Phiên 19-11, khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỉ đồng, tập trung ở FPT và loạt cổ phiếu ngân hàng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thị trường chứng khoán tiếp tục có phiên giao dịch kém tích cực ngày 19-11 khi áp lực bán duy trì trên diện rộng.

VN-Index mất hơn 47 điểm sau ba phiên

Kết phiên, VN-Index giảm 13,3 điểm, tương đương 0,79%, xuống còn 1.689,6 điểm. Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp của chỉ số.

Các chỉ số khác cũng đồng loạt đi xuống. VN30-Index giảm 18 điểm (1%), xuống 1.788,5 điểm. HNX-Index giảm 3,79 điểm (1,56%), còn 238,94 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 0,76 điểm (0,63%), xuống 120,36 điểm.

Nhóm VN30 có 24/30 mã giảm giá, 4 mã đứng tham chiếu và chỉ 2 mã tăng. FPT giảm mạnh nhất 2,66%, tiếp đến LPB (-2,29%), VIC (-2,04%), VNM (-1,73%), STB (-1,71%) và CTG (-1,64%). Ở chiều tăng, BID tăng 0,49% và VIB tăng 0,37%. VN30-Index chốt phiên giảm 18,03 điểm (1%), xuống 1.788,51 điểm.

Thanh khoản trên sàn HoSE đạt khoảng 15.009 tỉ đồng, giảm 14% so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán. Toàn thị trường ghi nhận 379 mã giảm giá, trong khi có 230 mã tăng và 873 mã đứng giá.

Sắc đỏ áp đảo trên bảng điện phiên 19-11 - Dữ liệu: TradingView

Xét về mức độ tác động đến VN-Index, VIC tiếp tục là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất khi lấy đi gần 8 điểm của chỉ số. Theo sau là CTG với mức tác động âm 0,8 điểm, VHM âm 0,69 điểm, BSR âm 0,56 điểm.

Ở chiều tăng, HVN dẫn đầu với mức đóng góp 0,61 điểm, tiếp đến là GEE (0,42 điểm), BID (0,24 điểm), NAB (0,19 điểm) và GVR (0,17 điểm).

LPB tiếp tục có giao dịch lớn

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu ngân hàng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Nhiều mã vốn hóa lớn giảm giá như CTG mất 1,64%, STB giảm 1,71%, ACB giảm 0,99%, TCB giảm 0,72%, MBB giảm 0,53% và HDB giảm 0,45%. Ở chiều ngược lại, VIB tăng 0,37%, BID tăng 0,49%.

Cổ phiếu LPB tiếp tục giảm phiên thứ ba liên tiếp, giảm 2,29% trong phiên 19-11, xuống còn 34.200 đồng/cổ phiếu. So với kết phiên đầu tuần, thị giá đã giảm gần 8%.

Giao dịch thỏa thuận tại cổ phiếu này tiếp tục ghi nhận quy mô lớn. Riêng phiên 19-11, có hơn 107,27 triệu cổ phiếu LPB được sang tay theo phương thức thỏa thuận, với tổng giá trị gần 3.497 tỉ đồng. Nhiều lệnh giao dịch quy mô từ 3 triệu đến gần 4 triệu cổ phiếu được ghi nhận tại mức giá 32.600 đồng/cổ phiếu.

Tính từ đầu tháng 11 đến hết ngày 19-11, tổng giá trị giao dịch thỏa thuận cổ phiếu LPB đã vượt 20.850 tỉ đồng.

Tại nhóm chứng khoán, một số cổ phiếu giữ được sắc xanh như SHS tăng 1,54%, VND tăng 1,07%, trong khi SSI đứng tham chiếu. Áp lực bán vẫn xuất hiện tại nhiều mã khác.

Ở nhóm bất động sản, VIC giảm 2,04%, KDH mất 2,17%, VHM giảm 0,66%, VRE giảm 1,47%. Nhóm bán lẻ cũng kém tích cực khi MWG giảm 0,69%, MSN mất 0,85% và VNM giảm 1,73%.

Trong khi đó, nhóm công nghiệp có sự phân hóa với GEX tăng 1,5%, VSC tăng 1,15%, GEE tăng 5,13%, còn VJC giảm 0,72%. Nhóm năng lượng cũng chưa có sự đồng thuận khi POW tăng 1,12%, PLX tăng 0,49%, nhưng BSR giảm 2,29% và PVT mất 2,63%.

Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỉ đồng Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ trong phiên 19-11 khi áp lực bán duy trì ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỉ đồng trên cả ba sàn trong phiên 19-11, với giá trị mua vào khoảng 1.174,7 tỉ đồng và bán ra hơn 2.174,9 tỉ đồng. FPT bị bán ròng mạnh nhất với 272,1 tỉ đồng, tiếp đến là ACB (101,5 tỉ đồng), VIX (70,8 tỉ đồng), VIC (57,9 tỉ đồng) và VCB (55,1 tỉ đồng). Ở chiều ngược lại, SHS được mua ròng nhiều nhất với 27,3 tỉ đồng, tiếp đến là TCB (17,1 tỉ đồng) và NKG (15,7 tỉ đồng).

