Đánh thức giá trị du lịch nông thôn TP.HCM
Đánh thức giá trị du lịch nông thôn TP.HCM
Ba chuyến Farmtrip với hơn 300 lượt đại biểu đã mở ra cơ hội kết nối mô hình du lịch nông nghiệp, sinh thái với sản phẩm OCOP tại TP.HCM. Không chỉ tìm điểm đến mới, chương trình hướng đến khai thác giá trị bản địa, tạo sản phẩm du lịch có bản sắc và sinh kế bền vững cho người dân.
Tặng sao
Chuyển sao tặng cho thành viên
- x1
- x5
- x10
Hoặc nhập số sao
Bạn đang có: 0 sao
Số sao không đủ. Nạp thêm sao
Tặng sao thành công
Bạn đã tặng 0 Cho tác giảHoàn thành
Tặng sao không thành công
Đã có lỗi xảy ra, mời bạn quay lại bài viết và thực hiện lại thao tácQuay lại bài viết
Dòng sự kiện: Xem và Nhớ
Tuổi Trẻ Online Newsletters
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đThanh toán
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận