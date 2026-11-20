Bầu Đức phát biểu tại một sự kiện cuối năm 2025 - Ảnh: A.H.

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai lấn sân sang lĩnh vực hạ tầng cụm công nghiệp.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm

- Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên 19-11 dưới áp lực của cổ phiếu công nghệ. Chỉ số S&P 500 giảm 2%, xuống 7.175,83 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ 6 liên tiếp. Dow Jones mất 1.101,11 điểm, tương đương 2,2%, còn 49.097,06 điểm. Nasdaq Composite giảm 2,3%, xuống 23.879,20 điểm.

Đà bán lan rộng khi hơn 90% cổ phiếu trong rổ S&P 500 giảm giá. Nhóm cổ phiếu AI và bán dẫn tiếp tục chịu sức ép do lo ngại định giá cao, chi phí đầu tư trung tâm dữ liệu lớn và khả năng thu hồi vốn chưa rõ ràng. Cổ phiếu Nvidia giảm 3,3%, Amazon mất 3,9% và Alphabet giảm 3,5%.

Cổ phiếu Anthropic mở cửa ở mức 111,5 USD, cao hơn 34% so với giá IPO 83 USD, có thời điểm lên 115 USD trước khi thu hẹp đà tăng. Kết phiên, cổ phiếu đạt 97,17 USD, tăng 17,1%. Dù màn chào sàn của công ty phát triển mô hình AI Claude thu hút sự chú ý, dòng tiền vẫn không quay lại đủ mạnh để nâng đỡ toàn thị trường.

- Giá dầu Brent chốt phiên 19-11 tăng 0,03%, lên 91,98 USD/thùng. Dầu WTI giảm 0,06%, còn 83,21 USD/thùng. Theo Reuters, thông tin hai tàu chở dầu được cho là đã va phải thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz giúp giá dầu phục hồi trong phiên. Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung toàn cầu dư thừa và lượng tồn kho dầu, xăng tại Mỹ tăng mạnh vẫn gây sức ép lên thị trường.

- Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 3 điểm cơ bản trong phiên 19-11, xuống 5,04%. Đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp của lợi suất kỳ hạn 10 năm, sau khi chạm mốc 5,15% phiên 13-11. Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 4 điểm cơ bản, còn 4,76%.

- Trong nước, VN-Index đóng cửa phiên 19-11 giảm 13,39 điểm (-0,79%) xuống 1.689,62 điểm, đánh dấu phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp với độ rộng thị trường nghiêng về sắc đỏ.

Thanh khoản sụt giảm so với phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị gần 1.000 tỉ đồng, tạo áp lực nhất định lên tâm lý nhà đầu tư trong nước.

Tin tức trong nước có gì?

- Cổ phiếu CMG của Tập đoàn Công nghệ CMC giảm 2,67% trong phiên 19-11, xuống 16.400 đồng, mức thấp nhất kể từ tháng 7-2021. Trước đó, trong thời gian từ 20-10 đến 17-11, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch điều hành CMC, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu nhưng chỉ thực hiện được 219.800 cổ phiếu, tương đương gần 22% lượng đăng ký.

Nguyên nhân ông Chính không hoàn tất giao dịch là thị trường không thuận lợi. Sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu của ông tăng từ 1,181% lên 1,275% vốn điều lệ.

- Ông Cheng Tan Feng, cá nhân có địa chỉ tại Singapore, nâng tỉ lệ sở hữu tại Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) từ 0,6% lên 2,25%, tương ứng vốn góp 225 tỉ đồng.

Sau giao dịch, tỉ lệ vốn nước ngoài tại CAEX tăng từ 10,6% lên 12,25%. CAEX được thành lập tháng 9-2025, có VPBankS góp 11% vốn ban đầu. Đầu năm nay, doanh nghiệp hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 25 tỉ đồng lên 10.000 tỉ đồng.

- Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) cho biết đã hoàn tất trồng mới 10.000ha cà phê trong năm 2026 và dự kiến đầu tư thêm 3.050 tỉ đồng để trồng 5.000ha trong năm 2027, tương đương suất đầu tư khoảng 610 triệu đồng/ha.

Bên cạnh đó, công ty do Bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT cũng thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật HRA, vốn điều lệ 60 tỉ đồng. Công ty do Hoàng Anh Gia Lai sở hữu 100%, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp.