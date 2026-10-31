Giảm giá đến lần thứ 7, nhiều nhà đất công dôi dư ở Nghệ An vẫn 'ế khách'

Bên trong trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An cũ được rao cho thuê - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 31-10, ông Cao Quang Trung - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An - cho biết đơn vị vừa ban hành thông báo lần thứ 8 về việc cho thuê nhà gắn với quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà đất được giao quản lý, khai thác.

Theo đó, có 8 cơ sở được đưa ra cho thuê, gồm: Trạm dịch vụ nông nghiệp xã Nghĩa Đàn; trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương cũ (cơ sở 2), TAND huyện Nam Đàn cũ, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Đàn cũ, Kho bạc Nhà nước Nghĩa Đàn cũ; trụ sở TAND thị xã Cửa Lò cũ, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò cũ và Đội Thanh tra giao thông khu vực thuộc Sở Xây dựng Nghệ An tại xã Đô Lương.

Các cơ sở được cho thuê phục vụ mục đích thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, thể thao, với thời hạn 10 năm.

Giá niêm yết từ hơn 7 triệu đồng đến hơn 57,8 triệu đồng/tháng, tùy vị trí và diện tích. Thời hạn tiếp nhận phiếu đăng ký thuê đến 17h ngày 2-11.

Mức giá trong thông báo lần này tiếp tục giảm 5% so với lần liền kề trước đó.

Trong số các cơ sở được đưa ra cho thuê, trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương cũ có mức giá cao nhất, hơn 57,8 triệu đồng/tháng, với diện tích nhà cho thuê 973m² trên khu đất rộng 4.800m².

So với mức giá hơn 78,6 triệu đồng/tháng tại thông báo đầu tiên ngày 16-9, giá thuê cơ sở này đã giảm hơn 20 triệu đồng/tháng sau 7 lần điều chỉnh.

Tương tự, trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò cũ có diện tích nhà 1.412m², trên khu đất rộng 3.580m², hiện được niêm yết giá hơn 52,3 triệu đồng/tháng. Mức giá này đã giảm gần 19 triệu đồng so với ban đầu.

Trước đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An đưa ra 9 cơ sở nhà đất để cho thuê. Tuy nhiên, sau 7 lần thông báo, chỉ có duy nhất trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn cũ, tại xã Vạn An được đăng ký thuê.

Cơ sở này có diện tích nhà 675m², tổng diện tích đất 747m², với giá thuê 6,8 triệu đồng/tháng. 8 cơ sở còn lại tiếp tục được đưa ra cho thuê trong đợt này.

Ông Trung cho biết theo quy định, sau mỗi lần thông báo không có người đăng ký thuê, mức giá được điều chỉnh giảm 5% so với lần trước và không giới hạn số lần giảm.

Toàn tỉnh Nghệ An có 474 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được thu hồi, chuyển giao về các đơn vị, địa phương quản lý, xử lý. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An được giao quản lý, khai thác 87 khu đất và cơ sở nhà, đất, bao gồm cả đất và tài sản gắn liền với đất. Có 73 cơ sở được xử lý theo phương thức cho thuê ngắn hạn hoặc đấu giá quyền sử dụng đất; 14 cơ sở được đưa vào phương án cho thuê với thời hạn 10 năm. Tuy nhiên, đến nay mới có 5/14 cơ sở thuộc diện cho thuê dài hạn tìm được cá nhân, doanh nghiệp thuê. Theo lý giải của cơ quan quản lý, một trong những nguyên nhân khiến các cơ sở này khó tìm khách là nhiều công trình đã xuống cấp, thiết kế và công năng vốn phục vụ hoạt động hành chính nên không còn phù hợp với nhu cầu kinh doanh, dịch vụ hiện nay. Muốn đưa vào khai thác, người thuê phải bỏ thêm một khoản kinh phí đáng kể để sửa chữa, cải tạo, chuyển đổi công năng.