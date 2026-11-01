Phê duyệt chủ trương đầu tư cầu Cần Thơ 2 hơn 27.000 tỉ

Cầu Cần Thơ 2 có tổng mức đầu tư khoảng 27.050 tỉ đồng, bắc qua sông Hậu, nối hai tỉnh Vĩnh Long - Cần Thơ - Đồ họa: MẬU TRƯỜNG

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1872/QĐ-BXD ngày 30-10-2026 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 27.050,18 tỉ đồng, sử dụng vốn ngân sách Trung ương. Trong đó, vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là 21.644 tỉ đồng, phần còn lại 5.406,18 tỉ đồng được chuyển tiếp bố trí trong giai đoạn 2031-2035.

Dự án được triển khai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, có chiều dài khoảng 17,6km. Điểm đầu kết nối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tại nút giao Chà Và (Vĩnh Long), điểm cuối kết nối với cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang tại nút giao IC2 (TP Cần Thơ).

Đáng chú ý, cầu Cần Thơ 2 được định hướng đầu tư kết hợp cả đường bộ và đường sắt. Phần cầu chính sử dụng kết cấu dây văng, dầm chủ dạng giàn thép, trong đó đường bộ bố trí ở tầng trên và đường sắt ở tầng dưới.

Phần đường bộ cao tốc được thiết kế 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h. Tuyến đường sắt bố trí đường đôi, khổ đường 1.435mm, vận tốc thiết kế đối với tàu khách 160km/h và tàu hàng 120km/h.

Cầu chính dự kiến có tổng chiều dài khoảng 870m, với sơ đồ nhịp 210m + 450m + 210m.

Về hướng tuyến, từ nút giao Chà Và, tuyến đi qua khu vực xã Đông Bình, vượt quốc lộ 1, quốc lộ 54, kênh Chà Và và sông Phù Ly, sau đó đi trùng với tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ, vượt sông Hậu sang TP Cần Thơ.

Tại phường Hưng Phú, tuyến đi trên cao theo quy hoạch trục đường 1A, vượt Khu công nghiệp Hưng Phú và khu đô thị Nam Cần Thơ, sau đó tách khỏi tuyến đường sắt để kết nối nút giao IC2, liên thông với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Theo Bộ Xây dựng, việc đầu tư cầu Cần Thơ 2 nhằm từng bước hoàn chỉnh tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đồng thời tạo điều kiện triển khai tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ theo quy hoạch.

Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông giữa các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng nhu cầu vận tải và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.

Dự kiến dự án cầu Cần Thơ 2 khởi công năm 2027 và hoàn thành toàn bộ công trình, đưa vào khai thác sau 5 năm - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Vĩnh Long có kinh phí dự kiến khoảng 2.266,67 tỉ đồng; phần trên địa bàn TP Cần Thơ khoảng 824,15 tỉ đồng. Dự án thành phần 3 là đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu, với tổng mức đầu tư khoảng 23.959,36 tỉ đồng. Dự kiến dự án khởi công năm 2027 và hoàn thành toàn bộ công trình, đưa vào khai thác sau 5 năm. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được giao tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo.