Ngày đôi 11-11: Sale ngập tràn, cuộc đua giành khách thêm nóng

Người tiêu dùng tranh thủ theo dõi livestream, săn mã giảm giá trong ngày hội mua sắm 11-11 - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Ngay khi đồng hồ điểm 0h, hàng loạt phiên bán hàng trực tuyến bắt đầu sôi động với các mã giảm giá giới hạn. Không ít khách hàng chuẩn bị sẵn giỏ hàng từ trước, chỉ chờ đúng thời điểm để chốt đơn.

Từ một ngày dành cho người độc thân, 11-11 đã trở thành dịp mua sắm được nhiều người chờ đợi.

Thức đêm săn sale 11-11, hàng điện tử giảm cả triệu đồng

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, lúc 0h ngày 11-11, phiên livestream của KOL Diệp Lê thu hút khoảng 40.000 người xem cùng lúc. Các mã giảm giá liên tục xuất hiện, tạo không khí mua sắm sôi động ngay từ những phút đầu tiên.

Cũng thức khuya săn sale, chị Nguyễn Thị Minh Anh (ngụ phường Cầu Kiệu, TP.HCM) cho biết đã chuẩn bị sẵn giỏ hàng gồm mỹ phẩm, đồ gia dụng và một số vật dụng cá nhân từ nhiều ngày trước. Theo chị, mua sắm qua livestream hấp dẫn bởi người mua có thể kết hợp mã giảm giá của sàn với ưu đãi riêng từ nhà bán hàng, song số lượng thường giới hạn.

"Có món bình thường chỉ giảm vài chục nghìn đồng nhưng vào phiên live lại có thêm mã nên giá thấp hơn khá nhiều. Tôi thường canh đúng giờ mới thanh toán, nhưng cũng có lúc chưa kịp chốt đơn thì mã đã hết", chị Minh Anh chia sẻ.

Không dừng ở những đơn hàng vài trăm nghìn đồng, cuộc đua khuyến mãi còn lan sang nhóm điện tử, gia dụng có giá trị cao.

Tại phiên livestream của đôi vợ chồng trẻ Lucie Nguyễn - Tuấn Dương, một mẫu máy lọc không khí nhãn E giảm từ 3.917.455 đồng xuống 2.322.180 đồng, tương đương gần 41%. Cùng thời điểm, mẫu điện thoại nhãn S cũng giảm từ 27,18 triệu đồng xuống 18.336.560 đồng, thấp hơn khoảng 8,84 triệu đồng, tương đương gần 33%.

Mức giảm sâu thu hút sự quan tâm nhưng cũng khiến người mua cân nhắc về chất lượng và chế độ hậu mãi.

Anh Trần Quốc Huy (32 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM), đang tìm mua điện thoại mới, cho biết giá bán trên sàn sau khi áp dụng voucher thấp hơn đáng kể so với cửa hàng. Tuy nhiên, anh vẫn cân nhắc trước khi quyết định đặt mua.

"Điện thoại giảm mấy triệu đồng thì rất hấp dẫn, nhưng đây là món hàng giá trị cao. Tôi vẫn băn khoăn nếu nhận máy bị lỗi hoặc dùng một thời gian gặp sự cố thì việc bảo hành, đổi trả có thuận tiện như mua trực tiếp tại cửa hàng hay không", anh Huy chia sẻ.

Theo anh, bên cạnh giá bán, nguồn gốc sản phẩm và chính sách hậu mãi vẫn là những yếu tố quan trọng khi lựa chọn thiết bị điện tử.

Khuyến mãi rầm rộ, kích cầu mua sắm cuối năm

Ngày 11-11 tiếp tục được các sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam lựa chọn làm tâm điểm mở màn cho mùa mua sắm cuối năm với hàng loạt chiến dịch khuyến mãi quy mô lớn nhằm kích thích sức mua của người tiêu dùng.

Không chỉ cạnh tranh về giá, các nền tảng này còn đẩy mạnh hình thức mua sắm kết hợp giải trí để thu hút khách hàng.

Shopee tổ chức các phiên livestream có nghệ sĩ tham gia, tung voucher giảm đến 50% cho đơn hàng đủ điều kiện. Lazada tập trung vào những chương trình phát sóng chuyên về mỹ phẩm, công nghệ cùng các khung giờ ưu đãi, trong khi TikTok Shop cũng tận dụng sức hút của nhà sáng tạo nội dung để giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy người xem mua hàng ngay trong phiên phát sóng.

Sức nóng từ các sàn trực tuyến cũng lan sang kênh mua sắm trực tiếp. Tại các trung tâm thương mại, hàng loạt thương hiệu thời trang, mỹ phẩm đồng loạt tung chương trình khuyến mãi lớn dịp 11-11. Trong đó, nhiều thương hiệu như Uniqlo, Adidas, Ninomaxx, Giordano,.. áp dụng mức giảm giá lên đến 50% cho các sản phẩm chọn lọc.

Ở lĩnh vực ăn uống, GrabFood và GrabMart quảng bá chương trình livestream kéo dài tổng cộng 36 giờ trong ba ngày 10 đến 12-11, với sản phẩm đồng giá 11.000 đồng, 22.000 đồng và voucher giảm đến 111.000 đồng, tùy điều kiện áp dụng. ShopeeFood cũng tung ưu đãi đặt món, mua chung theo nhóm.

Dịp mua sắm này còn gắn với chiến dịch kích cầu Vibrant Ho Chi Minh City 2026 của TP.HCM, gồm 57 sự kiện và hoạt động, trong đó 33 chương trình diễn ra trong hai tháng cuối năm.

Từ ngày 11 đến 15-11, Union Square, Nowzone cùng nhiều địa điểm triển khai hoạt động mua sắm, trải nghiệm và ưu đãi. Tiếp đó, Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM dự kiến diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 13 đến 15-11, đưa hoạt động livestream đến gần người tiêu dùng.

Sau ngày 11-11, thị trường tiếp tục bước vào Black Friday 27-11 và đợt sale 12-12. Các chương trình nối tiếp được kỳ vọng thúc đẩy sức mua cuối năm, đồng thời tạo thêm cơ hội để người tiêu dùng so sánh giá trước khi quyết định mua sắm.

Theo ghi nhận, trong ngày khuyến mãi đôi năm nay, livestream không còn là hình thức mới và được các sàn đầu tư như mọi năm. Thay vào đó, sàn kết hợp với thương hiệu, doanh nghiệp tung voucher giảm giá trực tiếp, thanh toán số, đẩy mạnh yếu tố miễn phí vận chuyển. Theo các nhà kinh doanh, xu hướng này xuất phát từ thực tế thị trường người tiêu dùng ngày càng quen với việc giảm giá trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu. "Họ không còn mua vì vui hay thích mà mua vì mức giảm thực và nhu cầu thực", chủ một doanh nghiệp nhận xét.