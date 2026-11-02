Cần Thơ xây nhà hát 2.000 chỗ ngồi tại khu đất vàng Cái Khế

Khu đất vòng xoay Cái Khế, phường Cái Khế nơi dự kiến xây dựng nhà hát khoảng 2.000 chỗ ngồi - ẢNH: THANH LIÊM

Ngày 2-11, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có kết luận thống nhất chủ trương về phương án ý tưởng kiến trúc dự án Nhà hát thành phố Cần Thơ theo đề nghị của Đảng ủy UBND thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định dự án Nhà hát thành phố là công trình văn hóa có ý nghĩa quan trọng và cần thiết, nhằm bảo tồn, phát huy và khôi phục các giá trị nghệ thuật truyền thống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân thành phố.

Đồng thời, xác định phục vụ hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang tính quy mô vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với định hướng quy mô nhà hát khoảng 2.000 chỗ ngồi.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án.

Thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm phù hợp với quy hoạch, phát huy bản sắc văn hóa, tính thẩm mỹ, công năng sử dụng và hiệu quả đầu tư.

Chủ động rà soát, cân đối, bố trí nguồn vốn phù hợp, bảo đảm điều kiện triển khai thực hiện công trình, đồng thời tổ chức khởi công sớm, phấn đấu hoàn thành và khánh thành, phục vụ nhân dân vào tháng 12-2027.

Theo Sở Xây dựng, địa điểm xây dựng nhà hát thành phố tại khu vực vòng xoay Cái Khế, phường Cái Khế, rộng khoảng 2,3ha. Mật độ xây dựng không quá 40%, công trình khoảng 3-5 tầng, chiều cao dự kiến không quá 28m.

Dự án Nhà hát thành phố Cần Thơ có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.000 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương khoảng 700 tỉ đồng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương.