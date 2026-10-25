400 người thi công mỗi ngày, tiến độ Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ hiện ra sao?

Ông Đỗ Thanh Bình (hàng đầu, thứ hai từ phải sang), Bí thư Thành ủy Cần Thơ, kiểm tra tình hình thi công dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - Ảnh: CA LINH

Ngày 25-10, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn. Đoàn đã kiểm tra tình hình thi công Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (quy mô 500 giường) tại phường An Bình.

Dự án trên có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 2.071 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2015 đến năm 2026.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP Cần Thơ, phần công việc thuộc liên danh EPC - VMD Kórházi Technológiai Zrt đáp ứng tiến độ. Trong đó, việc đặt hàng thiết bị y tế đạt tỉ lệ 97,9%.

Tuy nhiên, phần xây dựng do thành viên liên danh EPC là Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng phụ trách đang gặp nhiều khó khăn.

Phần thi công xây dựng đạt tiến độ 80%. Hệ thống cơ điện mới đạt khoảng 52%, phòng cháy chữa cháy đạt 21%, điều hòa không khí đạt 22% và hạ tầng đạt 23%. Công tác sơn bên trong các khối nhà đạt khoảng 56%, trong khi ốp lát gạch các khối đạt khoảng 75%.

Sở Y tế TP Cần Thơ đánh giá khối lượng công việc của liên danh nhà thầu chưa đạt yêu cầu tiến độ. Nhân lực thi công bình quân khoảng 400 người/ngày chưa đáp ứng nhu cầu; nhà thầu chưa tăng cường nhân lực và đẩy nhanh tiến độ thi công. Việc đặt hàng nhiều vật tư, thiết bị còn chậm.

Để tháo gỡ vướng mắc, Sở Y tế tổ chức giao ban hằng ngày với các đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu theo dõi tiến độ, lập biên bản đối với nhà thầu khi nhân công không đạt biểu đồ nhân lực cam kết và chậm tiến độ thực hiện

Ông Đỗ Thanh Bình đề nghị nhà thầu phối hợp chặt chẽ cùng Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ, tăng ca làm ngày đêm, hoàn thành công trình trước thời hạn theo chỉ đạo của Chính phủ và thành phố. Qua đó, sớm đưa bệnh viện vào hoạt động phục vụ nhu cầu khám và chữa bệnh của người dân.