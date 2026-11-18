Ông Jensen Huang phát biểu tại một sự kiện - Ảnh: AFP

Phố Wall giảm phiên thứ 2 liên tiếp

- Chứng khoán Mỹ tiếp tục đi xuống trong phiên 17-11. S&P 500 giảm 1%, xuống 7.340,53 điểm. Dow Jones mất 1,6%, tương đương 848,75 điểm, còn 50.759,42 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,7%, xuống 24.328,38 điểm.

Cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu áp lực bán. Nhóm bán dẫn và phần mềm giảm mạnh trước báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia và kế hoạch IPO quy mô lớn của hãng AI Anthropic. Nvidia có lúc mất 3,7% trước khi thu hẹp mức giảm còn khoảng 0,5% khi đóng cửa. AMD, Micron và Intel lần lượt giảm 3,6%, 4,1% và 3,2%.

Nhóm ngân hàng cũng đi xuống sau khi khách hàng tại nhiều ngân hàng lớn như JPMorgan Chase, Bank of America và Wells Fargo phản ánh tình trạng khó truy cập dịch vụ ngân hàng trực tuyến, chậm giao dịch. Cổ phiếu JPMorgan giảm khoảng 2,4%.

Sau khi từ chức CEO Nvidia hồi tuần trước, ông Jensen Huang lần đầu lên tiếng công khai và cho biết sẵn sàng trở lại nếu hội đồng quản trị nhận thấy điều đó có lợi cho công ty, cổ đông và người lao động. Tuy nhiên, theo Reuters và AP, HĐQT Nvidia hiện không có kế hoạch đưa ông trở lại vị trí điều hành.

- Theo Reuters, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm kết phiên 17-11 ở mức 5,103%; kỳ hạn 30 năm là 5,459%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm là 4,789%. Chỉ số DXY giảm nhẹ 0,1%, xuống 103,44 điểm, nhưng vẫn ở gần mức cao nhất kể từ tháng 4-2025.

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên 17-11 sau thông tin các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz và kỳ vọng tồn kho dầu thô Mỹ giảm. Giá dầu Brent chốt phiên tăng 0,76%, lên 93,14 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 0,34%, lên 86,01 USD/thùng.

Dù vậy, đà tăng giá ở mức thấp do dự báo nguồn cung toàn cầu dư thừa trong quý 4-2026, xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn nhu cầu.

- Trong nước, chứng khoán Việt Nam quay đầu điều chỉnh phiên 17-11. Thị trường chịu ảnh hưởng từ làn sóng bán tháo trên thị trường toàn cầu trong bối cảnh thiếu vắng các yếu tố hỗ trợ trong nước.

Đóng cửa, VN-Index giảm 10,17 điểm (-0,59%) xuống 1.726,72 điểm, với độ rộng thị trường nghiêng về sắc đỏ. Thanh khoản nhích tăng so với phiên trước, cho thấy áp lực bán hiện hữu. Trong khi lực cầu chưa đủ sức hấp thụ lượng cổ phiếu bán ra tại nhiều nhóm ngành.

Tin tức trong nước có gì?

- Công ty CP Đầu tư và Công nghệ TokenBay vừa hoàn tất phát hành 74.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, thu về 7.400 tỉ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 10-11-2031, lãi suất cố định 5%/năm.

Đây là lần đầu TokenBay huy động vốn qua kênh trái phiếu. Doanh nghiệp dự kiến dùng toàn bộ số tiền để góp vốn vào sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX), qua đó trở thành công ty mẹ.

- Từ đầu năm đến hết phiên 17-11, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 240 triệu cổ phiếu FPT, giá trị gần 17.957 tỉ đồng. Tỉ lệ sở hữu khối ngoại tại doanh nghiệp giảm từ khoảng 39% cuối năm 2025 xuống còn 25,55%. Cổ phiếu FPT chốt phiên 17-11 ở 48.500 đồng, giảm hơn 43% từ đầu năm và xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7-2023.

- Ngân hàng Nhà nước nối dài chuỗi tăng tỉ giá trung tâm 5 phiên liên tiếp, lên 25.652 đồng mỗi USD. Sáng 17-11, tỉ giá trung tâm tăng 13 đồng so với ngày 16-11, qua đó vượt kỷ lục 25.646 đồng thiết lập cách đây một tháng. Theo Chứng khoán Vietcombank, đây là mức cao nhất từ trước đến nay.