Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Cần Thơ khởi công đường giao thông 1.600 tỉ đồng nhằm phát triển du lịch sinh thái

tác giả
LÊ DÂN
LÊ DÂN
LÊ DÂN

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, mở rộng không gian phát triển du lịch sinh thái của TP Cần Thơ.

Cần Thơ khởi công đường giao thông 1.600 tỉ đồng nhằm phát triển du lịch sinh thái - Ảnh 2.

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giai đoạn 2 khi hoàn thành sẽ mở rộng không gian phát triển du lịch sinh thái của TP Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 27-10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ đã khởi công xây dựng đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giai đoạn 2 (đoạn từ Mỹ Khánh đến Phong Điền).

Đây là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái của TP Cần Thơ.

Ông Lê Minh Cường - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ - thông tin tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 5,3km, đi qua địa bàn phường An Bình và xã Phong Điền.

Điểm đầu tại nút giao đường Nguyễn Văn Cừ - Bông Vang, điểm cuối tại khu vực tiếp giáp Trung tâm thương mại Phong Điền và vuốt nối vào đường hiện hữu.

Quy mô đầu tư xây dựng mới đơn nguyên đường bên phải, kết hợp nâng cấp, cải tạo đơn nguyên hiện hữu bên trái, bảo đảm mặt cắt ngang hoàn chỉnh rộng 34m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, dải phân cách giữa và vỉa hè hai bên.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.597 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2029.

Cần Thơ khởi công đường giao thông 1.600 tỉ đồng nhằm phát triển du lịch sinh thái - Ảnh 3.

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài hiện hữu, đoạn qua xã Phong Điền - Ảnh: LÊ DÂN

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết theo định hướng quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó phường An Bình và xã Phong Điền thuộc vùng kinh tế, xã hội trung tâm của thành phố, có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái.

Vì vậy việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông trước mắt mà còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng quy hoạch, tạo thêm động lực phát triển cho thành phố trong những năm tới.

Công trình sẽ hoàn thiện trục giao thông kết nối khu vực đô thị trung tâm với Phong Điền, góp phần nâng cao năng lực giao thông, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Phong Điền có nhiều tiềm năng, lợi thế và cảnh quan sinh thái vườn cây ăn trái, văn hóa miệt vườn và các sản phẩm du lịch đặc trưng. 

Khi giao thông được hoàn thiện, việc kết nối từ trung tâm thành phố đến các điểm du lịch, nhà vườn, cơ sở sản xuất kinh doanh sẽ thuận lợi hơn, góp phần thu hút du khách, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, khuyến khích đầu tư phát triển dịch vụ, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

“Nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát thiết kế cũng như chủ đầu tư phải phấn đấu hoàn thành trước 31-12-2028 với điều kiện phải đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và hiệu quả tài chính”, ông Tuyên đề nghị.

Cần Thơ chi gần 1.600 tỉ đồng làm đường, phát triển du lịch sinh thái - Ảnh 3.400 người thi công mỗi ngày, tiến độ Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ hiện ra sao?

Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đang gặp khó ở nhiều hạng mục xây dựng dù có khoảng 400 người thi công mỗi ngày.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: du lịch sinh thái khởi công Cần Thơ giao thông du lịch Cần thơ

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất