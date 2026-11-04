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46 ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi, lãi vay giảm ra sao?

tác giả
LÊ THANH
LÊ THANH
LÊ THANH

Tính đến ngày 4-11, cả 46 ngân hàng thương mại đã hạ lãi suất niêm yết kỳ hạn từ 6 tháng. Lãi suất bình quân các khoản vay mới cuối tháng 10 giảm 0,2-0,5%/năm so với giữa tháng.

46 ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi, lãi vay giảm ra sao? - Ảnh 1.

Cuối tháng 10, lãi vay mới giảm 0,2-0,5 điểm phần trăm - Ảnh: T.L.

Ngày 4-11, Ngân hàng Nhà nước cho biết đến nay 46/46 ngân hàng thương mại đã giảm ít nhất 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi niêm yết kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Lãi suất cho vay mới giảm đến 0,5%/năm

Mức giảm phổ biến ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 0,5%/năm. Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, mức giảm phổ biến là 0,5-0,7%/năm. 

Trên thực tế, theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân các khoản tiền gửi mới vào cuối tháng 10 giảm khoảng 0,4%/năm so với giữa tháng. 

Việc điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết là tiền đề quan trọng để các ngân hàng thương mại có cơ sở giảm lãi suất cho vay.

Về lãi suất bình quân các khoản vay mới, Ngân hàng Nhà nước cho biết giảm khoảng 0,2-0,5%/năm, so với đầu tháng 10.

Bên cạnh đó, hơn 20 ngân hàng đã công bố các chương trình tín dụng ưu đãi, với mức giảm lãi suất 1,5-2%/năm.

Nhằm tạo điều kiện giảm lãi suất, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng. Cơ quan này cũng sẽ có biện pháp xử lý các tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ đạo về giảm mặt bằng lãi suất.

Cùng với đó, công tác điều hành tỉ giá linh hoạt, hướng vốn vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời kiểm soát chặt tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

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Hơn 20 ngân hàng tung gói vay ưu đãi, lãi vay giảm tới 3%/năm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngân hàng giảm lãi suất cả khoản vay cũ, còn 9-10%/năm

Ông Lê Quốc Minh, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), cho biết ngân hàng giảm lãi suất cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thuộc năm lĩnh vực ưu tiên, áp dụng với cả khoản vay cũ và khoản vay mới. Với khoản vay cũ, MB chủ động giảm lãi suất khi đến kỳ điều chỉnh, khách hàng không phải làm thêm thủ tục.

Đến cuối tháng 10, sau khi giảm bình quân 1,5-2%/năm, lãi suất cho vay ngắn hạn tại MB ở mức 8-9%/năm, còn lãi suất trung hạn ở mức 9-10%/năm.

Ông Bạch Thành Long, Phó tổng giám đốc Vietcombank, thông tin từ ngày 19-10 đến hết năm nay, ngân hàng triển khai chương trình tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên với mức giảm lãi suất 1,5-2%/năm. Mức giảm ở một số lĩnh vực như kinh doanh hàng tiêu dùng và xăng dầu lên tới 3%/năm.

Theo ông Long, gần 17.000 khách hàng đã hưởng ưu đãi, gồm hơn 3.000 doanh nghiệp và gần 14.000 cá nhân, hộ kinh doanh. Quy mô vốn giải ngân ước khoảng 100.000 tỉ đồng.

Còn tại Agribank, bà Phùng Thị Bình, Phó tổng giám đốc, cho biết Agribank đã triển khai 24 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô 600.000 tỉ đồng. Dư nợ các chương trình hiện khoảng 300.000 tỉ đồng, với lãi suất thấp hơn 2-2,5%/năm so với lãi suất thông thường.

Riêng từ tháng 10, Agribank giảm lãi suất cho cả khoản vay hiện hữu và khoản vay mới. Đến ngày 31-10, khoảng 200.000 tỉ đồng dư nợ hiện hữu đã được giảm lãi suất, có khoản giảm tới 2,5%/năm. Hơn 100.000 tỉ đồng dư nợ cho vay mới trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên cũng được áp dụng lãi suất thấp hơn 2-2,5 điểm phần trăm.

Doanh nghiệp bớt hàng trăm triệu đồng tiền lãi mỗi tháng

Bà Phạm Thị Hải, Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Tôn Thép Việt Pháp, cho biết cuối tháng 10, một số ngân hàng thông báo giảm lãi suất khoảng 1,5%/năm, đưa lãi suất khoản vay của doanh nghiệp về khoảng 6,1%/năm, gần bằng mặt bằng năm 2025.

Theo bà Hải, mức giảm này giúp công ty tiết kiệm hàng trăm triệu đồng tiền lãi mỗi tháng. Doanh nghiệp có thêm nguồn tiền mua nguyên vật liệu, tái đầu tư và chi trả lương, thưởng cuối năm cho người lao động.

Tương tự, bà Trần Phương Linh, Trưởng Ban Tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor, cho biết các ngân hàng đã thông báo giảm lãi suất 0,5-1,5 điểm phần trăm, tùy khoản vay.

Với nhu cầu vốn quay vòng của Austdoor thường ở mức 300-400 tỉ đồng mỗi tháng và có thể tăng lên 500-600 tỉ đồng vào cao điểm cuối năm, lãi suất giảm giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

"Khoản tiền này giúp công ty có thêm nguồn vốn mua nguyên liệu, chuẩn bị tái đầu tư và ổn định giá bán" - bà Linh chia sẻ.

46 ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi, lãi vay giảm ra sao? - Ảnh 4.Ngân hàng Nhà nước: Không giảm lãi suất thực chất sẽ bị siết van tín dụng

Các ngân hàng phải quán triệt trong toàn hệ thống, trên tất cả các kênh bán hàng về việc giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay theo chỉ đạo. Nếu không tuân thủ sẽ bị siết van tín dụng.


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LÊ THANH
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    Chủ đề: ngân hàng lãi suất tín dụng Ngân hàng Nhà nước

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