Trụ sở LPBank tại Hà Nội - Ảnh: LPB

S&P 500 giảm phiên thứ 5 liên tiếp

- Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên 18-11. S&P 500 giảm 0,2%, xuống 7.323,63 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ 5 liên tiếp. Dow Jones mất 1,1%, còn 50.198,17 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,4%, lên 24.429,88 điểm.

Cổ phiếu Nvidia ban đầu tăng sau báo cáo lợi nhuận và triển vọng doanh thu tích cực, nhưng nhanh chóng đảo chiều, chốt phiên giảm gần 2,9%. Theo AP, diễn biến này cho thấy kết quả kinh doanh tốt vẫn chưa đủ xóa bỏ lo ngại về định giá và hiệu quả đầu tư vào AI. Ngược lại, cổ phiếu Amazon tăng 3,8%, góp phần nâng đỡ Nasdaq.

Chỉ số năng lượng thuộc S&P 500 giảm 3,27%, trở thành nhóm ngành giảm mạnh nhất thị trường. Cổ phiếu Exxon Mobil và Chevron mất khoảng 4%, ConocoPhillips giảm hơn 3%. Áp lực bán gia tăng sau khi số liệu cho thấy tồn kho dầu thô và xăng tại Mỹ tăng mạnh hơn dự báo, kéo giá dầu đi xuống.

- Số liệu của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô tăng 3,4 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 13-11, cao hơn nhiều so với dự báo của giới phân tích. Tồn kho xăng tăng 5,2 triệu thùng, còn nhiên liệu chưng cất tăng 1,6 triệu thùng.

Chốt phiên 18-11, dầu Brent giảm 1,28%, xuống 91,95 USD/thùng. Dầu WTI mất 3,2%, còn 83,26 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 26-8.

- Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 3,6 điểm cơ bản trong phiên 18-11, xuống 5,065%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm nhích lên 4,798%. Trước đó, lợi suất 10 năm có thời điểm vượt 5,12%.

- Trong nước, thị trường chứng khoán Việt Nam điều chỉnh mạnh với áp lực bán gia tăng trên diện rộng. Tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trong bối cảnh thiếu vắng động lực hỗ trợ mới. Đóng cửa phiên 18-11, VN-Index giảm 23,71 điểm (-1,37%) xuống 1.703,01 điểm.

Tin tức trong nước có gì?

- Theo báo cáo cập nhật cuộc gặp nhà đầu tư mới công bố của Chứng khoán Vietcap, ban lãnh đạo VietinBank xác nhận đã hoàn tất chuyển nhượng dự án VietinBank Tower tại khu đô thị Ciputra, Hà Nội.

Khoản lợi nhuận từ thương vụ đã được hạch toán trong báo cáo tài chính quý 3-2026, nhưng ngân hàng chưa công bố giá trị chuyển nhượng, danh tính bên mua và mức đóng góp cụ thể vào lợi nhuận.

Dự án này được VietinBank bắt đầu rót vốn từ năm 2010. Đại hội đồng cổ đông VietinBank năm 2013 thông qua tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10.267 tỉ đồng, trên khu đất gần 3ha.

- Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý gồm SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu. Cuộc thanh tra dự kiến kéo dài 45 ngày, thực hiện trong quý 4-2027, với thời kỳ thanh tra từ năm 2024 đến năm 2026.

Cuộc thanh tra này nằm ở phụ lục II của kế hoạch thanh tra năm 2027, thuộc danh sách 49 cuộc thanh tra dự phòng.

- Cổ phiếu LPB của LPBank liên tiếp ghi nhận giao dịch thỏa thuận quy mô lớn. Từ ngày 3 đến 18-11, tổng giá trị chuyển nhượng qua phương thức này ước đạt 17.355 tỉ đồng. Riêng phiên 18-11, hơn 80 triệu cổ phiếu được sang tay với giá 34.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng khoảng 2.736 tỉ đồng.

Danh tính các bên mua và bán trong chuỗi giao dịch chưa được công bố. Theo danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên được LPBank cập nhật cuối tháng 7, Vietnam Post nắm 6,537%, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 4,894% và bà Phạm Thu Hương nắm 4,965%.