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Đọc nhanh 13-11: Cổ phiếu Nvidia rơi 30% từ đỉnh, bán giải chấp cổ phiếu của con gái chủ tịch PNJ

tác giả
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN

Chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ. Cổ phiếu Nvidia biến động mạnh. Giá dầu bật tăng trở lại. Trong nước, các tin tức liên quan đến MB, LPBank, con gái chủ tịch PNJ gây chú ý.

Đọc nhanh 13-11: Cổ phiếu Nvidia rơi 30% từ đỉnh, con gái Chủ tịch PNJ tiếp tục bị bán giải chấp - Ảnh 1.

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ sau tin CEO Nvidia từ chức

- Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm trong phiên 12-11. Chỉ số S&P 500 mất 0,35%, xuống 7.592,40 điểm. Dow Jones giảm 0,36%, còn 52.297,09 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,39%, xuống 25.366,09 điểm.

Nvidia trở thành tâm điểm thị trường, có thời điểm lao dốc tới 14%, sau đó thu hẹp đà giảm và chốt phiên mất khoảng 4,3%. Trái lại, cổ phiếu các đối thủ như Broadcom và AMD tăng lần lượt 5,5% và 5,9%, phần nào bù đắp sức ép từ Nvidia.

Theo Reuters, cổ phiếu Nvidia mất hơn 30% so với đỉnh ngày 6-10. Tỉ số giá trên thu nhập mỗi cổ phiếu (P/E) dự phóng 12 tháng còn khoảng 12 lần, thấp nhất kể từ năm 2012.

Mức định giá thấp bất thường phản ánh hai mối lo lớn của nhà đầu tư về khả năng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu AI chậm lại, và những bất ổn sau khi ông Jensen Huang rời vị trí điều hành. 

- Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên 12-11 sau các vụ tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Saudi Arabia và gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Dầu Brent chốt phiên ở mức 95,82 USD/thùng, tăng 3,06 USD, tương đương 3,3%. Dầu WTI tăng 2,21 USD, tương đương 2,6%, lên 88,74 USD/thùng. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, hai loại dầu vẫn giảm khoảng 2,5%.

Giá dầu tăng cùng những lo ngại lạm phát cũng đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên 5,10%, từ mức 4,98% trong phiên gần nhất.

- Trong nước, kết phiên 12-11, VN-Index giảm 12,15 điểm (-0,7%) xuống 1.734,75 điểm. Thanh khoản giảm nhẹ so với phiên trước. Nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại bán ròng mạnh với giá trị hơn 800 tỉ đồng, tạo thêm áp lực lên thị trường chung.

Tin tức trong nước có gì?

- Công ty Chứng khoán MB (MBS) thông báo bán giải chấp 2,815 triệu cổ phiếu PNJ thuộc sở hữu của bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12-11 đến khi bà Giao hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc đưa tỉ lệ ký quỹ về mức bảo đảm theo quy định. Đây là lần thứ tư bà Giao bị các công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu PNJ kể từ đầu tháng 10.

Trước đó, bà Giao đã bị bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu ngày 8-10, gần 1,84 triệu cổ phiếu ngày 30-10 và 2,318 triệu cổ phiếu ngày 4-11. 

- Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) dự kiến chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu với giá 15.090 đồng/cổ phiếu cho 6 nhà đầu tư chuyên nghiệp, qua đó huy động 3.018 tỉ đồng nếu phân phối thành công toàn bộ.

Danh sách nhà đầu tư gồm Vietcombank, Viettel, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty Đông Bắc và Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC).

Trong đó, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, tương ứng 754,5 tỉ đồng. Vietcombank mua 46 triệu cổ phiếu, trị giá 694,14 tỉ đồng. SCIC mua 32 triệu cổ phiếu, tương ứng 482,88 tỉ đồng. Viettel mua 27 triệu cổ phiếu, trị giá 407,43 tỉ đồng.

Hai nhà đầu tư còn lại là HFIC và Tổng công ty Đông Bắc dự kiến mua lần lượt 25 triệu và 20 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm.

- Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã phân phối thành công hơn 29,5 triệu trái phiếu trong đợt chào bán ra công chúng lần thứ hai, thu về gần 3.000 tỉ đồng. Lô phát hành gồm ba mã trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, 8 năm và 10 năm. Mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Đọc nhanh 13-11: Cổ phiếu Nvidia rơi 30% từ đỉnh, con gái Chủ tịch PNJ tiếp tục bị bán giải chấp - Ảnh 3.Đọc nhanh 12-11: Nasdaq và S&P 500 tăng hơn 1%, thêm một công ty tài sản số tăng vốn lên 10.000 tỉ

Chứng khoán Mỹ khởi sắc trở lại nhờ cổ phiếu công nghệ. Giá dầu tăng nhẹ. Trong nước, nhóm quỹ VinaCapital tăng sở hữu tại KDH, TCEX hoàn tất tăng vốn lên 10.000 tỉ đồng.

 

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    Chủ đề: Cổ phiếu PNJ Nvidia

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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