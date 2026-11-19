VN-Index thử thách tại vùng 1.700 điểm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phiên 18-11, thị trường chứng khoán chịu áp lực bán trên diện rộng, trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ mới. Kết phiên, VN-Index mất 23,71 điểm (1,37%), xuống 1.703,01 điểm. Khối ngoại bán ròng hơn 1.100 tỉ đồng, tập trung tại FPT, VIC, MBB; chiều mua có KDH, FRT và BSR.

Áp lực lan rộng

Chứng khoán TP.HCM (HSC) cho rằng VN-Index đang kiểm định vùng hỗ trợ 1.690-1.700 điểm. Chỉ số đóng cửa gần mức thấp nhất phiên. Thanh khoản tăng cùng nhiều chỉ báo kỹ thuật suy yếu, cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế.

Do đó, diễn biến rung lắc có thể tiếp diễn trong các phiên tới, với vùng 1.700 điểm là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cần theo dõi. Nếu không giữ được mốc này, áp lực điều chỉnh có thể gia tăng. Ở chiều ngược lại, vùng 1.730-1.740 điểm sẽ là kháng cự gần mà chỉ số cần vượt qua để cải thiện trạng thái.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định rủi ro ngắn hạn đã gia tăng khi trạng thái thiếu cầu bắt đầu chuyển sang áp lực bán lan rộng hơn. Hơn 65% cổ phiếu trên sàn HoSE giảm giá, nhóm ngân hàng và cổ phiếu liên quan Vingroup cũng đều chịu sức ép. Số cổ phiếu rơi xuống mức thấp nhất trong một năm tăng lên 12%, phản ánh tâm lý yếu đã tác động rõ hơn đến xu hướng giá cổ phiếu.

Theo Yuanta Việt Nam, nếu chỉ số phá vùng 1.690-1.700 điểm cùng thanh khoản tiếp tục duy trì cao thì độ rộng xấu, rủi ro mở rộng nhịp giảm sẽ còn tăng thêm. Ngược lại, nếu lực cầu bắt đáy xuất hiện ở nhóm ngân hàng, Vingroup và một số cổ phiếu vốn hóa vừa, VN-Index có thể tạo ra nhịp hồi phục kỹ thuật.

Chứng khoán OCBS dự báo VN-Index có thể giằng co trong vùng 1.680-1.720 điểm trong phiên 19-11. Thị trường bước vào ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh - yếu tố có thể khiến giao dịch thận trọng hơn.

Tránh bán tháo

Trước rủi ro điều chỉnh gia tăng, OCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên kiên nhẫn, tránh bán tháo khi định giá P/E thị trường đã lùi về vùng thấp. Dù vậy, thị trường đang trong nhịp giằng co tích lũy, diễn biến vẫn tiềm ẩn nhiều biến động. Nhà đầu tư nên ưu tiên quan sát, duy trì tỉ trọng cổ phiếu hợp lý và giữ sức mua dự phòng.

Có thể tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh tích cực và định giá hấp dẫn để chuẩn bị cho cơ hội giải ngân khi thị trường xác nhận vùng cân bằng.

Yuanta Việt Nam thận trọng khuyến nghị hạ tỉ trọng xuống 30% cổ phiếu và 70% tiền mặt. Nhà đầu tư nên hạn chế bắt đáy chỉ vì giá đã giảm sâu; đóng hoặc hạ tỉ trọng các vị thế mất đà tăng, thủng vùng tích lũy hoặc không còn giữ được triển vọng đầu tư ban đầu.

HSC khuyến nghị duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức thận trọng, không bắt đáy hoặc mở rộng vị thế khi VN-Index chưa xác nhận giữ được vùng 1.700 điểm. Nhà đầu tư nên rà soát, cơ cấu các cổ phiếu yếu hơn thị trường trong những nhịp hồi. Với trung và dài hạn, có thể theo dõi cơ hội tích lũy từng phần ở doanh nghiệp có nền tảng tốt, triển vọng lợi nhuận rõ ràng và định giá hấp dẫn.

Chứng khoán ASEAN khuyến nghị giảm tỉ trọng trong các nhịp hồi kỹ thuật, tránh sử dụng đòn bẩy. Việc giải ngân chỉ nên thực hiện khi VN-Index phản ứng tích cực tại vùng 1.700-1.710 điểm và thanh khoản cải thiện.