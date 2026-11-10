Ngân hàng Nhà nước mua USD, thêm tiền đồng cho nền kinh tế

Ngân hàng Nhà nước cho biết mua ngoại tệ 25.500 đồng/USD vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần - Ảnh: T.L.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố phương án mua ngoại tệ giao ngay với tỉ giá 25.500 đồng/USD, dự kiến triển khai từ ngày 11-11.

Theo đó, cơ quan điều hành sẽ mua USD vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần. Nếu ngày giao dịch trùng dịp nghỉ lễ, phiên mua ngoại tệ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Đối tượng tham gia là các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trạng thái ngoại tệ dương. Khối lượng USD được mua tối đa tương ứng với mức cần thiết để đưa trạng thái ngoại tệ của từng tổ chức về cân bằng, căn cứ số liệu cuối ngày làm việc liền trước phiên giao dịch.

Ngân hàng Nhà nước chưa công bố tổng hạn mức mua ngoại tệ mỗi phiên. Theo đánh giá của các chuyên gia, với mức giá trên, mỗi 1 tỉ USD được mua vào sẽ tương ứng khoảng 25.500 tỉ đồng được cung ứng cho hệ thống ngân hàng.

Thêm nguồn tiền đồng trong cao điểm cuối năm

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Quang Huy - CEO khoa tài chính - ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi - nhận định việc mua USD giao ngay giúp bổ sung nguồn tiền đồng, hỗ trợ các ngân hàng đáp ứng nhu cầu thanh toán gia tăng vào cuối năm.

Khi cung cầu ngoại tệ thuận lợi, việc mua USD còn góp phần tăng dự trữ ngoại hối. Nếu nguồn vốn ngắn hạn bớt căng, lãi suất vay giữa các ngân hàng có thể ổn định hơn.

Tuy nhiên, lượng tiền thực tế được bổ sung cho hệ thống còn phụ thuộc vào khối lượng USD mua được và các nghiệp vụ cung ứng, thu hút tiền đồng thực hiện cùng thời kỳ.

Về điều hành nguồn vốn, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, thông tin về hoạt động ngân hàng, ông Phạm Thanh Hà - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước - cho biết nhu cầu vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao, trong khi diễn biến kinh tế thế giới phức tạp tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất trong nước.

Để hỗ trợ thanh khoản, Ngân hàng Nhà nước triển khai nghiệp vụ thị trường mở hằng ngày, tái cấp vốn và hoán đổi ngoại tệ sang tiền đồng với các kỳ hạn ngắn.

Ngày 3-11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thông báo triển khai hoán đổi ngoại tệ sang tiền đồng kỳ hạn 6 tháng, nhằm bổ sung nguồn vốn có kỳ hạn dài hơn cho các tổ chức tín dụng.

Theo ông Hà, các biện pháp hỗ trợ nguồn vốn sẽ góp phần giảm mặt bằng lãi suất, qua đó hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chủ động điều hành thanh khoản, cung ứng nguồn vốn cho thị trường để hỗ trợ giảm lãi suất - Ảnh: T.L.

Tăng nguồn vốn, thúc đẩy giảm lãi suất

Ông Hà cho biết trong tháng 10, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng tập trung nguồn lực, tiết giảm chi phí và chia sẻ lợi nhuận với khách hàng để giảm lãi suất.

Cụ thể, cơ quan điều hành yêu cầu giảm lãi suất huy động từ 0,5 - 1%/năm đối với các khoản tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tạo cơ sở giảm lãi suất cho vay. Với các khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, mức giảm được yêu cầu 1,5 - 2%/năm.

Đến đầu tháng 11, lãi suất huy động niêm yết của khối ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng nước ngoài giảm phổ biến 0,5%/năm. Khối ngân hàng thương mại cổ phần giảm từ 0,5 - 0,7%/năm.

Về lãi suất thực tế, cuối tháng 10, lãi suất huy động bình quân đối với các khoản tiền gửi mới giảm khoảng 0,4%/năm so với giữa tháng. Lãi suất cho vay đối với các khoản vay mới giảm từ 0,2 - 0,5% trong cùng giai đoạn.

Bên cạnh đó, hơn 20 ngân hàng đã công bố các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm lãi suất từ 1,5 - 2%/năm.

Phó thống đốc cho biết thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chủ động điều hành thanh khoản, cung ứng nguồn vốn cho thị trường để hỗ trợ giảm lãi suất. Các tổ chức tín dụng được yêu cầu tiếp tục tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ và đơn giản hóa thủ tục để người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn.

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ theo dõi sát tín dụng trong 2 tháng cuối năm, hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; đồng thời điều hành tỉ giá linh hoạt theo diễn biến thị trường và cung cầu ngoại tệ.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, ngày 10-11, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỉ giá trung tâm ở mức 25.600 đồng/USD, giảm 10 đồng so với phiên trước. Vào lúc 15h cùng ngày, tại một số ngân hàng thương mại lớn, như Vietcombank, giá USD mua vào bằng tiền mặt 25.350 đồng/USD, mua chuyển khoản 25.380 đồng/USD và bán ra khoảng 25.760 đồng/USD. BIDV niêm yết giá mua vào 25.385 đồng/USD, bán ra 25.765 đồng/USD.