Farmtrip 2026 | Tập 2: Cần Giờ - Xanh từ tán rừng, ngọt từ vị mật

Rời xa sự nhộn nhịp của trung tâm siêu đô thị, xuôi về phía Đông Nam TP.HCM, không khí lập tức dịu lại bởi làn gió biển mặn mòi, những dòng sông êm ả và sắc xanh trải dài ngút ngàn của cánh rừng ngập mặn.

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