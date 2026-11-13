VN-Index khép tuần trong sắc xanh, khối ngoại vẫn mạnh tay bán FPT

Sắc đỏ vẫn áp đảo trên thị trường chứng khoán phiên 13-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13-11, VN-Index tăng nhẹ 0,18 điểm, tương đương 0,01%, lên 1.734,9 điểm. Trong khi đó chỉ số VN30 tăng hơn 5 điểm, tương đương 0,3%, lên 1.844,9 điểm.

VN-Index giằng co

Dù VN-Index giữ được sắc xanh, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên bán khi có 368 mã giảm giá, trong khi chỉ có 253 mã tăng. Ngoài ra có 851 mã đứng giá, 43 mã tăng trần và 26 mã giảm sàn.

Trong rổ VN30, STB là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index với 3,22 điểm. Theo sau là FPT với 1,42 điểm, VJC với 1,4 điểm và TCB với 0,9 điểm. Ở chiều ngược lại, VNM gây sức ép lớn nhất khi lấy đi 0,88 điểm, tiếp đến là LPB với 0,3 điểm và SHB với 0,28 điểm.

Trái ngược với phiên trước, cổ phiếu FPT hồi phục 1,11%, lên 50.100 đồng/cổ phiếu. Trước đó trong phiên 12-11, mã này có thời điểm rơi xuống dưới mốc 50.000 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong hơn 3 năm.

Thanh khoản thị trường ghi nhận tổng giá trị giao dịch hơn 16.124 tỉ đồng, đi ngang so với hôm qua.

Xét theo nhóm ngành, ngân hàng diễn biến phân hóa. STB tăng 3,34%, TCB tăng 1,39%, VPB tăng 0,91% và HDB tăng 0,44%. Ngược lại, SHB giảm 0,91%, TPB giảm 1,15%, ACB giảm 0,25% và MBB giảm 0,26%.

Bảng điện phiên giao dịch 13-11 - Dữ liệu: VSF

Ở nhóm bất động sản, KDH tăng 0,96%, trong khi VIC, VHM, NVL và DXG gần như đi ngang. Nhóm công nghiệp ghi nhận một số mã tăng tích cực như GMD tăng 2,42%, VJC tăng 2,12% và CTD tăng 3,4%, trong khi GEX giảm 2,05%. Cổ phiếu POW thuộc nhóm tiện ích tăng 3,57%.

Tính chung tuần giao dịch từ ngày 9 đến 13-11, VN-Index tăng 9,57 điểm, tương đương khoảng 0,55%, lên 1.734,9 điểm. Tuy nhiên thanh khoản bình quân trên HoSE chỉ đạt 14.897 tỉ đồng/phiên, giảm khoảng 11,4% so với bình quân tuần trước.

Xét theo nhóm ngành trong tuần, bất động sản dẫn đầu đà tăng với mức tăng 2,69%. Nhóm vận tải tăng 2,28%, dịch vụ tiêu dùng tăng 1,2% và ngân hàng tăng nhẹ 0,39%.

Ở chiều giảm, nhóm thực phẩm, đồ uống và thuốc lá giảm mạnh nhất với 2,37%. Năng lượng giảm 2,32%, dịch vụ tài chính giảm 2,03%, phần mềm và dịch vụ công nghệ giảm 1,31%, hàng hóa công nghiệp giảm 0,73% và nguyên vật liệu giảm 0,64%.

Khối ngoại bán gần 900 tỉ đồng cổ phiếu FPT

Về giao dịch nhà đầu tư nước ngoài, trong phiên 13-11, khối ngoại mua vào khoảng 1.775 tỉ đồng và bán ra khoảng 1.474 tỉ đồng trên cả ba sàn. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 301 tỉ đồng trong phiên cuối tuần.

Cụ thể ở chiều mua, VIX dẫn đầu với 308 tỉ đồng, tiếp đến là POW (86 tỉ đồng), VJC (57,7 tỉ đồng). Ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với 221 tỉ đồng, theo sau là GMD (56,3 tỉ đồng), BID (37,4 tỉ đồng).

Tuy nhiên tính chung cả tuần, áp lực bán ròng vẫn tập trung tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. FPT đứng đầu danh sách bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị 892 tỉ đồng.

Sau FPT, STB bị bán ròng 161 tỉ đồng, PNJ bị bán ròng 108 tỉ đồng và MSB bị bán ròng 106 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, POW là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất với 263 tỉ đồng. VIX đứng tiếp theo với 182 tỉ đồng, HDB được mua ròng 170 tỉ đồng, TCB đạt 134 tỉ đồng và DXG đạt 114 tỉ đồng.