Một công ty ở TP.HCM có 7 nhân viên, báo lãi đột biến hơn 200 tỉ sau 9 tháng

Global Tanker là doanh nghiệp vận tải đường thủy có trụ sở ở TP.HCM - Ảnh: Website DN

Theo báo cáo tài chính quý 3-2026, Công ty CP Global Tanker (GTX) ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đầu năm đạt gần 552 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 200 tỉ đồng, tăng 430% so với 9 tháng của năm ngoái. Tính riêng quý 3-2026, Global Tanker báo lãi sau thuế hơn 20,3 tỉ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến trong 9 tháng, Global Tanker cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động khai thác tàu tăng nhờ hiệu quả vận hành, cùng với khoản thu nhập khác phát sinh từ việc thanh lý tài sản cố định trong tháng 4-2026 nhằm tái cơ cấu đội tàu.

Cũng theo báo cáo, tại thời điểm cuối tháng 9 năm nay, doanh nghiệp có tổng số 7 nhân viên. Tổng tài sản Global Tanker đạt hơn 1.106 tỉ đồng, tăng khoảng 296 tỉ đồng so với đầu năm.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 61,5 tỉ đồng, giảm so với mức 95,5 tỉ đồng đầu năm. Ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh, từ khoảng 312,4 tỉ đồng lên hơn 657 tỉ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức hơn 473,4 tỉ đồng, trong đó dư nợ vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt khoảng 304,5 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong bối cảnh lợi nhuận tăng mạnh, Global Tanker tiếp tục lên kế hoạch đầu tư mở rộng đội tàu với dự án có tổng vốn dự kiến hơn 1.200 tỉ đồng tại nhà máy đóng tàu ở Trung Quốc.

Theo nghị quyết hội đồng quản trị ngày 11-11-2026, doanh nghiệp đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đóng mới tàu chở dầu, hóa chất có trọng tải khoảng 45.000 DWT tại Trung Quốc.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 46,52 triệu USD, tương đương hơn 1.232 tỉ đồng. Trong đó sử dụng khoảng 31,5 triệu USD vốn vay ngân hàng, phần còn lại là vốn đối ứng từ nguồn vốn tự có và tiền dự kiến huy động thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Thời gian đóng tàu dự kiến trong giai đoạn 2027-2028. Dự án được doanh nghiệp tính toán có tỉ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) khoảng 15,7%/năm và thời gian hoàn vốn khoảng 6 năm 1 tháng.