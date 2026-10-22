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Lý do dự án 7km hơn 7.200 tỉ ở Cần Thơ xin kéo dài tiến độ sang năm 2028

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Còn 59 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, hơn 113 tỉ đồng bồi thường chưa được chi trả tại dự án quốc lộ 91 đoạn Km0-Km7 ở Cần Thơ.

Cần Thơ: Đề xuất bổ sung nhiều hạng mục, kéo dài thời gian tại dự án hơn 7.200 tỉ - Ảnh 1.

Công nhân thi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 đoạn Km0-Km7 - Ảnh: CA LINH

Ngày 22-10, thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 đoạn Km0-Km7 có tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỉ đồng, chiều dài khoảng 7km, đi qua các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông.

Đến nay, mặt bằng đã bàn giao đạt 13.741/14.086m, tương đương 97,55%. Tuy nhiên, vẫn còn 59 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, với tổng chiều dài 345m.

Công tác bồi thường cũng còn 16 trường hợp chưa được chi trả, tương ứng hơn 113,3 tỉ đồng.

Trong khi đó, lũy kế giá trị thực hiện theo hợp đồng xây dựng đạt 287,081/1.547,242 tỉ đồng, tương đương 18,55% giá trị hợp đồng. Một số hạng mục đang thi công gồm: hệ thống thoát nước mưa đạt 58,2%, thoát nước thải đạt 62,2%, và hào kỹ thuật đạt 31,7%.

Cần Thơ: Đề xuất bổ sung nhiều hạng mục, kéo dài thời gian tại dự án hơn 7.200 tỉ - Ảnh 2.
Cần Thơ: Đề xuất bổ sung nhiều hạng mục, kéo dài thời gian tại dự án hơn 7.200 tỉ - Ảnh 3.

Đến nay mặt bằng đã được bàn giao đạt 97,55% - Ảnh: CA LINH

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ cho hay việc bàn giao mặt bằng không liên tục, cùng các vướng mắc về móng nhà dân, cống thoát nước và công trình ngầm, ảnh hưởng đến thi công và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Theo chủ đầu tư, phần mở rộng tuyến dự kiến hoàn thành trong tháng 6-2027, và hoàn thành toàn bộ dự án tháng 12-2027 với điều kiện bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 30-10-2026. 

Cần Thơ: Đề xuất bổ sung nhiều hạng mục, kéo dài thời gian tại dự án hơn 7.200 tỉ - Ảnh 4.
Cần Thơ: Đề xuất bổ sung nhiều hạng mục, kéo dài thời gian tại dự án hơn 7.200 tỉ - Ảnh 5.

Theo chủ đầu tư, phần mở rộng tuyến dự kiến hoàn thành trong tháng 6-2027, và hoàn thành toàn bộ dự án tháng 12-2027 với điều kiện bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 30-10 - Ảnh: CA LINH

Đáng chú ý, chủ đầu tư đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố chấp thuận chủ trương bổ sung đầu tư nâng cấp, cải tạo một số tuyến giao thông, hẻm, kè bảo vệ kết hợp cống, âu thuyền sông Bình Thủy, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.996,8 tỉ đồng từ nguồn vốn của dự án.

Đồng thời, ban cũng kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2028 để hoàn thành các hạng mục bổ sung.

Cần Thơ: Đề xuất bổ sung nhiều hạng mục, kéo dài thời gian tại dự án hơn 7.200 tỉ - Ảnh 6.Cây cầu duy nhất ở dự án 7.238 tỉ tại Cần Thơ được thi tuyển kiến trúc

Cầu Bình Thủy trên quốc lộ 91, TP Cần Thơ được thiết kế từ những dấu ấn kiến trúc truyền thống của đình Bình Thủy, nhà cổ Bình Thủy… đang được thi công.

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CA LINH
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    Chủ đề: Quốc lộ 91 chủ đầu tư Cần Thơ

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