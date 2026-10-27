Cần Thơ khởi công đường giao thông 1.600 tỉ đồng nhằm phát triển du lịch sinh thái

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giai đoạn 2 khi hoàn thành sẽ mở rộng không gian phát triển du lịch sinh thái của TP Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 27-10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ đã khởi công xây dựng đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giai đoạn 2 (đoạn từ Mỹ Khánh đến Phong Điền).

Đây là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái của TP Cần Thơ.

Ông Lê Minh Cường - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ - thông tin tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 5,3km, đi qua địa bàn phường An Bình và xã Phong Điền.

Điểm đầu tại nút giao đường Nguyễn Văn Cừ - Bông Vang, điểm cuối tại khu vực tiếp giáp Trung tâm thương mại Phong Điền và vuốt nối vào đường hiện hữu.

Quy mô đầu tư xây dựng mới đơn nguyên đường bên phải, kết hợp nâng cấp, cải tạo đơn nguyên hiện hữu bên trái, bảo đảm mặt cắt ngang hoàn chỉnh rộng 34m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, dải phân cách giữa và vỉa hè hai bên.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.597 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2029.

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài hiện hữu, đoạn qua xã Phong Điền - Ảnh: LÊ DÂN

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết theo định hướng quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó phường An Bình và xã Phong Điền thuộc vùng kinh tế, xã hội trung tâm của thành phố, có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái.

Vì vậy việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông trước mắt mà còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng quy hoạch, tạo thêm động lực phát triển cho thành phố trong những năm tới.

Công trình sẽ hoàn thiện trục giao thông kết nối khu vực đô thị trung tâm với Phong Điền, góp phần nâng cao năng lực giao thông, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Phong Điền có nhiều tiềm năng, lợi thế và cảnh quan sinh thái vườn cây ăn trái, văn hóa miệt vườn và các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Khi giao thông được hoàn thiện, việc kết nối từ trung tâm thành phố đến các điểm du lịch, nhà vườn, cơ sở sản xuất kinh doanh sẽ thuận lợi hơn, góp phần thu hút du khách, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, khuyến khích đầu tư phát triển dịch vụ, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

“Nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát thiết kế cũng như chủ đầu tư phải phấn đấu hoàn thành trước 31-12-2028 với điều kiện phải đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và hiệu quả tài chính”, ông Tuyên đề nghị.