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PNJ và NLG bất ngờ được vào rổ chỉ số của MSCI

tác giả
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN

Hai cổ phiếu PNJ và NLG vừa được bổ sung vào MSCI Frontier Markets Index - một trong những bộ chỉ số quan trọng nhất của nhóm thị trường cận biên.

PNJ và NLG bất ngờ được MSCI thêm vào rổ chỉ số thị trường cận biên - Ảnh 1.

PNJ và NLG lọt vào bộ chỉ số của MSCI - Ảnh: REUTERS

Rạng sáng 12-11 theo giờ Việt Nam, MSCI công bố kết quả rà soát định kỳ quý 4-2026 đối với bộ chỉ số MSCI Frontier Markets Index. Trong đợt cơ cấu lần này, chỉ số bổ sung 12 cổ phiếu và loại 10 mã trên toàn bộ các thị trường.

Việt Nam có hai đại diện được thêm mới là PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận và NLG của Công ty CP Đầu tư Nam Long. Ở chiều ngược lại, ba cổ phiếu bị loại khỏi chỉ số gồm DIG của DIC Corp, FTS của Chứng khoán FPT và PC1 của Tập đoàn PC1.

Sau kỳ rà soát, số lượng cổ phiếu trong MSCI Frontier Markets Index tăng lên 248 mã.

Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục là thị trường chiếm tỉ trọng lớn nhất trong rổ chỉ số. Tại ngày 31-10-2026, cổ phiếu Việt Nam chiếm 31,25%, bỏ xa Romania ở vị trí thứ hai với 13,7%, Morocco với 9,07% và Slovenia với 6,43%.

PNJ và NLG bất ngờ được MSCI thêm vào rổ chỉ số thị trường cận biên - Ảnh 2.

PNJ, NLG được thêm vào rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index - Ảnh: MSCI

Trong nhóm 10 cổ phiếu có tỉ trọng lớn nhất, Việt Nam có hai đại diện thuộc hệ sinh thái Vingroup. Cụ thể, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đứng đầu toàn bộ chỉ số với tỉ trọng 10,65%. VHM của Vinhomes xếp thứ bảy với 2,03%.

Ngoài chỉ số chính, MSCI cũng công bố thay đổi đối với rổ MSCI Frontier Markets Small Cap Index. Việt Nam có thêm 7 cổ phiếu gồm DIG, FTS, PC1, HII, HPA, HVH và MZG. Ở chiều ngược lại, sáu mã DBD, STK, GHC, JVC, RAL và VFG bị loại khỏi chỉ số này.

Trên toàn bộ các thị trường, MSCI Frontier Markets Small Cap Index bổ sung 100 cổ phiếu và loại 21 mã, nâng tổng số cổ phiếu thành phần lên 548.

Các thay đổi trên sẽ sẽ được thực hiện sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 30-11 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-12-2026. Kết quả rà soát tiếp theo dự kiến được MSCI công bố vào ngày 9-2-2027 và có hiệu lực từ ngày 1-3-2027.

PNJ và NLG bất ngờ được vào rổ chỉ số của MSCI - Ảnh 5.Cổ phiếu năng lượng bị bán tháo, PNJ tiếp tục lao dốc

VN-Index giảm hơn 11 điểm khi sắc đỏ áp đảo, với PNJ tiếp tục lao dốc và loạt cổ phiếu dầu khí đồng loạt giảm sâu.

 

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NGUYÊN NGUYÊN
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    Chủ đề: NLG MSCI PNJ

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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