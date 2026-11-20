VN-Index giảm gần 1 điểm sau phiên 20-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch sáng 20-11 với tâm lý thận trọng và chìm sâu trong sắc đỏ về cuối phiên sáng. Có thời điểm VN-Index giảm hơn 19 điểm lùi về quanh 1.670 điểm.

VN-Index giảm nhẹ

Đà giảm thu hẹp dần trong phiên chiều khi dòng tiền bắt đáy nhập cuộc. Kết phiên 20-11, VN-Index giảm 0,83 điểm, tương đương 0,05%, xuống còn 1.688,79 điểm. Đây là phiên giảm thứ 4 liên tiếp trong tuần này.

Các chỉ số khác cũng điều chỉnh nhẹ. VN30-Index giảm 1,67 điểm (0,09%), xuống 1.786,84 điểm. HNX-Index giảm 4,35 điểm (1,82%), còn 234,59 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 0,90 điểm (0,75%), xuống 119,46 điểm.

Nhóm VN30 diễn biến trái chiều. MBB giảm mạnh nhất 2,4%, tiếp đến ACB (-2,2%), VPB (-1,9%). Ở chiều tăng, TCB tăng 2,9%, STB tăng 2,6%, SSI tăng 2,3%.

Thanh khoản trên sàn HoSE đạt khoảng 15.633 tỉ đồng, tăng 4,1% so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán. Toàn thị trường có 418 mã giảm giá (44 mã giảm sàn), 230 mã tăng (31 mã sàn) và 238 mã đứng giá.

Xét về mức độ tác động đến VN-Index, VIC lại là cổ phiếu đỡ thị trường với mức đóng góp 3,04 điểm. Theo sau là TCB kéo chỉ số lên 1,32 điểm, STB là 0,7 điểm.

Ở chiều ngược lại, THD kéo VN-Index giảm 1,47 điểm, tiếp đến là VCB (-1,03 điểm), MBB (-0,94 điểm), VPB (-0,83 điểm) và BID (-0,8 điểm).

LPB tiếp tục xuất hiện giao dịch lớn

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu ngân hàng diễn biến phân hóa. 2 cổ phiếu ngân hàng quốc doanh chịu áp lực điều chỉnh là VCB (-1,2%) và BID (-1,6%). Trong khi CTG tăng nhẹ 0,3% sau thông tin Sun Group mua lại tòa tháp VietinBank Tower.

2 ngân hàng tư nhân bất ngờ tăng mạnh như TCB (+2,9%), STB (+2,6%). Nhóm khác như ACB giảm 2,2%, HDB giảm 1,6% và VIB (-1,1%).

Cổ phiếu LPB của LPBank tăng nhẹ 0,1% lên 34.250 đồng/cổ phiếu. Giao dịch thỏa thuận tại cổ phiếu này tiếp tục ghi nhận quy mô lớn. Phiên 19-11, có hơn 67,5 triệu cổ phiếu LPB được sang tay theo phương thức thỏa thuận, với tổng giá trị hơn 2.161 tỉ đồng. Nhiều lệnh giao dịch quy mô từ 3 triệu đến gần 4 triệu cổ phiếu được ghi nhận tại mức giá 32.000 đồng/cổ phiếu.

Tính từ đầu tháng 11 đến hết ngày 20-11, tổng giá trị giao dịch thỏa thuận cổ phiếu LPB đã vượt 23.011 tỉ đồng.

Tại nhóm chứng khoán, nhiều mã lớn ghi nhận tăng điểm như SSI (+2,3%), TCX (+0,7%), CTS (+2%), VND (+3,9%). Các mã giảm điểm có thể kể đến như VCI (-1,1%), VDS (-1,7%), VPX (-1,3%).

Ở nhóm bất động sản, nhóm Vingroup không gây áp lực lên chỉ số chung khi VIC (+0,8%), VHM và VRE giữ giá. Trong khi đó, KDH mất 2,5%, HDC tăng 2,8%, NLG giữ nguyên giá.

Nhóm bán lẻ cũng kém tích cực khi MWG giảm 0,6%, MSN mất 0,3% và VNM tăng 0,6%.

Nhóm công nghệ thông tin giảm điểm theo xu hướng chung trên thế giới. CMG giảm 1,2%, ELC mất 3,5%, FPT giảm 1,5%.

Nhóm dầu khí diễn biến trái chiều khi POW giảm 1,8%, PLX giữ nguyên giá, nhưng BSR tăng 0,4%, GAS (+1,7%) và PVD (+3,5%).

Khối ngoại bán ròng gần 415 tỉ đồng Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 415 tỉ đồng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. FPT bị xả mạnh nhất với 157 tỉ đồng, tiếp đến là ACB (-145,8 tỉ đồng), HDB (-103,9 tỉ đồng), MBB (-57,4 tỉ đồng) và SHB (-49,9 tỉ đồng). Ở chiều ngược lại, POW được mua ròng nhiều nhất với 152 tỉ đồng, tiếp đến là TCH (+35 tỉ đồng) và MSN (+24,8 tỉ đồng).