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Đọc nhanh 16-11: Phố Wall biến động nhẹ, gia đình chủ tịch PNJ chỉ còn nắm 7,09% vốn

tác giả
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN

Nasdaq mất 0,91%, S&P 500 giảm 0,4% sau phiên cuối tuần. Dow Jones tăng nhẹ 0,1%. Trong nước, nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến Hòa Phát, PNJ, Vidipha.

Đọc nhanh 16-11: Gia đình chủ tịch PNJ chỉ còn nắm 7,09% vốn - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ biến động nhẹ phiên cuối tuần - Ảnh: Reuters

Phố Wall biến động nhẹ 

- Chứng khoán Mỹ biến động nhẹ phiên cuối tuần 13-11 khi nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực bán. Chỉ số Nasdaq Composite mất 0,91%, xuống 25.136,27 điểm. S&P 500 giảm 0,4%, còn 7.561,67 điểm. Ngược chiều, Dow Jones tăng nhẹ 0,1%, lên 52.347,55 điểm.

Tính chung cả tuần, S&P 500 tăng 2,5%, Dow Jones (+2,1%), Nasdaq (+2,3%). Cổ phiếu Nvidia tiếp tục là tâm điểm tuần qua sau biến động liên quan đến nhân sự cấp cao.

- Theo Reuters, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh vùng 5,1% trong phiên 13-11, phản ánh lo ngại lạm phát và kỳ vọng chính sách tiền tệ có thể tiếp tục thắt chặt. Diễn biến này làm tăng chi phí vốn và tạo sức ép lên các cổ phiếu công nghệ có định giá cao.

- Giá dầu Brent chốt phiên cuối tuần tại 95,84 USD/thùng, tăng nhẹ 0,02%. Dầu WTI giảm 0,2%, còn 88,56 USD/thùng. Tính chung cả tuần, cả hai loại dầu cùng giảm khoảng 2,5%. Reuters nhận định thị trường chuyển trọng tâm từ lo ngại thiếu hụt nguồn cung sang nguy cơ dư cung toàn cầu. Tồn kho dầu và nhiên liệu tại Mỹ tăng nhưng nhu cầu sản phẩm lọc dầu suy yếu. 

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng cảnh báo nguồn cung toàn cầu có thể vượt nhu cầu.

Dù vậy, rủi ro vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn hiện hữu sau thông tin lực lượng Houthi tuyên bố tập kích cơ sở năng lượng Saudi Arabia.

- Trong nước, thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua giao dịch giằng co với 2 phiên tăng, 2 phiên giảm và 1 phiên gần như đi ngang. 

Dù vậy, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh, đóng cửa tuần giao dịch tại 1.734,93 điểm, tăng 9,57 điểm, tương đương 0,55% so với cuối tuần trước. 

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt khoảng 10.692 tỉ đồng mỗi phiên, giảm 24,5% so với trung bình tuần trước.

Tin tức trong nước có gì?

- Tập đoàn Hòa Phát thành lập Công ty CP Năng lượng tái tạo Hòa Phát với vốn điều lệ 650 tỉ đồng. Hòa Phát nắm giữ 99,9% vốn. Doanh nghiệp mới hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện. Trước đó, tháng 6-2026, Hòa Phát đã góp 600 tỉ đồng để sở hữu 30% vốn Công ty CP Điện gió Ngoài khơi Sông Hậu.

- Công ty CP Dược phẩm Trung ương Vidipha (VDP) nhận đơn từ nhiệm của Chủ tịch và 3 thành viên hội đồng quản trị cùng 2 thành viên ban kiểm soát.

Lý do được các lãnh đạo Vidipha nêu trong đơn từ nhiệm là lý do cá nhân, không đủ quỹ thời gian tham gia hoạt động của hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Trước đó, Chủ tịch hội đồng quản trị và con gái đã bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu, tương ứng 13,7% vốn điều lệ.

- Sau nhiều đợt bán cổ phiếu, gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung hiện chỉ còn sở hữu khoảng 7,09% vốn tại Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giảm một nửa so với cuối tháng 7. 

Riêng bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Dung, đã bị bán giải chấp tổng cộng 9,55 triệu cổ phiếu qua 4 lần, hiện còn nắm 5,09 triệu cổ phiếu, tương đương 0,99% vốn điều lệ. 

Hai người con gái khác của bà Dung đã bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu để tạo nguồn vốn cho PNJ vay. Em trai bà Dung cũng bán 9 triệu cổ phiếu vì nhu cầu cá nhân.

Đọc nhanh 16-11: Gia đình chủ tịch PNJ chỉ còn nắm 7,09% vốn - Ảnh 3.Đọc nhanh 13-11: Cổ phiếu Nvidia rơi 30% từ đỉnh, bán giải chấp cổ phiếu của con gái chủ tịch PNJ

Chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ. Cổ phiếu Nvidia biến động mạnh. Giá dầu bật tăng trở lại. Trong nước, các tin tức liên quan đến MB, LPBank, con gái chủ tịch PNJ gây chú ý.

 

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    Chủ đề: Phố Wall cổ phiếu PNJ

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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