VN-Index tăng gần 2 điểm sau phiên 16-11 - Ảnh: HỮU HẠNH

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch 16-11 trong trạng thái xanh vỏ đỏ lòng. VN-Index tăng nhẹ 1,96 điểm (+0,11%) lên 1.736,89 điểm, với sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu và sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử.

Xanh vỏ đỏ lòng

Theo Chứng khoán Tiên Phong (TPS), riêng VIC đóng góp hơn 8 điểm cho VN-Index trong khi phần còn lại của thị trường kéo chỉ số giảm ròng hơn 6 điểm.

Ngay cả ở các nhóm tăng điểm, vai trò dẫn dắt cũng tập trung vào từng cổ phiếu. Nhóm thực phẩm và đồ uống tăng 1,65% chủ yếu nhờ MCH, còn bất động sản tăng 1,38% nhờ VIC, dù nhiều mã cùng ngành giảm khá mạnh.

Áp lực điều chỉnh thể hiện rõ ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, lần lượt giảm 1,21% và 0,99%. Thanh khoản sụt giảm cho thấy lực cầu vẫn dè dặt.

Về xu hướng, TPS cho rằng VN-Index vẫn trong trạng thái trung tính. Chỉ số đóng cửa quanh vùng 1.735-1.737 điểm, tương ứng các đường trung bình giá ngắn hạn, nhưng chưa thoát khỏi vùng tích lũy. Mốc 1.753 điểm được xem là ngưỡng xác nhận. Nếu vượt dứt khoát cùng thanh khoản cải thiện, khả năng hình thành nhịp tăng mới sẽ rõ ràng hơn.

Chứng khoán TP.HCM (HSC) dự báo VN-Index có thể tiếp tục giằng co, đặc biệt trong tuần đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 11. Vùng 1.750-1.780 điểm là kháng cự quan trọng, còn 1.700-1.720 điểm là vùng hỗ trợ cần theo dõi.

Sự cải thiện của thanh khoản và mức độ lan tỏa của dòng tiền, đặc biệt tại nhóm ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn, sẽ là yếu tố quan trọng để củng cố đà hồi phục.

Chứng khoán Vietcap dự đoán phiên 17-11 có thể rung lắc trong biên độ 1.730-1.750 điểm. Khả năng chỉ số tăng lên 1.750-1.760 điểm và điều chỉnh về 1.695-1.700 điểm đang ngang nhau.

Cân nhắc chốt lời

Trước tình trạng dòng tiền còn dè dặt, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư chưa vội mua đuổi, đồng thời chú trọng bảo vệ thành quả đầu tư.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết thị trường liên tục gặp khó khăn quanh vùng giá 1.740 - 1.750 điểm. Việc lượng cổ phiếu thủng đáy 1 năm gia tăng trở lại kèm với diễn biến thu hẹp đà tăng của VN-Index cho thấy tâm lý giao dịch thận trọng. Dòng tiền mới chưa sẵn sàng mua vào với giá cao hơn mốc này.

Đơn vị này khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn hạ tỉ trọng xuống khoảng 40% cổ phiếu và 60% tiền mặt để tránh các biến động trái chiều lớn xảy ra khi thị trường thật sự suy yếu. Nên cân nhắc đóng các vị thế đã có lãi nhưng suy yếu động lượng hoặc những cổ phiếu không tiếp tục đà tăng như kỳ vọng.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng thị trường nỗ lực củng cố vùng hỗ trợ 1.720-1.740 điểm, tuy nhiên chưa nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ dòng tiền. Nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời đối với cổ phiếu xuất hiện lực cung lớn ở vùng giá cao và chỉ duy trì nắm giữ những mã giữ vững vùng hỗ trợ và xu hướng đi lên ổn định.

Bên cạnh đó, có thể chọn lọc cổ phiếu đang đi ngang ở vùng giá chiết khấu hấp dẫn và kiên nhẫn chờ đợi các tín hiệu xác nhận cân bằng của thị trường để giải ngân.

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đánh giá VN-Index chịu ảnh hưởng bởi số ít cổ phiếu vốn hóa lớn. Chất lượng thị trường chưa cải thiện. Hầu hết các nhóm ngành trong thị trường vẫn trong xu hướng suy giảm, tích lũy trung dài hạn kéo dài. Do đó, việc gia tăng tỉ trọng chỉ xem xét khi chất lượng và thanh khoản thị trường cải thiện.