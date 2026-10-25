Lãi suất niêm yết giảm, lãi suất 'thật' vẫn '8 chấm, 9 chấm'

Sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất trên thị trường đã giảm nhưng vẫn còn cao - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Biểu lãi suất niêm yết đã giảm

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, những ngày gần đây nhiều ngân hàng đã đồng loạt giảm lãi suất huy động trên biểu niêm yết.

OCB giảm 0,5%/năm lãi suất huy động tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Sau khi giảm, lãi suất huy động cao nhất còn 6,8%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng, kỳ hạn 36 tháng.

BVBank cũng giảm 0,5%/năm các kỳ hạn 6-24 tháng, cao nhất còn 6%/năm kỳ hạn 12 tháng. KienlongBank giảm 0,5%/năm các kỳ hạn 6-60 tháng.

Tại LPBank, giảm mạnh nhất là kỳ hạn 13-18 tháng, giảm 0,6%/năm, còn 6,3%/năm kỳ hạn 24 tháng.

Nhóm các ngân hàng nhỏ như VietBank, NCB, Bac A Bank cũng giảm lãi suất với mức giảm 0,5%/năm. Tại VietBank lãi suất kỳ hạn 18-36 tháng còn 5,8%/năm.

Trong khi tại NCB lãi suất huy động cao nhất còn 6,2%/năm, Bac A Bank lãi suất cao nhất là 6,6%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Tại Sacombank sau điều chỉnh, lãi suất cao nhất đối với khoản tiền gửi dưới 50 triệu đồng còn 6,7%/năm. VPBank lãi suất cao nhất là 7,4%/năm kỳ hạn 18 tháng.

Trên ứng dụng ngân hàng số của VPBank, lãi suất huy động cao nhất hiện ở mức 7,4%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 15 và 18 tháng. Với các kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất là 4,75%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 6,8%/năm.

Hay từ ngày 20-10, Ngân hàng OCB niêm yết lãi suất huy động giảm 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Với khoản tiền gửi trực tuyến dưới 100 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng còn 6%/năm. Kỳ hạn 12 tháng còn 6,3%/năm.

Lãi suất thật của nhiều ngân hàng vẫn "8 chấm, 9 chấm"

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Thế nhưng trên thực tế lãi suất huy động lại cao hơn nhiều. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, ngân hàng đang có nhiều cách để trả cao hơn cho người gửi tiền.

Chị Phương Anh (phường An Nhơn, TP.HCM) cho hay hôm 19-10 chị vẫn gửi được lãi suất 9,4%/năm cho khoản tiền gửi 200 triệu đồng. "Tôi không cần đến quầy, chỉ thao tác trên ứng dụng của ngân hàng.

Nhân viên ngân hàng hướng dẫn tôi nhập mã ưu đãi để cộng thêm lãi suất, hình thức gửi là trả lãi trước, tôi chuyển vào app ngân hàng 209,374 triệu đồng nhưng thực chất số tiền hơn 9,374 triệu đồng này được hoàn lại ngay, nhưng ngân hàng vẫn tính lãi trên toàn bộ hơn 209 triệu, nên số lãi tôi thực nhận lên đến 9,4%/năm dù trên ứng dụng ngân hàng chỉ hiện lãi 8,98%/năm.

Mấy ngày nay lãi suất tại ngân hàng mà tôi gửi tiền có giảm nhẹ nhưng cao nhất vẫn lên 9%/năm", chị Phương Anh nói.

Bà Đ.T.Th. (đường Nguyễn Trãi, Hà Nội) cho biết ngày 21-10, bà gửi tiết kiệm 100 triệu đồng tại VPBank. Khi tham khảo lãi suất trên kênh trực tuyến, bà thấy mức cao nhất là 7,4%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 15 tháng.

"Tôi cũng hơi bất ngờ vì lãi suất giảm khá sâu, khoảng 1,5%/năm. Cách đây hai tuần, lãi suất kỳ hạn 6 tháng đã ở mức 7,8%/năm. Do khoản tiền không lớn nên tôi chọn gửi kỳ hạn 15 tháng để hưởng mức lãi suất tốt nhất", bà Th. nói.

Tuy nhiên, với món tiền gửi vài trăm triệu đồng trở lên, có ngân hàng vẫn cộng lãi suất cao hơn mức niêm yết. Chị N.V.A. (Hà Đông, Hà Nội) cho biết chị được nhân viên một chi nhánh ngân hàng trên đường Phạm Hùng chào mức lãi suất ưu đãi 8,7%/năm cho khoản tiền gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng.

Theo chị A., mức lãi suất này đã giảm 0,6%/năm so với trước ngày 19-10, nhưng cao hơn mức ngân hàng niêm yết trên website đến 1,2%/năm.

Đến chiều nay, 25-10, lãi suất huy động thực tế của nhiều ngân hàng vẫn ở mức cao, nhân viên ngân hàng liên tục livestream cả ngày nghỉ để chào mời khách hàng gửi tiền với lãi suất "8-9 chấm", chỉ cần số tiền từ 100 triệu đồng, gửi kỳ hạn 6 tháng là có thể nhận lãi suất 8,2%/năm.