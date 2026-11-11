Từ ẩm thực đến biển đảo, khám phá 5 sắc thái du lịch TP.HCM

Thương hiệu du lịch "Vibrant Ho Chi Minh City - Sống động từng trải nghiệm", khai thác những thế mạnh từ văn hóa, ẩm thực đến sông nước, rừng ngập mặn và biển đảo của thành phố - Ảnh: Sở Du lịch TP.HCM

Sở Du lịch TP.HCM đang triển khai chuẩn hóa bộ nhận diện thương hiệu Vibrant Ho Chi Minh City - Sống động từng trải nghiệm, với 5 giá trị đặc trưng gồm Xanh, Giao thoa, Kết nối, An yên và Rực rỡ.

Đây là định hướng phát triển thương hiệu du lịch trong bối cảnh không gian thành phố được mở rộng, với các sản phẩm trải dài từ du lịch đô thị, văn hóa, ẩm thực đến sông nước, rừng ngập mặn và biển đảo.

Từ ẩm thực đường phố đến du lịch biển đảo, chăm sóc sức khỏe

Tại buổi làm việc vừa qua với Sở Du lịch TP.HCM, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch "Vibrant Ho Chi Minh City - Sống động từng trải nghiệm", khai thác những thế mạnh từ văn hóa, ẩm thực đến sông nước, rừng ngập mặn và biển đảo.

Với 5 giá trị đặc trưng, bao gồm, giá trị Xanh, du khách có thể khám phá những điểm đến thiên nhiên từ sông Sài Gòn, rừng ngập mặn Cần Giờ, Làng Tre Phú An đến biển Vũng Tàu và đặc khu Côn Đảo.

Trong khi đó, Giao thoa gắn với các trải nghiệm văn hóa, lịch sử tại bảo tàng, công trình kiến trúc, làng sơn mài Tương Bình Hiệp hay các di tích lịch sử ở Côn Đảo.

Bên cạnh những sản phẩm du lịch truyền thống, TP.HCM còn hướng đến phát triển du lịch hội nghị, hội thảo và triển lãm (MICE), gắn với giá trị Kết nối. Theo đó, du khách đến thành phố để công tác, tham dự sự kiện có thể kết hợp khám phá văn hóa, ẩm thực và đời sống đô thị.

Ở lĩnh vực du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng, giá trị An yên được thể hiện qua các dịch vụ y tế đô thị, những không gian nghỉ dưỡng ven sông, rừng và biển đảo.

Riêng giá trị Rực rỡ tập trung vào sức hấp dẫn của ẩm thực TP.HCM, từ những khu chợ truyền thống, hàng quán lâu đời đến các nhà hàng hiện đại, cùng nét văn hóa hào sảng và sáng tạo của người dân thành phố.

Theo Sở Du lịch, 5 giá trị này không tách biệt mà có thể kết hợp trong cùng một hành trình. Chẳng hạn, du khách đến Cần Giờ có thể vừa khám phá thiên nhiên, vừa nghỉ dưỡng; trong khi khách tham dự hội nghị quốc tế có thể kết hợp trải nghiệm ẩm thực và tìm hiểu văn hóa địa phương.

Việc kết nối các loại hình du lịch được kỳ vọng giúp TP.HCM đa dạng hóa trải nghiệm, đồng thời tạo dấu ấn riêng cho thương hiệu du lịch thành phố.

Đưa thương hiệu du lịch thành tài sản của thành phố

Thương hiệu du lịch TP.HCM được xây dựng từ năm 2007. Đến ngày 16-8-2011, khẩu hiệu Vibrant Ho Chi Minh City chính thức được lựa chọn cho hoạt động tiếp thị du lịch, gắn với hình ảnh một đô thị năng động, thân thiện và cởi mở.

Sau gần 20 năm, TP.HCM tiếp tục làm mới thương hiệu này để phù hợp với không gian phát triển rộng mở, đồng thời tăng sức cạnh tranh trong thu hút du khách quốc tế.

Cùng với việc phát triển 5 giá trị đặc trưng, Sở Du lịch đang chuẩn hóa bộ nhận diện thương hiệu, thống nhất cách sử dụng logo, màu sắc, hình ảnh trên các ấn phẩm, sự kiện và nền tảng số.

Việc sử dụng thống nhất thương hiệu không chỉ giúp du khách dễ nhận biết, ghi nhớ TP.HCM mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thành phố trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, giao lưu văn hóa và tổ chức sự kiện quốc tế.

Công tác làm mới thương hiệu diễn ra trong bối cảnh du lịch TP.HCM tăng trưởng mạnh. Trong 10 tháng năm 2026, thành phố ước đón hơn 9,33 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 37% so với cùng kỳ, khách nội địa đạt hơn 44,1 triệu lượt.

Tổng thu du lịch ước đạt 307.216 tỉ đồng, tăng 37,71% và hoàn thành hơn 93% kế hoạch năm. TP.HCM đang hướng đến mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế, đạt tổng thu 330.000 tỉ đồng trong năm nay.

Đánh thức giá trị du lịch nông thôn TP.HCM Ba chuyến Farmtrip với hơn 300 lượt đại biểu đã mở ra cơ hội kết nối mô hình du lịch nông nghiệp, sinh thái với sản phẩm OCOP tại TP.HCM. Không chỉ tìm điểm đến mới, chương trình hướng đến khai thác giá trị bản địa, tạo sản phẩm du lịch có bản sắc và sinh kế bền vững cho người dân.



