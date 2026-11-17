Một dự án của Vinhomes tại Hà Nội - Ảnh: VHM

Thị trường tài chính thế giới chịu sức ép khi chứng khoán Mỹ lao dốc, nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn đồng loạt giảm sâu. Trong nước, thị trường chứng khoán diễn biến thận trọng, trong khi nhiều thông tin đáng chú ý về bất động sản và giao dịch cổ phiếu doanh nghiệp lớn được công bố.

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh

- Chứng khoán Mỹ giảm mạnh khi Nasdaq Composite mất 2,49%, xuống 24.509,76 điểm. S&P 500 giảm 1,92%, còn 7.416,59 điểm. Dow Jones mất 1,41%, xuống 51.608,17 điểm.

Cổ phiếu Nvidia giảm 4,1%, kéo theo làn sóng bán tháo ở nhóm bán dẫn. Chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm 5,3%. Intel và Micron cùng mất hơn 7%. Theo Reuters, giới đầu tư lo ngại định giá cổ phiếu AI quá cao, khả năng xây dựng trung tâm dữ liệu chậm lại và những bất ổn sau khi CEO Jensen Huang từ chức.

Thị trường thận trọng theo dõi các quy định mới của Mỹ hạn chế Trung Quốc tiếp cận chip AI tiên tiến. Báo cáo kinh doanh Nvidia dự kiến công bố ngày 17-11 trở thành tâm điểm được chú ý trong tuần này.

- Giá dầu thế giới giảm trong phiên 16-11. Dầu Brent giao tháng gần nhất chốt ở 92,44 USD/thùng, giảm 3,4 USD, tương đương 3,6%. Dầu WTI của Mỹ giảm 2,84 USD, tương đương 3,2%, xuống 85,72 USD/thùng.

Theo Reuters, yếu tố gây sức ép lớn nhất hiện nay là triển vọng nguồn cung toàn cầu vượt nhu cầu. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu trong quý 4-2026 đạt trung bình 105 triệu thùng/ngày, cao hơn nhu cầu khoảng 1,7 triệu thùng/ngày. Dự báo này đảo chiều so với nhận định trước đó về tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Nhu cầu yếu tại Trung Quốc cũng góp phần kéo giá xuống. Trong khi đó, lượng dầu thô tồn kho của nước này được ước tính tăng khoảng 492.000 thùng/ngày.

Goldman Sachs dự báo giá Brent bình quân năm 2027 khoảng 88 USD/thùng và có thể xuống 78 USD vào tháng 12-2027.

- Trong nước, chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 16-11 trong trạng thái xanh vỏ đỏ lòng. VN-Index bật tăng trong những phút đầu phiên nhưng nhanh chóng suy yếu về cuối phiên. Tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng và thiếu động lực duy trì đà tăng.

VN-Index tăng nhẹ 1,96 điểm (+0,11%) lên 1.736,89 điểm, với sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu và sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử.

Tin tức trong nước có gì?

- UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh - Tam Hưng do Vinhomes làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích khoảng 598ha, tổng vốn dự kiến 111.137 tỉ đồng, trong đó vốn vay khoảng 94.466 tỉ đồng. Dự án dự kiến có 6.747 lô đất tái định cư, hơn 2 triệu m² sàn chung cư thương mại và gần 1,32 triệu m² sàn nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư cho hơn 105.000 người.

- Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital mua 1,38 triệu cổ phiếu TCH của Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy. Nhóm này nâng tỉ lệ sở hữu từ 4,9% lên hơn 5%, quay trở lại làm cổ đông lớn của TCH. Trong đó, Hanoi Investments Holdings mua 900.000 cổ phiếu, Norges Bank mua 600.000 cổ phiếu, còn Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust bán 120.000 cổ phiếu.

- Bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, em gái Chủ tịch Novaland Bùi Cao Nhật Quân, đã mua hơn 27,7 triệu cổ phiếu NVL trong tổng số 30 triệu cổ phiếu đăng ký. Sau giao dịch, bà Quỳnh nâng sở hữu lên hơn 36 triệu cổ phiếu, tương đương gần 1,5% vốn điều lệ.

Ở chiều ngược lại, trước đó, ông Dương Văn Bắc - Tổng giám đốc Novaland - bán ra hơn 10,6 triệu cổ phiếu. Hai Phó tổng giám đốc là ông Cao Trần Duy Nam và bà Trần Thị Thanh Vân bán tổng cộng gần 12,9 triệu cổ phiếu.

Bà Cao Thị Ngọc Sương, mẹ ông Bùi Cao Nhật Quân, cũng bán gần 5,94 triệu cổ phiếu. Các giao dịch diễn ra khi Novaland đang chào bán gần 801 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến huy động hơn 8.000 tỉ đồng.