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Từng hút khách khắp miền Tây, vườn tre Tư Sang nay đìu hiu, ngừng đón khách

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Từng có thời điểm khách đến đông đến mức không còn chỗ ngồi, vườn tre Tư Sang (TP Cần Thơ) nay rơi vào cảnh đìu hiu, khiến người dân địa phương tiếc nuối.

Từng hút khách khắp miền Tây, vườn tre Tư Sang nay đìu hiu, ngừng đón khách - Ảnh 1.

Vườn tre Tư Sang có không gian xanh mát - Ảnh: CA LINH

Vườn tre Tư Sang do ông Đặng Văn Sang (96 tuổi, thường gọi là Tư Sang) gây dựng. Khu vườn có diện tích hơn 1ha, với con đường tre dài gần 1km, quy tụ nhiều giống tre đặc trưng của Việt Nam như tre mỡ, tre gai, tre xiêm, tre mạnh tông...

Đặt chân vào vườn, du khách từng được trải nghiệm khung cảnh xanh mát, với con đường quê hun hút được bao phủ bởi những tán tre đan xen, uốn mình hai bên.

Vẻ đẹp bình dị, gần gũi với thiên nhiên này từng giúp vườn tre trở thành điểm tham quan được nhiều người, không chỉ ở Hậu Giang trước đây mà còn khắp miền Tây biết đến.

Ngày 3-11, trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, bà Đặng Thị Trang (55 tuổi, con gái ông Sang), cho hay năm 2022, ông Sang ký hợp đồng cho một đơn vị thuê khu vực vườn tre để khai thác du lịch sinh thái, thời hạn đến tháng 3-2030. Giá thuê ban đầu là 16,5 triệu đồng/năm, mỗi năm tăng 10%.

Từng hút khách khắp miền Tây, vườn tre Tư Sang nay đìu hiu, ngừng đón khách - Ảnh 2.
Từng hút khách khắp miền Tây, vườn tre Tư Sang nay đìu hiu, ngừng đón khách - Ảnh 3.
Từng hút khách khắp miền Tây, vườn tre Tư Sang nay đìu hiu, ngừng đón khách - Ảnh 4.
Từng hút khách khắp miền Tây, vườn tre Tư Sang nay đìu hiu, ngừng đón khách - Ảnh 5.

Nhiều hạng mục được đơn vị thuê vườn tre làm trước đây hiện đã xuống cấp - Ảnh: CA LINH

Đến năm 2023, khu du lịch vườn tre Tư Sang chính thức đi vào hoạt động. Đơn vị thuê đầu tư nhiều hạng mục phục vụ khách tham quan như chòi tre lá, khu ẩm thực...

"Trong 3 năm đầu hoạt động, lượng khách đến rất đông. Đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, có ngày khu du lịch đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan, thưởng thức ẩm thực", bà Trang kể.

Thời điểm đó, khu du lịch không chỉ tạo thêm điểm vui chơi, trải nghiệm cho người dân mà còn góp phần đưa hình ảnh vùng quê Thạnh Hòa đến gần hơn với du khách.

Từng hút khách khắp miền Tây, vườn tre Tư Sang nay đìu hiu, ngừng đón khách - Ảnh 6.

Một căn chòi cho khách du lịch ngồi nghỉ ngơi, thưởng thức ẩm thực nay bị bỏ hoang - Ảnh: CA LINH

Tuy nhiên, từ đầu năm 2026, lượng khách bắt đầu giảm dần. Hoạt động đón khách cũng thưa thớt rồi ngưng hẳn. Không còn cảnh xe cộ tấp nập, khu vườn từng nhộn nhịp nay trở nên vắng vẻ, các hạng mục phục vụ du lịch cũng xuống cấp.

Bà Trần Thị Lài, người dân xã Thạnh Hòa, cho biết trước đây mỗi khi khu du lịch hoạt động, xe cộ từ nhiều nơi đổ về đông đúc. Có lần bà cùng gia đình đến tham quan nhưng không còn chỗ ngồi.

Từng hút khách khắp miền Tây, vườn tre Tư Sang nay đìu hiu, ngừng đón khách - Ảnh 7.
Từng hút khách khắp miền Tây, vườn tre Tư Sang nay đìu hiu, ngừng đón khách - Ảnh 8.
Từng hút khách khắp miền Tây, vườn tre Tư Sang nay đìu hiu, ngừng đón khách - Ảnh 9.
Từng hút khách khắp miền Tây, vườn tre Tư Sang nay đìu hiu, ngừng đón khách - Ảnh 10.

Khung cảnh vắng lặng tại điểm du lịch nổi tiếng ở miền Tây khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: CA LINH

"Bây giờ nơi này vắng lặng. Một điểm du lịch từng thu hút đông khách, được đầu tư khai thác nhưng nay bỏ ngỏ khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối", bà Lài chia sẻ.

Theo bà Trang, trước đây đơn vị thuê chịu trách nhiệm dọn dẹp, chăm sóc vườn tre và duy trì cảnh quan phục vụ khách tham quan. Tuy nhiên, hiện công việc này không còn được thực hiện. 

Gia đình cũng chưa thể tiếp tục chăm sóc khu vườn do ông Sang tuổi cao, đi lại khó khăn, không đủ điều kiện duy trì việc vệ sinh, phát quang như trước.

Từng hút khách khắp miền Tây, vườn tre Tư Sang nay đìu hiu, ngừng đón khách - Ảnh 11.Vườn tre của một người Việt ở Paris

TT XUÂN - Thật khó mô tả cảm giác vừa lạ lẫm, ngỡ ngàng, vừa quen thuộc, thân thương khi tôi bước vào vườn tre của ông Nguyễn Trọng Thu (*). Lá tre xào xạc, bạn tôi hào hứng như được tiếp thêm sức sống. Tại vùng ngoại thành Paris này, vườn tre (được tạo lập hơn 10 năm) là một cách bạn tôi tìm về với quê hương, với chính mình...

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CA LINH
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    Chủ đề: vườn tre khu du lịch miền Tây Cần Thơ

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