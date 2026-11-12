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Đọc nhanh 12-11: Nasdaq và S&P 500 tăng hơn 1%, thêm một công ty tài sản số tăng vốn lên 10.000 tỉ

tác giả
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN

Chứng khoán Mỹ khởi sắc trở lại nhờ cổ phiếu công nghệ. Giá dầu tăng nhẹ. Trong nước, nhóm quỹ VinaCapital tăng sở hữu tại KDH, TCEX hoàn tất tăng vốn lên 10.000 tỉ đồng.

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Chứng khoán Mỹ phục hồi nhờ cổ phiếu công nghệ - Ảnh: CNBC

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trở lại

- Chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên trong phiên giao dịch ngày 11-11. Chỉ số Dow Jones tăng 254,6 điểm, tương đương 0,49%, lên 52.486,49 điểm. S&P 500 tăng 98,45 điểm, tương đương 1,31%, lên 7.619,38 điểm. Nasdaq Composite tăng 400,31 điểm, tương đương 1,6%, lên 25.466,19 điểm.

Theo Reuters, động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ và doanh nghiệp liên quan trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu CoreWeave tăng 24,7%, sau khi công ty dự báo có thể đạt lợi nhuận trong nửa đầu năm 2028. 

Kết quả kinh doanh giúp nhà đầu tư bớt lo ngại về khả năng sinh lời của lĩnh vực AI. Doanh nghiệp này kỳ vọng nhu cầu và các cam kết từ khách hàng sẽ đủ sức hỗ trợ kế hoạch mở rộng hạ tầng, vốn phụ thuộc đáng kể vào nguồn vốn vay.

Diễn biến tích cực lan sang các cổ phiếu cùng ngành. Nebius Group tăng 15,4%, Applied Digital tăng 7,4%. Cổ phiếu Nvidia cũng tăng 2,9% trong phiên chính, sau khi mất khoảng 430 tỉ USD vốn hóa trong hai phiên trước đó.

Nhóm công nghệ thuộc S&P 500 tăng 2,7%, trở thành ngành có diễn biến tốt nhất trong 11 nhóm ngành chính của chỉ số này.

- Bên cạnh sự hồi phục của cổ phiếu công nghệ, nhà đầu tư vẫn theo dõi sát triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ sau thông tin về CPI vượt kỳ vọng. Theo CNBC, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng vọt khi nhà đầu tư lo ngại Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất trong năm 2027. 

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thời điểm vượt mốc 5% trong phiên 10-11, trước khi hạ nhẹ xuống dưới ngưỡng này. Cuối phiên, lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng hơn 12 điểm cơ bản, lên khoảng 4,985%. Thị trường trái phiếu Mỹ đóng cửa trong ngày 11-11 nhân dịp lễ Veterans Day.

- Kết phiên 11-11, giá dầu Brent tăng 1,39%, lên 92,76 USD/thùng. Dầu WTI tăng 0,57%, lên 86,53 USD/thùng. Giá dầu đi lên trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng liên quan đàm phán hạt nhân.

- Trong nước, phiên 11-11 chứng khoán Việt Nam chủ yếu giằng co trong biên độ hẹp khi các nhà đầu tư đã dành cả ngày để chờ đợi kết quả đầu tiên từ hoạt động mua USD của SBV.

Đóng cửa, VN-Index ghi nhận tăng nhẹ 3,83 điểm (+0,22%) và dừng chân tại mốc 1.746,9 điểm.

Tin tức trong nước có gì?

- Nhóm cổ đông liên quan VinaCapital tiếp tục gia tăng sở hữu tại Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) sau thương vụ mua 12,5 triệu cổ phiếu trước đó. Trong phiên 10-11, nhóm này mua ròng 3,381 triệu cổ phiếu KDH.

Sau giao dịch, nhóm cổ đồng VinaCapital nắm hơn 100,7 triệu cổ phiếu, tương đương 8,09% vốn Khang Điền.

- Công ty CP Chứng khoán BETA dự kiến chào bán 40 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động 400 tỉ đồng. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 400 tỉ lên 800 tỉ đồng.

Chứng khoán BETA dự kiến dành 300 tỉ đồng, tương đương 75%, để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư như trái phiếu, cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ tiền gửi, góp vốn và đầu tư dự án. 100 tỉ đồng còn lại được phân bổ cho hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán.

- Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỉ đồng trong tháng 11. Sau giao dịch, Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) nắm giữ 11% vốn điều lệ TCEX. 

Doanh nghiệp cho biết việc hoàn tất tăng vốn, cùng các hồ sơ pháp lý và hệ thống an toàn thông tin cấp độ 4, giúp công ty chuẩn bị các điều kiện tham gia chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

TCEX thành lập tháng 5-2025 với vốn ban đầu 3 tỉ đồng. Trước TCEX, 3 doanh nghiệp khác trong lĩnh vực này cũng đã đạt mức vốn 10.000 tỉ đồng là SCEX, CAEX và Vimexchange. 

- Ảnh 3.Đọc nhanh 11-11: CPI Mỹ nóng hơn dự báo; Con gái chủ tịch Masan sắp thu 600 tỉ từ bán cổ phiếu

Chứng khoán Mỹ đảo chiều sau khi chỉ số CPI cao hơn dự báo. Giá dầu tiếp tục giảm. Trong nước, nhiều tin liên quan đến Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Thuduc House, con gái chủ tịch Tập đoàn Masan.

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NGUYÊN NGUYÊN
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    Chủ đề: Nasdaq chứng khoán cổ phiếu

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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