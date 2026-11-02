Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Cần Thơ xây nhà hát 2.000 chỗ ngồi tại khu đất vàng Cái Khế

tác giả
LÊ DÂN
LÊ DÂN
LÊ DÂN

Nhà hát thành phố Cần Thơ được xây dựng tại khu đất vòng xoay Cái Khế, phường Cái khế với quy mô khoảng 2.000 chỗ ngồi.

Cần Thơ xây nhà hát 2.000 chỗ ngồi tại khu đất vàng Cái Khế - Ảnh 2.

Khu đất vòng xoay Cái Khế, phường Cái Khế nơi dự kiến xây dựng nhà hát khoảng 2.000 chỗ ngồi - ẢNH: THANH LIÊM

Ngày 2-11, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có kết luận thống nhất chủ trương về phương án ý tưởng kiến trúc dự án Nhà hát thành phố Cần Thơ theo đề nghị của Đảng ủy UBND thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định dự án Nhà hát thành phố là công trình văn hóa có ý nghĩa quan trọng và cần thiết, nhằm bảo tồn, phát huy và khôi phục các giá trị nghệ thuật truyền thống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân thành phố.

Đồng thời, xác định phục vụ hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang tính quy mô vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với định hướng quy mô nhà hát khoảng 2.000 chỗ ngồi.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án.

Thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm phù hợp với quy hoạch, phát huy bản sắc văn hóa, tính thẩm mỹ, công năng sử dụng và hiệu quả đầu tư.

Chủ động rà soát, cân đối, bố trí nguồn vốn phù hợp, bảo đảm điều kiện triển khai thực hiện công trình, đồng thời tổ chức khởi công sớm, phấn đấu hoàn thành và khánh thành, phục vụ nhân dân vào tháng 12-2027.

Theo Sở Xây dựng, địa điểm xây dựng nhà hát thành phố tại khu vực vòng xoay Cái Khế, phường Cái Khế, rộng khoảng 2,3ha. Mật độ xây dựng không quá 40%, công trình khoảng 3-5 tầng, chiều cao dự kiến không quá 28m.

Dự án Nhà hát thành phố Cần Thơ có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.000 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương khoảng 700 tỉ đồng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương.

Xây nhà hát 2.000 chỗ ngồi tại khu đất vàng ở Cần Thơ - Ảnh 2.Mới có 11/187 cơ sở nhà, đất dôi dư tại Cần Thơ được cho thuê

Mới có 11/187 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính ở TP Cần Thơ xác định được người thuê.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nhà hát Thành phố nghệ thuật truyền thống đất vàng Cần Thơ

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất