng biểu trưng cho Cần Thơ năng động, hội nhập, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng kinh phí thực hiện khoảng 9 tỉ đồng. Trong đó, chi phí làm đường hoa 8 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa, chi phí vận hành 1 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Đường hoa nghệ thuật hoạt động từ ngày 3-2 đến hết ngày 10-2-2027 (nhằm 27 tháng chạp đến hết ngày mùng 5 tháng giêng).

Cần Thơ làm đường đèn, đường hoa phục vụ người dân dịp Tết - Ảnh 2.Cần Thơ xây nhà hát 2.000 chỗ ngồi tại khu đất vàng Cái Khế

Nhà hát thành phố Cần Thơ được xây dựng tại khu đất vòng xoay Cái Khế, phường Cái Khế với quy mô khoảng 2.000 chỗ ngồi.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Xã hội hoá tết nguyên đán đường hoa đường đèn Cần Thơ

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất