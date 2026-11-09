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Tin tức sáng 9-11: Vốn hóa HoSE, câu lạc bộ tỉ USD còn 51 doanh nghiệp

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KỲ PHONG
KỲ PHONG

Một số tin tức đáng chú ý: Một doanh nghiệp dầu khí muốn thoái vốn tại một chung cư tại TP.HCM; TP.HCM triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026; Hơn 380.000 công dân ở TP.HCM thuộc diện gọi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự...

Tin tức sáng 9-11: Vốn hóa HoSE, câu lạc bộ tỉ USD còn 51 doanh nghiệp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: HỮU HẠNH

Vốn hóa HoSE, câu lạc bộ tỉ USD còn 51 doanh nghiệp

Theo số liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), kết thúc tháng 10-2026, VN-Index dừng ở mức 1.741,62 điểm, giảm 1,53% so với tháng trước.

Thanh khoản thị trường tiếp tục có sự phân hóa. Tổng giá trị giao dịch cổ phiếu trên HoSE trong tháng đạt hơn 343.251 tỉ đồng, tương ứng bình quân khoảng 15.602 tỉ đồng/phiên, giảm 4,93% so với tháng 9. Trong khi đó, khối lượng giao dịch bình quân tăng 4,36%, đạt gần 672 triệu cổ phiếu/phiên.

Tin tức sáng 9-11: Vốn hóa HoSE, câu lạc bộ tỉ USD còn 51 doanh nghiệp - Ảnh 2.

CẬP NHẬT GIÁ VÀNG

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh, với giá trị hơn 23.705 tỉ đồng trong tháng 10. Tổng giá trị giao dịch của khối ngoại đạt hơn 98.789 tỉ đồng, chiếm 14,39% toàn thị trường.

Tính đến ngày 30-10, giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HoSE đạt khoảng 8,42 triệu tỉ đồng, giảm 1,49% so với cuối tháng trước, tương đương 65,53% GDP năm 2025.

Cùng thời điểm, HoSE ghi nhận 51 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa trên 1 tỉ USD. Trong đó, 4 doanh nghiệp có vốn hóa từ 10 tỉ USD trở lên gồm Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM), Vietcombank (VCB) và BIDV (BID).

Như vậy, so với tháng trước, nhóm vốn hóa hơn 1 tỉ USD đã vắng bóng 2 cái tên: Chứng khoán LPBank (LPS) và Hạ tầng Gelex (GEL).

Một doanh nghiệp dầu khí muốn thoái vốn tại một chung cư ở TP.HCM

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PXI) vừa ban hành nghị quyết thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của doanh nghiệp tại dự án chung cư Huỳnh Tấn Phát (TP.HCM).

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PXI đưa ra mức giá cơ sở để đàm phán chuyển nhượng tối thiểu 12,9 tỉ đồng, tương ứng với giá trị khoản đầu tư đang được ghi nhận trên sổ kế toán của công ty.

Theo nghị quyết, giá chuyển nhượng chính thức và các điều kiện giao dịch cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở kết quả đàm phán, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ doanh nghiệp.

Mức giá chuyển nhượng không được thấp hơn giá cơ sở nêu trên, trừ trường hợp Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Chung cư Huỳnh Tấn Phát (tên thương mại Long Sơn Building) được khởi công từ năm 2009 và đã hoàn thành xây dựng từ năm 2019.

TP.HCM triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

UBND TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Tháng hành động diễn ra từ ngày 15-11 đến ngày 15-12, với chủ đề "Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội".

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Tháng hành động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới, phát huy vai trò của phụ nữ và nam giới trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời phòng ngừa, giảm thiểu bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

TP.HCM tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và nền tảng số; tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn đối thoại về chính sách lao động, việc làm, tiền lương, an sinh xã hội và quyền năng kinh tế của phụ nữ.

Đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ năng nhận diện, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục; vận động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị bạo lực; bảo đảm các đường dây nóng, địa chỉ tin cậy, nơi tạm lánh và dịch vụ hỗ trợ nạn nhân hoạt động hiệu quả.

Hơn 380.000 công dân ở TP.HCM thuộc diện gọi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

UBND TP.HCM ban hành quyết định về việc công nhận danh sách nghĩa vụ quân sự năm 2027. Theo đó, công nhận kết quả phân loại 4 danh sách xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2027.

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Tổng số có 456.956 công dân; trong đó, miễn gọi nhập ngũ là 120 công dân; không xét tuyển và chưa xét tuyển là 6.784 công dân; tạm hoãn gọi nhập ngũ là 69.855 công dân; thuộc diện gọi khám sơ tuyển sức khỏe là 380.197 công dân.

UBND TP.HCM giao chủ tịch UBND 168 xã, phường, đặc khu chỉ đạo tổ chức công khai trên Cổng thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, đặc khu, nơi sinh hoạt cộng đồng của khu phố, ấp theo quy định.

Đề xuất chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng trước 15-11

UBND TP.HCM ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ người sử dụng xe buýt và chuẩn bị phương hướng thực hiện sau 31-12-2026.

Xét báo cáo của Sở Xây dựng về kết quả sơ kết 3 tháng triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng nhiệm vụ chủ trì và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

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Trong đó, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giai đoạn 2 theo kế hoạch đã ban hành, khắc phục tồn tại, đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ giao thông công cộng, nâng cao xác thực hành khách và khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND, đề xuất chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng trước 15-11.

UBND TP.HCM giao Học viện Cán bộ TP hoàn thành khảo sát mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ xe buýt, gửi kết quả trước 10-11. Các cơ quan liên quan phải phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để đảm bảo tiến độ và hiệu quả trong công tác vận tải hành khách công cộng.

Tin tức sáng 9-11: Vốn hóa HoSE, câu lạc bộ tỉ USD còn 51 doanh nghiệp - Ảnh 5.

Tin tức thời tiết hôm nay 9-11

Tin tức sáng 9-11 - Ảnh 2.Tin tức sáng 6-11: Hà Nội sẽ tặng quà Tết cho 65.000 người lao động

Một số tin tức đáng chú ý: Sáng nay, kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội thông qua Hiến pháp đầu tiên; Thu từ kinh tế ngoài quốc doanh cán đích trước hai tháng; Con trai tỉ phú Trần Đình Long chỉ mua 10 triệu trong số 50 triệu cổ phiếu HPG đăng ký...

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BÌNH KHÁNH - CHÂU TUẤN - KỲ PHONG
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    Chủ đề: Sở Xây dựng HOSE chung cư Huỳnh Tấn Phát Tin tức

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