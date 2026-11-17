VN-Index giảm hơn 10 điểm, sắc đỏ áp đảo trên bảng điện - Ảnh: HỮU HẠNH

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch ngày 17-11 trong sắc đỏ. VN-Index giảm 10,17 điểm (0,59%) xuống 1.726,7 điểm.

Trong toàn bộ thời gian giao dịch, chỉ số đều vận động dưới mốc tham chiếu, có thời điểm mất hơn 18 điểm trước khi thu hẹp đà giảm vào cuối phiên.

Cổ phiếu dầu khí đồng loạt giảm sâu

Nhóm cổ phiếu dầu khí là một trong những tâm điểm tiêu cực khi đồng loạt giảm sâu. Cụ thể, BSR giảm 4,72%, PLX giảm 3,51%, PVS giảm 3,14%, PVD giảm 2,11%, OIL giảm 4,03% và PVT giảm 5,26%.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá dầu Brent lùi về vùng 91,8 USD/thùng. So với đầu tháng 11, giá dầu đã giảm gần 13 USD, tương đương giảm 12,4%.

Ở nhóm ngân hàng, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế. VCB giảm 2,07%, BID giảm 2,05%, CTG giảm 0,8%. Ở chiều ngược lại, STB tăng 1,12%, MSB tăng 0,62% và HDB tăng 0,45%.

Trong phiên, cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tiếp tục xuất hiện giao dịch thỏa thuận với khối lượng lớn.

Riêng phiên 17-11, có hơn 74,3 triệu cổ phiếu LPB được giao dịch thỏa thuận, tương ứng giá trị khoảng 2.574 tỉ đồng. Con số này tương đương khoảng 2,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của ngân hàng.

Hoạt động sang tay cổ phiếu LPB diễn ra liên tục từ đầu tháng 11. Theo dữ liệu giao dịch từ ngày 3 đến 17-11, tổng khối lượng thỏa thuận đạt khoảng 432,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị xấp xỉ 14.619 tỉ đồng.

Trong đó, riêng ngày 12-11 ghi nhận hơn 88,5 triệu cổ phiếu được sang tay, ngày 13-11 có hơn 74,5 triệu cổ phiếu.

Tại một số nhóm ngành khác, cổ phiếu chứng khoán có diễn biến tương đối phân hóa. SSI và HCM đứng giá, trong khi VND tăng 0,35%, SHS tăng 1,54%.

Nhóm cổ phiếu năng lượng chìm trong sắc đỏ - Dữ liệu: VSF

Nhóm bất động sản cũng không có sự đồng thuận. VIC đứng giá, trong khi VHM giảm 1,12%, VRE giảm 1,65% và NLG giảm 1,86%. Ở chiều ngược lại, KDH tăng 3,64%, DXG tăng 1,83%.

Khối ngoại bán ròng trở lại

Sau hai phiên mua ròng, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trở lại bán ròng gần 383 tỉ đồng trên cả 3 sàn. Tổng giá trị mua vào đạt khoảng 1.118 tỉ đồng, trong khi giá trị bán ra lên tới hơn 1.500 tỉ đồng.



Áp lực bán tập trung đáng kể ở nhóm ngân hàng. VCB bị bán ròng khoảng 102,4 tỉ đồng, MBB bị bán ròng hơn 65,1 tỉ đồng, STB khoảng 38,1 tỉ đồng, TCB khoảng 37,7 tỉ đồng, BID khoảng 35,8 tỉ đồng và HDB khoảng 30,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, FPT cũng nằm trong nhóm bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với khoảng 146,9 tỉ đồng.

Ở chiều mua, MSN dẫn đầu danh sách được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với gần 147 tỉ đồng. POW được mua ròng khoảng 53,9 tỉ đồng, HPG khoảng 50,7 tỉ đồng, và KDH khoảng 44,3 tỉ đồng.

Phiên 17-11, thanh khoản trên sàn HoSE đạt khoảng 14.961 tỉ đồng, tăng 26% so với phiên trước. Xét về mức độ ảnh hưởng đến VN-Index, VCB là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất khi lấy đi khoảng 1,88 điểm của chỉ số. Theo sau là GAS với mức tác động âm 1,31 điểm, BSR âm 1,2 điểm, VHM âm 1,19 điểm, và BID âm 1,03 điểm. Ở chiều ngược lại, MCH đóng góp tích cực nhất với khoảng 0,5 điểm, tiếp đến là STB với 0,32 điểm, POW với 0,26 điểm, VPL với 0,2 điểm, và KDH với 0,15 điểm.