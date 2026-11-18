VN-Index lùi về dưới 1.730 điểm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chứng khoán Việt Nam giảm điểm trong phiên 17-11, chịu ảnh hưởng từ làn sóng bán tháo trên thị trường toàn cầu và sự thiếu vắng các yếu tố hỗ trợ trong nước.

Kết phiên, VN-Index giảm 10,17 điểm (-0,59%), xuống 1.726,72 điểm. Thanh khoản tăng so với phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp, trong khi số cổ phiếu giảm áp đảo. Khối ngoại trở lại bán ròng hơn 300 tỉ đồng, tập trung ở FPT, VCB, MBB, TCB; chiều mua có MSN, POW và HPG.

VN-Index mất mốc 1.730 điểm

Chứng khoán TP.HCM (HSC) nhận định áp lực bán đã hiện hữu ở nhiều nhóm ngành, trong khi lực cầu chưa đủ mạnh để hấp thụ lượng cổ phiếu được bán ra. Sau khi không duy trì được nhịp hồi phục những phiên trước, VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.720 điểm, sâu hơn là 1.700 điểm. Ở chiều ngược lại, vùng 1.750-1.780 điểm vẫn là khu vực kháng cự quan trọng.

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho biết chỉ số có lúc lùi về quanh 1.715 điểm trước khi hồi nhẹ cuối phiên nhờ diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu điện.

Tuy nhiên, VN-Index vẫn nằm dưới đường xu hướng giảm hình thành từ tháng 9-2026. Chỉ số nhóm 30 cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30) cũng suy yếu và đóng cửa dưới vùng kháng cự 1.840 điểm.

Theo SHS, thị trường đang đi vào giai đoạn cuối của nhịp tích lũy ngắn hạn. Để chuyển biến tích cực, VN-Index cần vượt đường xu hướng giảm từ tháng 9, đồng thời nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn phải phục hồi đồng thuận. Tuy nhiên, thanh khoản và dòng tiền vẫn suy giảm, chưa cho thấy động lực cải thiện rõ rệt.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng vấn đề cốt lõi vẫn là thiếu lực mua ở vùng giá cao và thiếu dòng tiền mới. Thanh khoản gần 15.000 tỉ đồng nhưng vẫn dưới mức bình quân, trong khi độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng mạnh về bên giảm.

Trong khi đó, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá VN-Index nỗ lực giữ vùng 1.720 - 1.730 điểm. Đơn vị này kỳ vọng chỉ số có thể xuất hiện nhịp hồi phục trong phiên 18-11. Tuy nhiên, thị trường tiếp tục có thể giằng co trong vùng 1.720 - 1.740 điểm để tìm điểm cân bằng.

Ưu tiên phòng thủ

Trước rủi ro gia tăng, phần lớn các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, hạn chế mua đuổi và chưa vội tăng tỉ trọng cổ phiếu.

Yuanta Việt Nam nhận định rủi ro tiếp tục gia tăng dù thị trường chưa xuất hiện áp lực bán tháo diện rộng. Nhà đầu tư nên ưu tiên bảo vệ danh mục, chốt lời ở các mã đang có dấu hiệu giảm động lượng hoặc không tăng nhanh như kỳ vọng. Tỉ trọng danh mục nên hạ về khoảng 40% cổ phiếu và 60% tiền mặt.

HSC cũng khuyến nghị duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính và tránh mua đuổi khi xu hướng hồi phục chưa thuyết phục. Với các cổ phiếu suy yếu hơn thị trường, nhà đầu tư nên cân nhắc cơ cấu danh mục, quan sát các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và diễn biến giá ổn định.

SHS khuyến nghị chỉ xem xét gia tăng tỉ trọng cổ phiếu khi VN-Index vượt đường xu hướng giảm ngắn hạn và có sự đồng thuận từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong khi đó, VCBS lại cho rằng nhà đầu tư đã có thể giải ngân thăm dò với tỉ trọng nhỏ trong các nhịp rung lắc, nhưng chỉ chọn cổ phiếu giữ vững vùng hỗ trợ và có dấu hiệu thu hút dòng tiền.