VN-Index có lúc thủng mốc 1.700 điểm trong phiên 18-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kết phiên 18-11, VN-Index giảm khoảng 24,71 điểm (-1,37%) xuống 1.703,01 điểm. Có thời điểm chỉ số rơi hơn 50 điểm trong phiên chiều, đánh mất mốc 1.700 điểm. Trên sàn HoSE, tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt khoảng 755 triệu cổ phiếu với giá trị gần 17.188 tỉ đồng.

HNX-Index giảm 2,36% xuống 242,73 điểm. UpCOM-Index giảm 2,16% xuống 120,34 điểm. Chỉ số VN30 giảm 30,59 điểm, tương đương 1,67%, xuống 1.806,54 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng, Vingroup gây sức ép

Áp lực giảm điểm phiên 18-11 xuất phát từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC của Tập đoàn Vingroup là mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index. Mặc dù VIC chỉ giảm 1,6% nhưng lấy đi của VN-Index khoảng 4,81 điểm. VCB (-2,5%) kéo chỉ số giảm 2,24 điểm, VHM (-1,6%) lấy đi thêm khoảng 1,7 điểm.

Nhóm ngân hàng chịu áp lực bán trên diện rộng. VPB (-2,8%), CTG (-1,5%) mỗi mã kéo giảm khoảng hơn 1 điểm. BID, TCB cùng giảm tương ứng 1,9%. LPB giảm 4,6% trong bối cảnh khối lượng giao dịch thỏa thuận lên tới 80 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 2.736 tỉ đồng.

ABB (+1,2%), MSB (+0,9%) và OCB (+0,5%) là một số ít mã vẫn giữ được sắc xanh nhưng mức đóng góp khá khiêm tốn.

Ở nhóm bất động sản, diễn biến phân hóa nhưng sắc đỏ chiếm ưu thế. VIC và VHM là hai mã tác động tiêu cực bức tranh chung của ngành. Một số cổ phiếu như KDH, HDC vẫn tăng giá lần lượt 3,2% và 0,8%, song không đủ bù đắp sức ép từ các mã vốn hóa lớn.

Nhóm chứng khoán giao dịch kém tích cực với nhiều cổ phiếu giảm mạnh. ORS giảm 4,3%, EVS (-4,1%), VCI (-2,3%). Các mã khác như SSI, SHS cùng giảm 1,5%. Cá biệt có CTS tăng 1,5%.

Nhóm nguyên vật liệu và công nghiệp đa phần giảm điểm. Cổ phiếu thuộc nhóm GELEX như GEE, GEX giảm lấn lượt 3,5% và 2,7%. MSR giảm tới 8,3%. HPG cũng mất khoảng 2,6%.

Điểm sáng hiếm hoi của phiên giao dịch nằm ở một số cổ phiếu thuộc nhóm hàng tiêu dùng và dịch vụ tiêu dùng. SAB tăng 1,4% đóng góp khoảng 0,16 điểm. MCH (+0,3%) kéo VN-Index lên 0,11 điểm.

HVN tăng 0,9%, góp 0,13 điểm. DMX và FRT cũng tăng lần lượt 0,1% và 1,8%. Dù vậy, mức hỗ trợ không đáng kể so với áp lực từ VIC, VCB và VHM.

Vì sao VN-Index giảm mạnh?

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng tạo thêm sức ép lên thị trường với giá trị bán ròng lên tới gần 1.153 tỉ đồng. FPT là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với giá trị ước tính gần 226 tỉ đồng. VIC bị bán ròng khoảng 186 tỉ, MBB gần 88 tỉ đồng, VCB khoảng 76 tỉ và VHM gần 64 tỉ. LPB cũng nằm trong nhóm bị bán ròng với giá trị khoảng 38 tỉ đồng.

Ở chiều mua, KDH dẫn đầu với giá trị mua ròng gần 42 tỉ đồng, tiếp đến là FRT (+22 tỉ) và BSR (+21 tỉ).

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trương Quang Vĩnh, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), cho biết nhịp giảm khoảng 50 điểm chủ yếu xuất hiện vào đầu phiên chiều, khi cổ phiếu VIC có thời điểm được giao dịch ở mức giá giảm gần 6%, sát mức giá sàn.

Tuy nhiên, theo ông, diễn biến này chủ yếu xuất phát từ lượng lệnh bán được đưa vào trong khi chưa có lệnh mua đối ứng, nên mức giảm sâu trên chỉ số tại thời điểm đó chưa phản ánh đầy đủ giao dịch khớp lệnh thực tế.

Về yếu tố quốc tế, ông Vĩnh cho rằng những thông tin liên quan đến các vụ tấn công mạng (hacker) trên toàn cầu đang tác động đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư và diễn biến các thị trường tài chính.

Thực tế, chứng khoán thế giới cũng đang trải qua giai đoạn biến động. Trong phiên giao dịch ngày 17-11 tại Mỹ, chỉ số Dow Jones giảm 1,64%, S&P 500 mất 1,03% và Nasdaq Composite giảm 0,74%. Tại châu Âu, DAX của Đức giảm 2,08%, FTSE 100 của Anh giảm 1,76%. Các thị trường châu Á cũng chịu áp lực, với Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm hơn 2% trong phiên 18-11.