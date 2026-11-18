Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích VPS - Ảnh chụp màn hình

Tại webinar "Chọn đúng cổ phiếu, xây vững danh mục" do Công ty CP Chứng khoán VPS tổ chức chiều 17-11, các chuyên gia đã phân tích triển vọng thị trường chứng khoán năm 2027, đồng thời đưa ra những nguyên tắc giúp nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu và quản trị danh mục hiệu quả hơn.

Theo chuyên gia, đầu tư hiệu quả không chỉ nằm ở việc tìm được cổ phiếu có khả năng tăng giá, mà còn ở cách phân bổ nguồn vốn, quản trị rủi ro và kiểm soát tâm lý trước biến động thị trường.

VN-Index được kỳ vọng hướng tới mốc 2.000 điểm

Theo TS. Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích VPS, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2027 có thể tiếp tục hưởng lợi từ triển vọng tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh đầu tư công, thu hút vốn FDI, phục hồi tiêu dùng và tiến trình nâng hạng thị trường.

Trên cơ sở đó, ông Khánh dự báo VN-Index có thể dao động quanh vùng 1.850 - 1.900 điểm trong giai đoạn đầu năm 2027, trước khi có cơ hội vượt 1.900 điểm và hướng tới mốc 2.000 điểm vào nửa cuối năm.

Dù vậy, chuyên gia lưu ý xu hướng tăng dài hạn không đồng nghĩa thị trường sẽ liên tục đi lên. Những nhịp điều chỉnh và tích lũy có thể kéo dài nhiều tháng, đòi hỏi nhà đầu tư kiên nhẫn và tránh giao dịch theo cảm xúc.

Về cơ hội đầu tư, các nhóm ngành đáng chú ý gồm ngân hàng, dầu khí, logistics, bất động sản khu công nghiệp, thép, xây dựng và vật liệu. Tuy nhiên, sự phân hóa giữa các doanh nghiệp khiến việc lựa chọn từng cổ phiếu quan trọng hơn đặt cược vào xu hướng chung của cả ngành.

Ở góc độ lựa chọn doanh nghiệp, ông Phan Lê Thành Long - Chủ tịch Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam (VWA) nhấn mạnh nhà đầu tư không nên đánh đồng cổ phiếu giảm giá mạnh với cổ phiếu có định giá hấp dẫn.

Một doanh nghiệp bị bán tháo theo xu hướng chung của thị trường có thể tạo ra cơ hội đầu tư. Ngược lại, cổ phiếu giảm sâu do vấn đề nội tại về tài chính, quản trị hoặc pháp lý vẫn có nguy cơ tiếp tục mất giá.

Theo ông Long, nhà đầu tư cần chú trọng bảng cân đối kế toán, đặc biệt là biến động hàng tồn kho, các khoản phải thu, nghĩa vụ nợ và khả năng tạo dòng tiền, thay vì chỉ nhìn vào lợi nhuận đã công bố.

Chọn đúng cổ phiếu chưa đủ, phải biết quản trị danh mục

Một nội dung được các diễn giả đặc biệt nhấn mạnh là rủi ro tập trung vốn. Ngay cả khi lựa chọn được doanh nghiệp tốt, nhà đầu tư vẫn có thể chịu tổn thất lớn nếu dồn phần lớn tài sản vào một vài mã hoặc sử dụng đòn bẩy quá mức.

Theo ông Long, nhà đầu tư nên xây dựng danh sách cổ phiếu theo dõi dựa trên những tiêu chí cụ thể, sau đó lựa chọn khoảng 5 - 12 mã phù hợp với mục tiêu lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro.

Việc phân bổ vốn không nên thực hiện máy móc, mà cần dựa trên đặc điểm từng nhóm cổ phiếu. Danh mục cũng phải được rà soát định kỳ để tái cân bằng tỷ trọng hoặc tái cấu trúc khi triển vọng doanh nghiệp thay đổi.

Bổ sung góc nhìn về đầu tư thụ động, bà Thái Thị Việt Trinh, chuyên gia đầu tư cao cấp Saigon Capital, cho rằng việc quản lý danh mục theo bộ quy tắc minh bạch có thể giúp hạn chế những quyết định mua bán cảm tính.

Bà Thái Thị Việt Trinh - Chuyên gia Đầu tư cao cấp Saigon Capital và ông Phan Lê Thành Long - Chủ tịch Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam (VWA)

Theo đó, nhà đầu tư có thể kết hợp phần danh mục lõi theo chiến lược thụ động với một phần đầu tư chủ động nhằm tìm kiếm lợi nhuận vượt trội.

Đáng chú ý, chương trình cũng giới thiệu giải pháp Direct Indexing (Smart Indexing) tại VPS, cho phép nhà đầu tư trực tiếp sở hữu các cổ phiếu trong danh mục, đồng thời thực hiện phân bổ và tái cân bằng theo những nguyên tắc được thiết lập.

Khác với việc mua chứng chỉ quỹ ETF, nhà đầu tư sử dụng giải pháp này trực tiếp nắm giữ từng cổ phiếu và hưởng các quyền lợi cổ đông tương ứng. Tuy nhiên, danh mục vẫn chịu rủi ro khi thị trường giảm điểm và hiệu quả đầu tư có thể chênh lệch so với chỉ số tham chiếu.

Từ những phân tích tại chương trình, các chuyên gia thống nhất rằng thay vì chỉ tìm kiếm cổ phiếu có khả năng tăng giá mạnh nhất, nhà đầu tư cần xây dựng một danh mục phù hợp với năng lực tài chính, mục tiêu sinh lời và mức độ chấp nhận rủi ro của chính mình.

Đây cũng là nền tảng để chuyển từ giao dịch theo biến động ngắn hạn sang đầu tư có chiến lược, hướng tới tích lũy tài sản bền vững.