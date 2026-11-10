Đánh thức giá trị du lịch nông thôn TP.HCM

Ba chuyến Farmtrip với hơn 300 lượt đại biểu đã mở ra cơ hội kết nối mô hình du lịch nông nghiệp, sinh thái với sản phẩm OCOP tại TP.HCM. Không chỉ tìm điểm đến mới, chương trình hướng đến khai thác giá trị bản địa, tạo sản phẩm du lịch có bản sắc và sinh kế bền vững cho người dân.

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