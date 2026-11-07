Đọc nhanh 7-11: Chứng khoán Mỹ hồi phục, Phó tổng giám đốc một công ty thủy điện bị bắt tạm giam

Tổng quan các hạng mục công trình thủy điện A Vương - Ảnh: AVC

Cổ phiếu bán dẫn phục hồi

- Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên cuối tuần. Nasdaq tăng 1,09%, S&P 500 tăng 0,31%, trong khi Dow Jones giảm 0,46%.

Cổ phiếu công nghệ và bán dẫn phục hồi sau phiên bán tháo 6-11. Theo Reuters, chỉ số bán dẫn tăng hơn 6% trong phiên. Nvidia có lúc tăng 6,5%, còn AMD, Intel và Micron tăng 7-13% trong phiên sáng. Tính đến cuối phiên, Nvidia tăng 2,8%. AMD tăng 11%. Cổ phiếu SanDisk tăng khoảng 4%.

Tính chung cả tuần, Nasdaq giảm 3,4%. S&P 500 giảm 2,7% và Dow Jones giảm 0,9%.

- Bên cạnh đó, Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế tạo thêm 165.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 10, cao hơn nhiều so với dự báo 65.000 việc làm. Tỉ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%, cho thấy thị trường lao động vẫn có sức chống chịu.

Dữ liệu việc làm mạnh khiến nhà đầu tư tăng dự báo Fed có thể nâng lãi suất ngay trong tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất thị trường đặt vào khả năng tăng lãi suất tháng 12 lên khoảng 81%, so với 72,8% trước khi báo cáo được công bố.

- Giá dầu thô nhích nhẹ trong phiên 6-11. Giá dầu Brent chốt phiên ở 98,32 USD/thùng, tăng 0,03%. Giá dầu WTI tăng 0,34%, lên 90,83 USD/thùng.

Tuy nhiên, tính cả tuần, dầu Brent giảm khoảng 17% - mức giảm mạnh nhất kể từ đầu đại dịch COVID-19. Dầu WTI mất khoảng 13%.

Giá dầu tuần qua hạ nhiệt sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ làm dấy lên kỳ vọng xung đột với Iran có thể được giải quyết thông qua đàm phán, qua đó giảm rủi ro gián đoạn nguồn cung.

- Trong nước, thị trường chịu áp lực điều chỉnh ngay từ đầu phiên giao dịch cuối tuần. Tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi diễn biến giảm mạnh của các thị trường chứng khoán toàn cầu và khu vực.

Đóng cửa, VN-Index giảm 15,37 điểm (-0,88%) và đóng cửa tại 1.725,36 điểm với sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử.

Tin tức trong nước có gì?

- YeaH1 thay Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Tập đoàn YeaH1 (YEG) công bố ngày 6-11 quyết định kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Bà Ngô Thị Vân Hạnh được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT, thay bà Lê Phương Thảo. Bà Nguyễn Thị Hà My đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Bà Lê Phương Thảo tiếp tục tham gia HĐQT, phụ trách định hướng phát triển hai liên doanh quốc tế SYE và MangoPlus. Theo doanh nghiệp, việc thay đổi nhân sự nằm trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030, hướng tới tích hợp hệ sinh thái nội dung và thương mại.

- Tập đoàn Mường Thanh tăng vốn thêm 1.850 tỉ đồng trước ngày ông Lê Thanh Thản hầu tòa. Cụ thể, Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh tăng vốn thêm 1.500 tỉ đồng lên mức 6.000 tỉ đồng vào tháng 7-2026. Đến tháng 10 doanh nghiệp tiếp tục bổ sung 350 tỉ đồng bằng tiền mặt. Danh tính cổ đông góp thêm vốn và tỉ lệ sở hữu sau các đợt điều chỉnh chưa được công bố.

- Phó tổng giám đốc Thủy điện A Vương bị bắt tạm giam. Công ty CP Thủy điện A Vương (AVC) vừa công bố thông tin bất thường về việc ông Phạm Đình Quang, Phó tổng giám đốc công ty, bị khởi tố và bắt tạm giam. Theo đó, việc điều tra liên quan đến giai đoạn ông Quang giữ chức Phó giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Thủy điện A Vương cho biết vụ việc thuộc trách nhiệm cá nhân của ông Quang trong thời gian công tác tại đơn vị trước đây, không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của công ty.