VN-Index mất hơn 12 điểm, khối ngoại bán ròng FPT gần 450 tỉ đồng

VN-Index đảo chiều giảm hơn 12 điểm sau hai phiên tăng liên tiếp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12-11, VN-Index giảm 12,15 điểm (0,7%), xuống 1.734,75 điểm. Như vậy, sau hai phiên hồi phục, chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam đã quay đầu điều chỉnh.

FPT bị khối ngoại bán ròng mạnh

Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, FPT là một trong những mã gây sức ép đáng kể lên thị trường. Cổ phiếu này đóng cửa tại 49.550 đồng/cổ phiếu, giảm 1.350 đồng, tương ứng 2,65% so với phiên trước. Trong phiên, FPT có thời điểm xuống 49.450 đồng/cổ phiếu.



Áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý với cổ phiếu này. Riêng phiên hôm nay, khối ngoại bán ra hơn 10,42 triệu cổ phiếu FPT, trong khi mua vào khoảng 1,42 triệu cổ phiếu.

Chênh lệch mua bán khiến mã này bị bán ròng hơn 9 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 449,45 tỉ đồng.

Tính từ đầu tháng 11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng cổ phiếu FPT trong 8/9 phiên giao dịch với tổng giá trị là hơn 807 tỉ đồng. Đáng chú ý, ngày 4-11 là phiên duy nhất mã này được mua ròng, với giá trị 183,2 tỉ đồng.

Các mã được khối ngoại mua ròng và bán ròng nhiều nhất trong phiên 12-11 - Dữ liệu: SSI

Trong phiên, FPT là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất, bỏ xa các mã đứng sau như KDH (107 tỉ đồng), STB (98,7 tỉ đồng) và SHB (56,2 tỉ đồng).

Trên cả 3 sàn, khối ngoại mua vào khoảng 1.439 tỉ đồng nhưng bán ra hơn 2.343 tỉ đồng, tương ứng giá trị bán ròng khoảng 904 tỉ đồng.

Ở chiều mua ròng, HDB dẫn đầu với 60,42 tỉ đồng, tiếp đến là MSN với 41,06 tỉ đồng và CTD với 28,3 tỉ đồng. Các mã VHM, ACB, PNJ, CII, TCB, DXG và PLX cũng nằm trong nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng.

Cổ phiếu vốn hóa lớn kéo lùi chỉ số

Trên các sàn còn lại, HNX-Index tăng 0,89 điểm (0,35%), lên 256,62 điểm. Ngược lại, UPCoM-Index giảm 0,32 điểm (0,26%), xuống 121,25 điểm. Chỉ số VN30-Index giảm mạnh hơn VN-Index khi mất 15,84 điểm (0,85%), còn 1.839 điểm.

Thanh khoản trên HoSE có sự cải thiện so với phiên trước. Giá trị giao dịch của thị trường đạt khoảng 15.138 tỉ đồng, tăng 9,35%.

Xét về mức độ ảnh hưởng đến VN-Index, VIC là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất khi lấy đi 3,55 điểm của chỉ số. Tiếp đến là VPB với mức tác động âm 0,82 điểm, GAS âm 0,6 điểm, BID âm 0,56 điểm.

Các mã VCB, HPG và FPT cùng lấy đi khoảng 0,52 điểm mỗi cổ phiếu. VHM kéo giảm 0,51 điểm, TCB giảm 0,44 điểm và MBB giảm 0,42 điểm.

Ở chiều ngược lại, BSR và PLX cùng đóng góp 0,21 điểm cho VN-Index. REE và STB lần lượt đóng góp 0,16 điểm, trong khi PGV đóng góp 0,14 điểm. Tuy nhiên, lực nâng đỡ từ các cổ phiếu này không đủ bù đắp sức ép từ nhóm vốn hóa lớn giảm giá.

Trong rổ VN30, FPT là mã tác động tiêu cực nhất khi lấy đi 3,39 điểm của chỉ số. HPG đứng tiếp theo với mức ảnh hưởng âm 2,68 điểm, VIC âm 2,11 điểm. Ở chiều tích cực, STB đóng góp 0,55 điểm, LPB đóng góp 0,41 điểm và VRE đóng góp 0,33 điểm.

Về nhóm ngành, sắc đỏ chiếm ưu thế tại nhóm ngân hàng. Nhiều cổ phiếu lớn đồng loạt giảm như VPB mất 1,79%, TCB giảm 1,37%, SHB giảm 1,35%, MBB giảm 1,03%. Trong khi đó, LPB tăng 0,55%, STB tăng 0,58%, còn TPB, HDB và VIB giữ giá tham chiếu.

Ở nhóm chứng khoán, VND giảm mạnh nhất với 2,68%, tiếp đến là VIX giảm 1,88%, VCI giảm 1,73%, SHS giảm 1,47% và SSI giảm 1,46%.

Nhóm bất động sản cũng phân hóa nhưng nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đóng cửa trong sắc đỏ. VIC giảm 0,9%, VHM giảm 0,48%, DXG mất 1,77%, NVL giảm 1,42% và TCH giảm 0,74%. Ở chiều ngược lại, VRE tăng 0,83%, VPI tăng 1,9%, NLG tăng 1,67% và KDH tăng 0,32%.

Tại nhóm bán lẻ, MWG giảm 0,95%, PET giảm 0,2%, trong khi PNJ tăng 2,75%. Nhóm công nghiệp ghi nhận diễn biến trái chiều khi GEX giảm 1,79%, VSC giảm 1,81%, nhưng CTD tăng 3,52%, DPG tăng 6,46% và GMD tăng 0,19%.