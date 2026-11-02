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Mới có 11/187 cơ sở nhà, đất dôi dư tại Cần Thơ được cho thuê

tác giả
LÊ DÂN
LÊ DÂN
LÊ DÂN

Mới có 11/187 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính ở TP Cần Thơ xác định được người thuê.

Mới có 11/187 cơ sở nhà, đất dôi dư tại Cần Thơ được cho thuê - Ảnh 1.

Việc cho thuê nhà, đất dôi dư sau sáp nhập ở TP Cần Thơ đang gặp khó - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 2-11, Theo Sở Tài chính TP Cần Thơ, sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố có 672 cơ sở nhà, đất dôi dư.

Trong số 672 cơ sở nhà, đất dôi dư đã có 309 cơ sở được bố trí sử dụng tạm thời, chuyển đổi công năng hoặc bố trí phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị và các mục đích công cộng như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. 

Đồng thời, 363 cơ sở được xác định phương án khai thác, gồm 176 cơ sở thực hiện giao đất, cho thuê đất theo pháp luật đất đai và 187 cơ sở khai thác theo Nghị định 108 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác.

Trong 187 cơ sở nhà, đất dự kiến khai thác theo Nghị định 108, có 77/187 cơ sở đã đăng thông báo cho thuê, đạt khoảng 41% và 11/187 cơ sở đã xác định được người thuê, đạt khoảng 5,88%.

Theo Sở Tài chính, việc thu hút tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê còn khó khăn, một số cơ sở chưa phát huy hiệu quả khai thác như dự kiến, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý và tạo nguồn thu.

Đấu giá quyền sử dụng đất gặp khó

UBND TP Cần Thơ đã phê duyệt phương án đấu giá 17/21 khu đất trong năm 2026, đồng thời phê duyệt giá khởi điểm 10/21 khu và ban hành quyết định đấu giá 10/21 khu.

Có 7 khu đã hoàn tất các thủ tục chuyển sang tổ chức đấu giá, gồm 4 khu đất giáo dục, khu dịch vụ tổng hợp, logistics Cái Cui, 1 lô nền biệt thự khu dân cư Diệu Hiền và khu đất nhà máy nước cũ.

Tiến độ chuẩn bị đấu giá còn vướng ở khâu đo đạc, hoàn thiện hồ sơ địa chính, sự đồng bộ của quy hoạch và xác định giá khởi điểm.

- Ảnh 2.Phê duyệt chủ trương đầu tư cầu Cần Thơ 2 hơn 27.000 tỉ

Cầu Cần Thơ 2 có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 27.050 tỉ đồng, kết nối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, đồng thời được thiết kế kết hợp đường bộ và đường sắt.

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LÊ DÂN
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    Chủ đề: cho thuê đấu giá quyền sử dụng đất nhà đất dôi dư Cần Thơ

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